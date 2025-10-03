交易所DEX+
Mutuum Finance (MUTM) 自預售開始以來已籌集了 $16,700,000，吸引了 16,700 名持有者。預售的第 6 階段正在進行中，已經完成了 55%。目前代幣價格為 $0.035，相比開盤階段價格 $0.01 增加了 250%。Mutuum 最近宣布了一項 $100,000 的贈品活動。Mutuum Finance (MUTM) 自預售開始以來已籌集了 $16,700,000，吸引了 16,700 名持有者。預售的第 6 階段正在進行中，已經完成了 55%。目前代幣價格為 $0.035，相比開盤階段價格 $0.01 增加了 250%。Mutuum 最近宣布了一項 $100,000 的贈品活動。

深入了解 Mutuum Finance 生態系統

作者：Hackernoon
2025/10/03 19:29
英國剛剛見證了全球最大規模的數位資產沒收行動，警方從倫敦一處住宅中查獲價值55億英鎊的比特幣。

與此同時，投資者的注意力正轉向 Mutuum Finance (MUTM)，這是一個承諾帶來可觀回報的預售加密貨幣項目。

這兩則頭條新聞同時突顯了非法加密貨幣使用的風險，以及推動合法項目如Mutuum Finance的機會，該項目在其持續的預售中已吸引了數千名參與者。

英國比特幣沒收創全球紀錄

警方成功破獲一起歷史性詐騙案，查獲了價值55億英鎊的61,000枚比特幣，這是一個投資計劃的一部分。錢志敏（又名張亞迪）是一名中國公民，她在倫敦南華克皇家法院承認獲取犯罪財產罪，與一起巨大的加密貨幣詐騙案有關，該案在2014年至2017年間詐騙了超過128,000名受害者。

調查人員證實，張利用每日分紅的虛假承諾誘騙受害者——主要是50至75歲之間的人——投資資金。收益後來被轉換成比特幣，形成了全球最大的加密貨幣相關金融詐騙案之一。在2018年，張使用假文件逃離中國後，試圖通過在倫敦購買房產來洗錢。

2024年4月，張被當局逮捕，而她的助手溫健已因與她有關聯而入獄。溫因協助轉移一個持有150枚比特幣的加密錢包（當時價值170萬英鎊）而被判處六年零八個月監禁。

她還被命令償還超過310萬。因此，這次查獲被確認為全球最大規模的加密貨幣沒收行動，強調了數位資產周圍犯罪發展的規模。

Mutuum Finance預售獲得動力

在詐騙和打擊行動的新聞中，Mutuum Finance (MUTM)正吸引著投資者的真正興趣。該項目自預售開始以來已籌集了1,670萬美元，吸納了16,700名持有者。預售的第6階段正在進行中，已完成55%。目前代幣價格為0.035美元，比開盤階段價格0.01美元增加了250%。

第6階段進展迅速，一旦結束，這一舉措將使第7階段的代幣價格接近0.04美元，增加了14.3%。該代幣計劃以0.06美元的價格推出——這意味著第6階段買家將獲得371%的回報。這種階梯式價格模式顯示了早期參與如何得到獎勵，因為每個新階段都伴隨著更高的入場成本。

Mutuum Finance正在建立一個借貸平台，使人們能夠從閒置資產中獲利，或在不放棄託管的情況下借入資金。其設計包含兩層：一個提供即時流動性的點對合約池和一個提供定制貸款條件的點對點市場。這種雙重設置吸引了被動貸款人和希望有定制交易的複雜參與者。

除了借貸機制外，Mutuum還非常重視安全性。該團隊已成功完成CertiK審計，獲得了90/100的強健代幣評分。此外，還與CertiK合作推出了Bug懸賞計劃，在四個類別中分配50,000 USDT的獎勵，從關鍵到低嚴重性漏洞不等。

社區激勵進一步擴展。Mutuum最近宣布了MUTM代幣的10萬美元贈品，分給10名獲獎者，每人獲得1萬美元。資格要求最低預售投資50美元，外加完成簡單的參與步驟。此外，還引入了儀表板排行榜，展示前50名持有者，他們將因保持其位置而獲得獎勵代幣。

因此，預售已成為本季最熱門的加密貨幣故事之一。投資者將Mutuum視為市場的新鮮入口，為早期採用者提供在官方交易所首次亮相前鎖定代幣的機會。

市場展望總結

英國創紀錄的55億英鎊比特幣沒收行動強化了加密貨幣市場中非法活動的風險。同時，投資者的熱情正轉向像Mutuum Finance (MUTM)這樣的可信項目，它結合了創新、透明度和增長潛力。

隨著第6階段繼續快速售罄，以0.035美元獲取MUTM的機會正在縮小。那些瞄準高收益機會的人正密切關注其預售進展，使其成為當今加密貨幣新聞中最受關注的項目之一。

欲了解更多關於Mutuum Finance (MUTM)的信息，請訪問以下鏈接：

網站：https://mutuum.com/

Linktree：

:::tip 本故事由Btcwire作為新聞稿在HackerNoon的商業博客 計劃下發布。在做出任何財務決定前請自行研究。

