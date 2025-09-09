《無限城堡》以驚人的爛番茄評分登場

鬼滅之刃：無限城 Crunchyroll

粉絲們一直在等待《鬼滅之刃》動漫系列最終三部曲電影的第一部，現在在美國和許多其他地區，它即將到來。《鬼滅之刃：無限城》本週末上映，評論已經開始出爐。到目前為止，評價完美。

目前，僅有少數評論，但評論界的積極反應已經讓它獲得了完美的100% 爛番茄評分。這是你所能期望的最好結果，但在人們說評論家數量不足以確定這個評分的準確性之前，我想提醒大家看看《鬼滅之刃》上一部大型院線作品《無限列車》，它最終獲得了評論家98%的認證新鮮度和粉絲驚人的99%好評。

《無限城》是這個系列最終章節的三部曲電影中的第一部，而不是更多季數的電視劇，它將涵蓋動漫的最終篇章。早期報導表示，完成整個系列需要一段時間，第二部可能在2027年上映，第三部在2029年上映。考慮到現今動畫製作所需的時間，這並不令人震驚，但對於實際上只是將4-5集內容放在一起的作品來說，這仍然是一個極長的等待時間。

《無限城》篇章講述什麼內容？以下是劇情簡介：

鬼滅之刃：無限城 Ufotable

在11-12日期間，《無限城》將在巴西、墨西哥、阿聯酋、印度、南非、英國和加拿大上映，此外還有美國，而日本則早在7月18日就已經上映，在那裡它創下了大量票房紀錄，這些紀錄大多之前是由《無限列車》創下的。儘管尚未在許多大型地區上映，這部電影全球票房已經達到了6700萬美元。《無限列車》全球票房達到了4.86億美元，這無疑導致了決定可能三部曲電影而非更多集數的電視劇會是更有利可圖的前進方式。

所以，我們本週末都會發現它的表現如何，但我無法想像它不會非常出色，考慮到系列其餘部分和《無限列車》的表現。

