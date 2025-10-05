交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
印尼在暫停兩天後恢復 TikTok 的許可證的文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。印尼在暫停兩天後恢復了 TikTok 的營運許可證，結束了社交媒體平台與東南亞最大經濟體之間的短暫對峙。通訊和數位事務部表示，在 TikTok 遵守其提供用戶活動數據的要求後，包括在 8 月 25 日至 30 日期間抗議活動中 TikTok Live 的流量和變現情況，解除了暫停。"由於義務已履行，部門結束了許可證暫停，"部門總幹事 Alexander Sabar 在聲明中說。正如 Cryptopolitan 報導，政府最初暫停了該社交媒體平台的許可證，理由是其未能履行作為私人電子系統運營商的義務。在暫停前，TikTok 表示正在與印尼政府合作，"盡快解決問題"。 印尼監管緊張局勢再現 政府於 10 月 3 日首次暫停 TikTok 的本地許可證，此前該公司據報導未能提供在一名外送員死亡引發的一週示威期間直播流量的完整數據。TikTok 表示其內部政策限制了它可以分享的用戶數據級別。據官員稱，部門首次於 9 月 23 日致函 TikTok，要求提供數據，但對 TikTok 的回應不滿意。隨著抗議活動持續，TikTok 在 8 月 30 日暫停了其直播功能，在緊張局勢緩和後幾天恢復了服務。 這次暫停顯示印尼認真執行其針對主要數位平台制定的法規。當地法律要求所有線上平台，從社交媒體到電子商務，在當地註冊並應要求向監管機構提供用戶數據。未能遵守的平台可能面臨罰款、訪問限制，或像 TikTok 這樣的許可證...印尼在暫停兩天後恢復 TikTok 的許可證的文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。印尼在暫停兩天後恢復了 TikTok 的營運許可證，結束了社交媒體平台與東南亞最大經濟體之間的短暫對峙。通訊和數位事務部表示，在 TikTok 遵守其提供用戶活動數據的要求後，包括在 8 月 25 日至 30 日期間抗議活動中 TikTok Live 的流量和變現情況，解除了暫停。"由於義務已履行，部門結束了許可證暫停，"部門總幹事 Alexander Sabar 在聲明中說。正如 Cryptopolitan 報導，政府最初暫停了該社交媒體平台的許可證，理由是其未能履行作為私人電子系統運營商的義務。在暫停前，TikTok 表示正在與印尼政府合作，"盡快解決問題"。 印尼監管緊張局勢再現 政府於 10 月 3 日首次暫停 TikTok 的本地許可證，此前該公司據報導未能提供在一名外送員死亡引發的一週示威期間直播流量的完整數據。TikTok 表示其內部政策限制了它可以分享的用戶數據級別。據官員稱，部門首次於 9 月 23 日致函 TikTok，要求提供數據，但對 TikTok 的回應不滿意。隨著抗議活動持續，TikTok 在 8 月 30 日暫停了其直播功能，在緊張局勢緩和後幾天恢復了服務。 這次暫停顯示印尼認真執行其針對主要數位平台制定的法規。當地法律要求所有線上平台，從社交媒體到電子商務，在當地註冊並應要求向監管機構提供用戶數據。未能遵守的平台可能面臨罰款、訪問限制，或像 TikTok 這樣的許可證...

印尼在暫停兩天後恢復 TikTok 的許可證

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 23:58
COM
COM$0.006109-6.26%
SecondLive
LIVE$0.001324+2.08%
Notcoin
NOT$0.000744-2.40%
Major
MAJOR$0.1022-1.87%

印尼在暫停兩天後恢復了 TikTok 的營運執照，結束了這個社交媒體平台與東南亞最大經濟體之間的短暫對峙。

通訊與數位事務部表示，在 TikTok 遵守其要求提供用戶活動數據後，包括 8 月 25 日至 30 日抗議期間 TikTok Live 的流量和變現情況，已解除暫停令。

"由於義務已履行，部門結束了執照暫停，"該部門總監 Alexander Sabar 在聲明中表示。據 Cryptopolitan 報導，政府最初暫停了該社交媒體平台的執照，理由是其未能履行作為私人電子系統運營商的義務。

在暫停前，TikTok 表示正在與印尼政府合作，"盡快解決問題"。

印尼監管緊張局勢再現

政府於 10 月 3 日首次暫停 TikTok 的本地執照，原因是該公司據報未能提供在一名外送員死亡引發的一週示威期間的完整直播流量數據。 

TikTok 曾表示其內部政策限制了它可以分享的用戶數據級別。

據官員表示，該部門於 9 月 23 日首次致函 TikTok，要求提供數據，但對 TikTok 的回應不滿意。 

隨著抗議活動持續，TikTok 於 8 月 30 日暫停了其直播功能，幾天後當緊張局勢緩和時恢復了服務。

這次暫停顯示印尼認真執行其對主要數位平台制定的法規。當地法律要求所有線上平台，從社交媒體到電子商務，在當地註冊並應要求向監管機構提供用戶數據。未能遵守的平台面臨罰款、訪問限制或像 TikTok 這樣的執照暫停風險。

批評者表示，這項政策賦予政府向科技公司索取信息的廣泛自由裁量權，並可能損害數據隱私和言論自由。

印尼是 TikTok 區域野心的重要市場

印尼對 TikTok 來說是一個重要市場。該國是這款應用全球最大市場之一，擁有數千萬日活用戶和快速增長的創作者與小型企業基礎，這些用戶依賴 TikTok 獲取觸及和銷售。

TikTok Shop，該公司的電子商務部門，在印尼也蓬勃發展，使該國成為其全球商品總值的最大貢獻者之一。 

該平台在 2023 年曾短暫面臨政府對應用內購物的單獨禁令，原因是擔心與當地商家的不公平競爭，後來在分離其社交媒體和零售業務後獲准恢復。重啟還包括與當地電子商務平台 Tokopedia 的合併。

TikTok 願意遵守最新要求，儘管早先有所猶豫，這反映了印尼市場的重要性以及失去監管善意的代價。 

全球平台面臨日益增長的審查

印尼的決定出現在東南亞各國越來越多地推動加強對數位平台的監管之際，尤其是那些由外國公司擁有的平台。馬來西亞、越南和泰國政府已經引入或提出類似的數據共享和內容監管要求，理由是國家安全和社會穩定考量。

對於 TikTok 來說，其中國所有權已經在美國和歐洲造成許多麻煩，印尼事件突顯了在遵守當地法律和維持用戶數據保護全球標準之間的微妙平衡。

中國的字節跳動，TikTok 的所有者，一直表示它在區域存儲用戶數據，並在其中國版和國際版應用之間保持運營獨立性。然而，印尼案例顯示政府越來越願意展示其監管力量，特別是當社交媒體活動與公共動盪交織時。

最聰明的加密貨幣專家已經閱讀我們的通訊。想加入嗎？加入他們。

來源：https://www.cryptopolitan.com/tiktok-returns-to-indonesia/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,440.80
$104,440.80$104,440.80

-0.58%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,554.29
$3,554.29$3,554.29

+0.98%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.79
$163.79$163.79

-1.50%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4661
$2.4661$2.4661

-2.49%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17795
$0.17795$0.17795

-0.71%