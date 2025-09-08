交易所DEX+
印度-巴基斯坦是板球最熱門的門票 隨著亞洲盃需求增加

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:52
印度和巴基斯坦將在亞洲盃交鋒（照片由Alex Davidson-ICC/ICC通過Getty Images提供）

ICC通過Getty Images

板球可能是一種古樸的英國球棒與球類運動，但如今其核心地區深深紮根於南亞，那裡有12個最強大國家中的5個。高度盈利的兩年一度亞洲盃基本上是板球唯一值得注意的洲際錦標賽，這並不令人驚訝。

但實際上，由地區機構亞洲板球理事會運營的亞洲盃，如果沒有印度和巴基斯坦之間賺錢的比賽，在財務上將無法維持，這兩個國家像往常一樣被分在一組，最新一屆比賽將於9月9日在阿拉伯聯合大公國開始。

由於緊張的地緣政治關係，印度和巴基斯坦的板球比賽很少見，他們將於9月14日在杜拜交鋒，並且很可能在21日進行第二場比賽。

如果這兩個對手都進入決賽，還可能會有另一場比賽，這實際上相當於這兩支因政治局勢而超過十年沒有進行雙邊系列賽的球隊之間的三場比賽系列。

當印度和巴基斯坦相遇時，引起了極大關注（照片由FADEL SENNA/AFP通過Getty Images提供）

AFP通過Getty Images

符合這些國家之間比賽的渴望，9月14日比賽的門票幾乎已售罄，價格也比其他比賽貴得多。

比賽門票已經捆綁在一起出售，包括9月14日印度和巴基斯坦比賽在內的三場比賽的普通入場券售價為134.60美元。

大多數普通入場券已經售罄，但三場比賽套票的高級門票售價為283.38美元。印度-巴基斯坦比賽的招待券價格接近1000美元，而四人私人包廂的售價超過9000美元。

相比之下，9月15日斯里蘭卡和香港之間的比賽門票起價僅為15美元，最貴的四人私人包廂價格為1813.64美元。

印度對陣主辦國阿聯酋的首場比賽價格也相對適中，門票起價為21.25美元。印度-巴基斯坦比賽價格的急劇上漲導致批評者將其稱為價格欺詐。

但這些比賽本質上支撐著亞洲盃的轉播協議，進而為亞洲板球理事會、其發展途徑以及依賴資金的較小亞洲國家提供資金。亞洲板球理事會成立於1983年，其目標是在亞洲發展和推廣板球，同時促進與成員國之間的良好關係。

"整個轉播的貨幣化都基於印度和巴基斯坦之間的這一場比賽，"前亞洲板球理事會商業和活動主管Prabhakaran Thanraj在2022年告訴我。

"男子亞洲盃是亞洲板球理事會幾乎所有資金的來源。貨幣化將幫助將資金投回板球運動。"

Forbes年度亞洲盃、發展女子和協會板球是Jay Shah振興亞洲板球理事會的一部分作者：Tristan Lavalette

這屆亞洲盃原本應該在印度舉行，但根據今年早些時候在冠軍盃之前達成的協議，印度和巴基斯坦的比賽將在三年安排下在中立場地進行。

據了解，正如我在六月報導的那樣，這個八隊比賽——包括五個正式會員國和三個準會員國——將在阿聯酋舉行，此前曾考慮過斯里蘭卡。

距離國際板球理事會總部不遠的杜拜主要板球場地一直作為中立場地，但那裡的比賽因炎熱天氣中的空座位而受到影響，營造出一種無生氣的感覺。

當印度和巴基斯坦隊伍相遇時，兩國球迷都會大量出動（照片由FADEL SENNA/AFP通過Getty Images提供）

AFP通過Getty Images

這項在20和50局制之間交替進行的比賽，在四月克什米爾發生的針對遊客的槍擊屠殺事件後曾面臨嚴重危機，該事件將擁有核武器的對手印度和巴基斯坦推到了戰爭邊緣。

板球顯然是兩國最受歡迎的運動，隨後被用作政治足球。政治和板球深度交織，亞洲板球理事會主席Mohsin Naqvi同時也是巴基斯坦板球委員會的老闆，還是該國內政部長。

而新任國際板球理事會主席Jay Shah，之前曾領導印度的管理機構，是印度內政部長Amit Shah的兒子。

緊張關係顯而易見，兩國之間的冷淡關係不斷被管理者跨越。

"有些擁有強烈民族主義觀點的人處於權力位置，推動政策，"一位資深板球管理者最近在新加坡舉行的國際板球理事會年度會議上告訴我。

"緊張局勢沒有緩和，其他亞洲（正式會員）國家也被捲入其中，這變成了一場地緣政治遊戲。"

"這有許多錯綜複雜的方面，是一個不會結束的問題。"

這是一個模糊而棘手的局勢，但至少在9月14日的三個小時內，可能更長時間，所有人的目光都將聚焦在板球場上，板球最激烈的對抗將寫下新的一章。

來源：https://www.forbes.com/sites/tristanlavalette/2025/09/08/india-pakistan-is-crickets-hottest-ticket-as-demand-heightens-at-asia-cup/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

