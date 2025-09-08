iExec 在 Arbitrum 上推出其隱私框架

iExec，一個為去中心化實體基礎設施網絡（DePIN）和人工智能（AI）提供信任層的平台，已在 Arbitrum（ARB）上推出其隱私框架，正如 9 月 8 日星期一與 Finbold 分享的最新報告所述。

隨著此次發布，iExec 已成為第一個也是唯一一個向 Arbitrum 價值 31.5 億美元網絡提供可信執行環境（TEE）技術的隱私平台。

這項整合為開發者提供了新的工具包，用於構建能夠保護敏感數據的應用程序，並在 AI、去中心化金融（DeFi）和遊戲領域提供創新解決方案，所有這些都無需管理複雜的基礎設施。

iExec 的多鏈策略

這次部署標誌著 iExec 更廣泛多鏈策略的第一步，計劃在不久的將來在多個 Ethereum（ETH）虛擬機（EVM）網絡上推出。

然而，像 Ototamto、DexPal 和 1xBuild 等項目已經在使用 iExec 的隱私堆棧來增強安全性和數據保護。

該計劃還獲得了合作夥伴的支持，包括 Aethir 和安全公司 Halborn。不過，最值得注意的是 iExec 與 AR.IO 的合作，該合作已經開發出 Web3Telegram，一個專為隱私而建的消息平台。

所有啟用隱私的流程都由 iExec 的原生代幣 RLC 提供支持，該代幣為 Arbitrum 上的機密交易、受保護數據集和安全計算提供基礎。

確實，隨著隱私問題在 Web3 中變得越來越普遍，Arbitrum 上由 TEE 驅動的隱私保護將保護數百萬現有和新加入的交易者和開發者，涵蓋從搶先交易到監控和數據洩露等領域。

特色圖片來自 Shutterstock