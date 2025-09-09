這篇文章 Howard Stern 愚弄聽眾（以及美聯社）—尚未離開 SiriusXM 廣播節目 發表於 BitcoinEthereumNews.com。頭條新聞 廣播主持人 Howard Stern 在週一早上愚弄了聽眾和媒體機構，包括美聯社，聲稱 Bravo 主持人 Andy Cohen 將接手他長期主持的 SiriusXM 節目—但 Stern 表示他尚未離開節目，儘管他即將在今年晚些時候到期的巨額合約前景尚不明朗。Howard Stern 讓聽眾誤以為他在週一早上突然離開了他的廣播節目。（照片由 Noam Galai/Getty Images 提供）Getty Images 關鍵事實 Bravo 主持人 Andy Cohen 在週一早上 Stern 的 SiriusXM 廣播節目 7 點開始時出現，戲弄聽眾說 Stern 突然離開了節目，而他將以新名稱"Andy 100"接手，並補充說他期待一個"更乾淨的交接"，而且他"有點即興發揮"。Cohen 在假裝的告別中讚揚 Stern，告訴觀眾他"無法誇大 Howard 對這家公司的意義以及他為 SiriusXM 所做的貢獻"，以及 Stern "走過的路讓我們能夠奔跑。我不可能填補他留下的空缺。"但 CNN 報導，Stern 在大約 10 分鐘後加入了節目，感謝 Cohen 同意欺騙他的觀眾，並表示他"在 Sirius 非常開心"。Stern 的惡作劇騙過了幾家媒體機構，美聯社在 Stern 揭露他突然退休是一場騙局後，仍然保留了一個標題為廣播主持人"在二十年後離開 SiriusXM"約一小時。Stern 此前曾告訴聽眾，他將在週一談論他在公司的未來，因為媒體報導中流傳著他將退休的傳言，據報導他在週一告訴聽眾，這讓他感覺他還不能離開公司。Stern 的 Siriusxm 交易有多大價值？Stern 在 2004 年與廣播公司簽署了他的原始重磅交易，價值 5 億美元... 這篇文章 Howard Stern 愚弄聽眾（以及美聯社）—尚未離開 SiriusXM 廣播節目 發表於 BitcoinEthereumNews.com。頭條新聞 廣播主持人 Howard Stern 在週一早上愚弄了聽眾和媒體機構，包括美聯社，聲稱 Bravo 主持人 Andy Cohen 將接手他長期主持的 SiriusXM 節目—但 Stern 表示他尚未離開節目，儘管他即將在今年晚些時候到期的巨額合約前景尚不明朗。Howard Stern 讓聽眾誤以為他在週一早上突然離開了他的廣播節目。（照片由 Noam Galai/Getty Images 提供）Getty Images 關鍵事實 Bravo 主持人 Andy Cohen 在週一早上 Stern 的 SiriusXM 廣播節目 7 點開始時出現，戲弄聽眾說 Stern 突然離開了節目，而他將以新名稱"Andy 100"接手，並補充說他期待一個"更乾淨的交接"，而且他"有點即興發揮"。Cohen 在假裝的告別中讚揚 Stern，告訴觀眾他"無法誇大 Howard 對這家公司的意義以及他為 SiriusXM 所做的貢獻"，以及 Stern "走過的路讓我們能夠奔跑。我不可能填補他留下的空缺。"但 CNN 報導，Stern 在大約 10 分鐘後加入了節目，感謝 Cohen 同意欺騙他的觀眾，並表示他"在 Sirius 非常開心"。Stern 的惡作劇騙過了幾家媒體機構，美聯社在 Stern 揭露他突然退休是一場騙局後，仍然保留了一個標題為廣播主持人"在二十年後離開 SiriusXM"約一小時。Stern 此前曾告訴聽眾，他將在週一談論他在公司的未來，因為媒體報導中流傳著他將退休的傳言，據報導他在週一告訴聽眾，這讓他感覺他還不能離開公司。Stern 的 Siriusxm 交易有多大價值？Stern 在 2004 年與廣播公司簽署了他的原始重磅交易，價值 5 億美元...