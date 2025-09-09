Howard Stern 愚弄聽眾（以及美聯社）—尚未離開 SiriusXM 廣播節目

頭條
電台主持人 Howard Stern 在週一早上愚弄了聽眾和媒體機構，包括美聯社，聲稱 Bravo 主持人 Andy Cohen 將接管他長期主持的 SiriusXM 節目——但 Stern 表示他尚未離開節目，儘管他將在今年晚些時候到期的巨額合約前景尚不明朗。
Howard Stern 週一早上欺騙聽眾讓他們以為他突然離開了他的電台節目。（照片由 Noam Galai/Getty Images 提供）
關鍵事實
Bravo 主持人 Andy Cohen 在週一早上 Stern 的 SiriusXM 電台節目開始時出現，戲弄聽眾說 Stern 突然離開了節目，而他將以新名稱「Andy 100」接管，並補充說他期待一個「更乾淨的交接」，而且他「有點即興發揮」。
Cohen 在假裝的告別中讚揚 Stern，告訴觀眾他「無法誇大 Howard 對這家公司的意義以及他為 SiriusXM 所做的貢獻」，並且 Stern「走過的路讓我們能夠奔跑。我不可能填補他留下的空缺。」
但 CNN 報導，Stern 在大約 10 分鐘後加入了節目，感謝 Cohen 同意欺騙他的觀眾，並表示他「在 Sirius 非常開心」。
Stern 的惡作劇騙過了幾家媒體機構，美聯社在 Stern 揭露他突然退休是一場騙局後，仍然保留了「電台主持人在二十年後離開 SiriusXM」的標題約一小時。
Stern 之前曾告訴聽眾，他將在週一談論他在公司的未來，因為媒體報導中流傳著他將退休的傳言，據報導他在週一告訴聽眾，這讓他感到他還不能離開公司。
Stern 的 Siriusxm 交易有多大價值？
Stern 在 2004 年與電台廣播公司簽署了他的原始重磅交易，價值 5 億美元，為期五年。他在 SiriusXM 的任期始於 2006 年 1 月，這是衛星廣播的一個里程碑交易，幫助 SiriusXM 訂閱者數量激增。Stern 表示，這筆將他從傳統聯播電台轉移到衛星電台的交易，終於「讓我能夠做真實的自己」，並表示他和他粗俗的喜劇之前「被壓抑了 10 年」。彭博社在 2020 年報導，Stern 一直在續簽他的五年合約，金額在每年 8000 萬美元到 1 億美元之間。
我們對 Stern 在 Siriusxm 的未來了解多少？
71 歲的 Stern 在週一早上沒有說他是否已經與 SiriusXM 敲定了再次延長合約的交易。上週，SiriusXM 首席內容官兼總裁 Scott Greenstein 在美國銀行媒體和通訊會議上表示，與 Stern 的合約續簽談判正在進行中，但他對談判感到「相當樂觀」，讚揚 Stern 是「最好的採訪者」。Stern 週一早上表示，與 SiriusXM 的談判「非常棒」。他回應了媒體猜測他退休或被解僱的說法，並否認了一則聲稱他因為不滿 SiriusXM 與「Call Her Daddy」主持人 Alex Cooper 達成據報價值 1.25 億美元、為期三年的交易而離開的頭條。「我不認識 Alex Cooper。如果她年輕活潑，上帝保佑她，因為我正好相反，」Stern 說。Stern 承認他曾「考慮過退休」，但表示媒體報導他被解僱或將離開的說法「完全不實」。
