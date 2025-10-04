交易所DEX+
在資訊傳播速度快於事實驗證的時代，零知識證明（ZKP）引入了一個大膽的協議 […] 這篇文章《如何在零知識證明（ZKP）網絡中賺取收益 – 白名單即將上線》首次發表於 Coindoo。

如何在零知識證明（ZKP）網絡中獲利 – 白名單即將上線

作者：Coindoo
2025/10/04 03:00
在資訊傳播速度快於事實驗證的時代，零知識證明（Zero Knowledge Proof，ZKP）引入了一個大膽的協議，重新在區塊鏈上建立可信度。這個即將推出的項目核心是一個基於代幣的質押機制，經濟上激勵真實資訊，並抑制錯誤資訊。 

通過為證明、驗證和挑戰賦予價值，零知識證明（ZKP）不僅僅是存儲數據；它創建了一個活躍的、鏈上信任經濟。隨著早期參與者的白名單即將開放，現在是用戶了解這個獨特系統如何運作，以及早期採用者如何從塑造其激勵驅動的生態系統中受益的時刻。 

準確性的經濟引擎

與僅關注交易歷史的傳統區塊鏈模型不同，零知識證明（ZKP）圍繞知識證明設計。用戶通過三種主要方式與協議互動：提交知識聲明、驗證他人提交的聲明，或對其提出挑戰。這個系統的不同之處在於，每個角色都需要質押ZKP加密代幣，每次互動都可能觸發獎勵或懲罰。

當用戶向零知識證明（ZKP）區塊鏈提交聲明時，他們需要同時質押代幣。如果聲明被大多數驗證者驗證，用戶將獲得獎勵。但如果聲明被成功挑戰並證明是錯誤的，質押的金額將會損失。這種風險-獎勵結構推動用戶追求準確性，遠離猜測或不誠實。

另一方面，驗證者被激勵公正地評估聲明。他們在驗證或拒絕聲明前也必須質押代幣。如果他們與多數裁決一致，他們將獲得相應的獎勵。但如果他們投票錯誤，無論是因為粗心還是操縱，他們將受到懲罰。

這種三重檢查激勵系統不僅懲罰惡意行為者。它通過使虛假信息達成共識的成本高昂，而真實信息則有利可圖，從而完善了協議本身。它確保只有高可信度、經過充分研究的聲明才有強大的經濟理由被發布，推動零知識證明（ZKP）成為去中心化網絡的強大知識層。 

挑戰不是衝突，而是核心

在許多數字生態系統中，衝突意味著混亂。但在零知識證明（ZKP）中，以挑戰形式出現的分歧在建立鏈上信任中扮演著至關重要的角色。如果驗證者懷疑聲明無效或支持不足，他們可以通過質押代幣對其發起挑戰。如果挑戰正確，挑戰者將獲得包括原質押者被沒收代幣一部分的獎勵。

這種機制做到了兩件事。首先，它確保虛假信息代價高昂。其次，它鼓勵網絡內的積極監督。挑戰不被視為噪音；它們是必要的審計工具。零知識證明（ZKP）不依賴固定的審核員或外部驗證者群體，而是將誠信執行分散到整個參與者基礎上。這種設計將真實性責任向外轉移，並通過真實的財務風險來激勵它。

重要的是，挑戰系統並非為了製造衝突而存在。虛假挑戰帶有風險，因為錯誤的挑戰者也會失去他們的質押。這使挑戰保持專注、有目的性和誠實，隨著時間的推移增強網絡的可靠性。 

為什麼白名單現在很重要

隨著零知識證明（ZKP）的白名單即將開放，用戶有機會在其知識經濟擴展前進入協議。早期白名單成員不僅獲得訪問權；他們將成為首批選擇聲明者、驗證者或挑戰者角色的人，這些角色控制著真相和信任如何在區塊鏈上流動。

這種早期訪問帶來戰略優勢。那些了解如何駕馭協議激勵機制，並相應質押代幣的人，將有機會從一開始就獲得信譽和潛在價值。在任何獎勵真實並懲罰噪音的系統中，最早掌握其規則的參與者也是塑造其軌跡的人。 

零知識證明（ZKP）不僅僅是另一個加密協議。它是一個將可信度轉化為資本，將信任轉化為代幣化激勵的基礎設施項目。即將到來的白名單不僅僅是形式，它是參與鏈上知識市場的門檻，將獎勵那些有洞察力和誠信行動的人。 

最後的話 

零知識證明（ZKP）的精妙之處不僅在於其技術基礎，還在於其優雅的激勵設計。通過將每次互動、證明、驗證和挑戰與基於代幣的獎勵或懲罰聯繫起來，該協議不僅僅是託管信息。它創建了一個重視準確性和透明度的活躍、自我修正系統。 

隨著白名單倒計時繼續，從一開始就成為這個系統一部分的機會越來越近。對於那些準備參與一個信任需要獲得並得到獎勵的區塊鏈的人來說，零知識證明（ZKP）是值得關注的協議。 

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

文章《如何在零知識證明（ZKP）網絡中獲利 – 白名單即將開放》首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

