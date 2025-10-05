美國政府停擺與宏觀趨勢如何推動 Bitcoin 價格創紀錄增加到 $125K

交易所DEX+
作者：Crypto Breaking News
2025/10/05 22:13
美國政府停擺與宏觀趨勢如何推動比特幣創紀錄突破$125k

比特幣在週末創下了新的歷史高點，引發了市場分析師的新一輪樂觀情緒，他們認為這波漲勢有可能在年底前將這一領先加密貨幣推向150,000美元。最近的價格飆升凸顯了在宏觀經濟不確定性和不斷演變的加密市場動態中，人們對比特幣的興趣日益增長。

  • 比特幣創下新的歷史高點，突破125,700美元，市值短暫超過2.5萬億美元。
  • 這波漲勢受到美國政府停擺等宏觀因素的推動，增加了比特幣作為價值儲存的吸引力。
  • 鏈上數據顯示長期比特幣持有者的賣出壓力減輕，暗示積累正在進行。
  • 期權到期後，未平倉合約急劇重置，為第四季度設定了積極基調。
  • 專家預測，如果比特幣能在120,000美元以上保持動能，有可能突破至150,000美元。

比特幣最近的漲勢在週末達到頂峰，這一旗艦加密貨幣打破了之前的歷史高點，並短暫突破了125,700美元大關。其市值也超過了2.5萬億美元，創下了加密貨幣歷史上的新紀錄。這波飆升被歸因於各種宏觀經濟觸發因素，特別是最近的美國政府停擺——自2018年以來的首次——分析師認為這加強了比特幣作為對沖工具和價值儲存的角色。

根據數字資產銀行集團Sygnum Bank的首席投資官Fabian Dori表示，政府停擺重新激發了關於比特幣作為避險資產潛力的討論。"政治功能失調凸顯了人們對去中心化資產的興趣，"Dori解釋道。他補充說，更廣泛的環境——特點是寬鬆的流動性、有彈性的服務業，以及黃金和股票的相對表現不佳——進一步推動了投資者對數字資產的興趣。

BTC/USD，年初至今圖表。來源：TradingView

然而，停擺對加密市場的影響最終取決於它如何影響美聯儲的貨幣政策前景。Nansen的高級研究分析師Jake Kennis指出，解決方案可能導致美聯儲採取更加溫和的立場，可能有利於加密貨幣。"如果停擺減少了不確定性，加密市場可能會受益，"他表示。儘管如此，Kennis強調現在認為這是市場底部還為時過早，強調需要在關鍵支撐位上方保持持續穩定。

一些交易者將比特幣最近的上漲解讀為新一輪積累階段的信號，特別是來自機構和大型零售投資者。鏈上數據顯示鯨魚賣出壓力下降，表明長期持有者信心增強。"市場數據表明，當前價格走勢可能與積累階段有關，"Dori指出，強調投機活動減少和更穩定的持倉通常預示著重大上漲行情。

同時，比特幣衍生品的未平倉合約在上週期權到期後急劇重置，一些分析師認為這將為今年最後一個季度定調。正如區塊鏈分析公司Glassnode指出的那樣，這種重置可能為額外的上行動能創造有利環境。

加密貨幣專家對比特幣的前景保持樂觀。Token2049的Charles Edwards預測，如果BTC能在120,000美元以上保持動能，年底前突破至150,000美元是可能的，這得到了投機活動減少和穩定性增加的支持。

雜誌：關於比特幣上漲潛力、以太坊上升壓力以及NFT前景的詳細分析，可以在我們最新的深度專題中找到。

本文最初發表為《美國政府停擺與宏觀趨勢如何推動比特幣創紀錄突破$125K》，刊登於Crypto Breaking News——您值得信賴的加密新聞、比特幣新聞和區塊鏈更新來源。

