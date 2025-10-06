流行龐克樂團 Acceptance 如何重新演繹首張專輯熱門歌曲

音樂節上觀眾舉起雙手，舞台上方燈光流瀉而下。柔焦，模糊的動態。 getty

為紀念成立20週年，美國流行龐克樂團 Acceptance 發布了新專輯《Phantoms/Twenty》，重新詮釋其知名專輯《Phantoms》。這張新合輯由原製作人 Aaron Sprinkle 通過 Equal Vision Records 錄製，並包含合作藝術家的個人評論。

Acceptance 與跨音樂類型的藝術家合作創作了這張新專輯，這些藝術家都是 Acceptance 的粉絲，包括 Anberlin 的 Stephen Christian、Memphis May Fire 的 Matty Mullins、Boys Like Girls 主唱 Martin Johnson 和 The Maine 的 John O'Callaghan。還有來自 Tonight Alive 和 Hevenshe 的 Jenna McDougall、All Time Low 的 Alex Gaskarth、State Champs 主唱 Derek DiScanio 和 Teddy Swims。

由 Alex Gaskarth 參與的歌曲《Different》講述了一個關於絕望和失去愛情的故事。藝術家出色的聲樂表現捕捉了自我挫敗、覺醒、質疑和天真希望的主題。Acceptance 稱這首歌是「人性化的揮之不去」，是原始願景的完美版本。

「這感覺很超現實，我從未想過它能以這種方式完成，」Acceptance 主唱 Jason Vena 說。「《Phantoms》的特別之處在於，它一直是（原始粉絲）珍視的東西。隨著時間推移，這張專輯的人氣已經增加了，儘管那些原始粉絲與它聯繫最深。能夠與其他藝術家一起重新體驗這張專輯是非常棒的。」

當《Phantoms》在計劃發行前出現在 Napster 上時，Acceptance 本來有望成為下一個來自大唱片公司的商業 Emo 樂團。粉絲們發現了這個洩露，因為他們在其他樂團的場景轉換和演出前播放列表中聽到了未發行的音樂。這張專輯成為忠實聽眾中的粉絲最愛，但這次失誤的發行導致了樂團的動盪和長達十年的解散。

Vena 說：「這些特色，為新專輯聚集在一起的藝術家們，你能在這些表演中感受到他們的熱情。這是一個現代化但又懷舊的專輯版本，正如它今天應有的樣子。」

音樂會上一位音樂家彈奏電吉他的特寫 getty

新專輯上的客座藝術家表達了對樂團如何激發他們職業生涯的感謝。隱喻性的感謝信息向原始專輯致敬，以及它對音樂產業產生的積極影響。

錄音藝術家 Teddy Swims 表示，Acceptance 是他深深愛上的第一個樂團。他回憶起將整個 MySpace 版面更改為該樂團的歌曲和視頻。他還記得反覆觀看該樂團的 AOL 原聲會議，希望獲得同樣水平的音樂技巧。

State Champs 主唱 Derek DiScanio 說：「《Phantoms》是我有史以來最喜歡的專輯之一。當他們邀請我為週年紀念在《Over You》中演唱時，我感到緊張、欣喜若狂、焦慮、感激，以及介於其中的一切。感謝樂團信任我，並創作了一張至今仍影響和激勵我所做的一切的專輯。」

Memphis May Fire 和 Anberlin 的主唱 Matty Mullins 表示，總部位於西雅圖的 Acceptance 在他的家鄉華盛頓州斯波坎一直很受歡迎。《Phantoms》激勵他追求音樂，並在風格上指導了他的聲樂。他被邀請在 Acceptance 的新曲《Permanent》中演唱。

「我非常興奮，」Mullins 說。「（新專輯）擁有相同的心靈、相同的態度，而且聽起來更好。這對我來說是一個瘋狂的全程回歸時刻，我至少感到非常榮幸。」

即將到來的 Acceptance 巡演日期包括 10 月 17 日在馬薩諸塞州伍斯特的 Palladium Upstairs，10 月 18 日在紐約布魯克林的 The Brooklyn Monarch，以及 10 月 19 日在賓夕法尼亞州費城的 TLA。