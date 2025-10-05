尼泊爾的 Z 世代起義如何為去中心化互聯網提供了論據

尼泊爾在2025年9月初經歷了一場政治危機。這場危機並非始於國會，而是源於政府的數位關閉和街頭抗議。加德滿都封鎖了社交媒體，以執行新的國家註冊法，其中社交媒體巨頭如Facebook、X、LinkedIn等被正式邀請遵守政府最近推出的規定。年輕人，主要是Z世代，開始組織起來（線上和街頭）。這一禁令迅速成為引發大規模抗議的關鍵因素，其中一些抗議演變為暴力事件。人們要求答案，要求重新開放線上空間，並結束公職腐敗。僅僅幾天內，這場動亂造成了許多死亡和傷害，動搖了政府領導人，並導致對警察部門的全國性調查。這一事件清楚地表明了網際網路訪問、公眾信任和政治權威之間的密切聯繫。對數位平台的強制監管可能導致重大的現實世界問題。

線上審查與動亂之間的聯繫不僅在尼泊爾被觀察到，這只是一個具有代表性但重要的例子。如果我們回顧過去十年的重大事件，許多國家在抗議期間或敏感信息洩露時關閉或減緩了網際網路訪問。我們有一些例子，如緬甸、伊朗和衣索比亞使用網際網路中斷來阻止人們組織和分享信息。專家和團體已經表明，這些關閉造成經濟損害並對人們產生負面影響。世界銀行和其他團體表示，關閉可能使經濟損失大量金錢。這是因為失去商業交易、供應鏈中斷和公共服務延遲。對聲譽的損害和阻止新聞及緊急訊息可能產生難以衡量的長期影響。當政府控制訪問時，一個命令可以使數千人沉默。正如在尼泊爾所見，這可能增加風險而非減少風險。

去中心化網際網路的概念現在是政策和社會討論中最熱門的話題。你可能會有一個明顯的問題，例如，為什麼現在會發生這種情況？我們有三個相關的主要原因來解釋這種突然的興趣。

第一個與地緣政治和治理有關。讓我們考慮全球背景，因為政府通過註冊規則、對本地聯繫人的要求、內容移除法律，甚至完全關閉某些平台來獲得對線上平台的更多控制，這與最近尼泊爾的情況完全相關。人們相信這些行動被用來隱藏腐敗或恐嚇那些持不同意見的人。這種情況導致年輕人（特別是那些伴隨網際網路成長的人）尋找不能被單一政府辦公室、網際網路服務提供商或電話公司關閉的選擇。尼泊爾年輕人的抗議表明，關閉網際網路如何成為一個政治問題並失去信譽。

第二個與技術和經濟敘事有關。特別是，去中心化物理基礎設施網絡或DePIN已經出現，它們使用區塊鏈技術來獎勵操作硬件的人。任何人都可以設置設備，如熱點、存儲單元、傳感器，甚至小型衛星連接。他們的服務得到驗證，並獲得代幣作為獎勵。這種模式提供了一種不依賴少數大公司或政府的連接和獲取服務的不同方式。DePIN和類似項目已經從研究論文中描述過渡到在實際網絡中實施。Helium和Filecoin就是這方面的例子。大型加密貨幣集團和投資者現在正在資助項目，以在全球範圍內擴展這一模式。

第三，考慮用戶的實際生活體驗。去中心化之所以受歡迎，是因為它提供了人們想要的三件事：穩定性（即使一部分失敗，網絡仍能繼續工作）、控制（社區保留資金而不是將其交給大公司）和言論自由（政府更難以阻止的渠道）。這一承諾對已經使用這些去中心化平台來組織、購買和賺錢的年輕人很有吸引力。

大型公司和政府主導了網際網路。他們決定人們在線上發布或說什麼以及如何做到這一點。這種集中化帶來嚴重風險。當權力集中在一個地方時，言論自由取決於掌權者的仁慈。尼泊爾最近由年輕人領導的革命展示了嚴格控制的後果。新的Spacecoin衛星網絡技術旨在創建一個難以審查或控制的網際網路。在本文中，我們試圖研究言論自由和混亂之間的微妙界限。本文討論了數位審查如何導致尼泊爾的抗議，以及新技術如何可能改變未來的數位自由。

中心化的控制與混亂困境

中心化網際網路模型（Web 2.0）由單一群體控制，如公司和政府。

這種設置有幾個弱點。

單點故障：

中心化系統有一個單一的主要控制點。這使它們容易受到停電、網絡攻擊和政府關閉的影響。在尼泊爾，政府展示了它如何能夠在一夜之間關閉重要的數位系統。

數據利用：

中心化平台通過使用用戶數據進行定向廣告來產生收入。這引發了隱私擔憂，並鼓勵收集大量數據。

審查能力：

中心化系統使控制或阻止信息變得容易。這從尼泊爾對社交媒體的禁令和其他政府的類似行動中可以明顯看出。

中心化模型有一些優勢。它方便、提供更好的用戶體驗，並能接觸到許多人。這些是它受歡迎的原因。挑戰在於保持這些優勢，同時管理中心化控制的風險。

Spacecoin和去中心化衛星網際網路的承諾

"Spacecoin"是一個具有簡單而強大理念的項目。它使用區塊鏈、代幣和低地球軌道的小型衛星來改善連接性。這創建了一個不需要許可且不能被任何國家輕易關閉的網絡。它可以到達光纖和蜂窩網絡無法到達的地方。支持者聲稱，這個系統提供全球性、無審查的連接。它還創造了在本地賺錢的新方式，如主持地面站或天線以賺取代幣。這個想法在常規網絡薄弱、昂貴或政治受限的地區很有吸引力。

聲明和實際運作是不同的。要確定Spacecoin或任何DePIN衛星項目是否真的能改變遊戲規則，我們必須考慮技術、法律、治理和社會因素。

首先，評估了技術可行性和性能。衛星可以到達地面網絡無法到達的地方；它們對本地電纜切斷和某些形式的審查具有彈性。衛星有一些嚴格的限制。需要頻譜許可。低地球軌道衛星必須平衡速度和數據容量。它們還需要許多地面站和連接到最終用戶的方法。建造、發射和運營LEO衛星群需要大量資金和多年的規劃和維護。代幣可以幫助加速小型項目，如本地網關和社區地面站。然而，代幣不能替代將硬件送入太空或獲取軌道和信號使用所需許可的成本。Spacecoin的DePIN模型可能降低成本並將人們聚集在一起，但它仍然面臨重大的初始挑戰。你也可以查看這項研究工作，以了解核心技術挑戰。

其次，存在監管和主權摩擦。即使衛星網絡能夠到達一個國家的人民，政府仍然可以嘗試阻止設備、使其使用非法、沒收設備或向合作夥伴施壓以停止服務。Starlink的經驗給我們上了重要一課。衛星服務在烏克蘭和其他危機中非常有幫助。然而，它們也有一些問題。地理圍欄、臨時中斷和政治壓力可能限制衛星網絡的可用性，這些網絡並非總是免費的。私人公司可以因法律、安全或合同原因停止或限制服務。使用去中心化代幣並不能改變這一點。去中心化改變了設置，但並未消除法律界限。

第三，治理、濫用和公共利益很重要。去中心化網絡減少了一個群體的控制，但使管理和問責變得更加困難。如果一個平台不能被國家當局關閉，壞人可以利用匿名性和彈性從事非法活動、傳播虛假信息或進行詐騙——這些風險已經提到過。這種自由與濫用之間的平衡在舊平台上存在，並將繼續在不能被審查的網絡上增長。因此，有效的去中心化網絡需要多種治理方法：協議層面的激勵措施以防止濫用、共享調節、安全身份檢查，以及能夠針對違法者而不關閉整個網絡的強有力的法律規則。研究人員仍在研究這些解決方案。

第四，代幣經濟學和可持續性很重要。許多DePIN項目使用投機性代幣經濟來啟動和資助早期增長。它們還獎勵了參與者。這些激勵措施一開始可能有助於增長，但如果主要服務（連接性）不能維持代幣價值或硬件主機的投資回報率，可能會失敗。

有效的項目傾向於納入實際利用經濟實踐（如付費客戶、B2B協議和市政組織），而不僅僅是投機。

📥改變遊戲規則的應用

Spacecoin衛星網絡可能改變人民和政府之間網際網路訪問的分配。當常規網絡中斷（如地震或衝突的情況下），可以在短時間內使用Spacecoin建立網際網路訪問。它無需修復或重建地面基礎設施，就像傳統網際網路那樣。在極度需要的時刻保持聯繫的這種能力可能是救命的。Spacecoin還限制了各地區的審查、監視和干擾威脅，因為它減少了對單一網際網路提供商或電纜系統的依賴。這建立了一個虛擬空間，信息可以輕鬆傳播，即使是在政府努力控制的情況下。該平台還使用戶能夠接收無國界支付、通過鏈上借貸創建信用歷史，並接收金融服務，而無需訪問傳統銀行系統。這是一個重要的金融包容機會，為非正式經濟中的人們創建數位身份。

去中心化的挑戰

我們已經討論過去中心化模型顯示出希望，但我們也不要忘記提及它也面臨幾個挑戰。技術問題可能使這些網絡變慢，效率降低，因為數據存儲和共享在多個位置，這是區塊鏈技術的本質。這增加了檢索時間。Spacecoin還必須處理頻譜分配和衛星發射的複雜國際法規，這需要各種當局的批准。雖然去中心化可以改善隱私，但它不會自動確保安全。這些網絡