香港金融管理局將在推出時發放少量穩定幣牌照 銀行競相爭取早期名額

香港金融管理局（HKMA）週一早表示，儘管已有77家機構表示有興趣，但在其穩定幣推出計劃中，只會批准少數牌照。這個數字是在八月底統計的。

根據當地媒體報導，這是一場全面的搶奪戰；銀行、電子商務平台、科技公司、Web3初創企業、支付公司和資產管理公司都在名單上。

追逐這一牌照的最大名字之一是中國工商銀行（ICBC），按資產計算是全球最大的銀行。它正通過其香港分支機構工商銀行（亞洲）申請。

這使其成為繼中國銀行（香港）之後第二家介入的頂級中國銀行。香港最大的銀行匯豐銀行尚未提交申請，但正在觀望中。

立法者表示規則將會嚴格，可能只有一個牌照會在2025年初發出

立法者支持金管局的嚴格做法。根據香港立法會議員吳傑莊的說法，新規則在設計上就是嚴格的。

「將發出的牌照數量會非常少，」他說，並補充「可能只有一個牌照」甚至可能在明年初發出。而這還不是全部。立法者還在為線下場外交易加密貨幣交易準備新的立法，這也可能在2025年推出。

金管局已告知申請者，如果他們是認真的，就要在九月底前提交完整申請。但它警告所有人：提交興趣或甚至完整申請並不意味著會獲得批准。他們不會因為參與就頒發獎盃。

此外，公眾已被告知不要相信任何與未獲許可的穩定幣相關的廣告或促銷，因為它們不被法律認可。

Amina Group的法律主管Cora Ang表示：「這個制度將過濾掉那些無法符合嚴格規定、提供可行用例和展示財務穩定性的機構。」她的觀點是什麼？如果你沒有準備好，就會被淘汰。她補充說，在FTX等災難之後，監管機構不會冒任何風險。「他們不希望有任何他們的制度不夠健全的看法 - 這是一種聲譽風險，」她說。

回到2022年，FTX在一片欺詐和洗錢醜聞中崩潰。這個混亂在監管機構的腦海中仍然記憶猶新。金管局不希望重蹈覆轍。

標準普爾全球評級的一份報告表示，第一批穩定幣發行者可能是大型科技公司和主要銀行。小型銀行呢？運氣不太好。根據標準普爾的說法，如果他們試圖在資產負債表上保留穩定幣，可能會面臨高達1,250%的資本費用。這基本上使得他們嘗試都變得太昂貴。

吳傑莊還表示，包括Bitcoin在內的數據資產現在正被添加到多個國家的國家和企業儲備中。「這已成為一個不可避免的趨勢，」他說。換句話說，穩定幣只是一個巨大餅圖中的一小部分。

