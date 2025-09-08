交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
香港金管局將在推出時僅發放少量穩定幣牌照，銀行爭相搶佔先機的貼文出現在BitcoinEthereumNews.com。香港金融管理局（HKMA）週一早些時候表示，儘管已有77家機構表示有興趣，但在其穩定幣推出計劃中，只會批准少數牌照。這一數字是在八月底統計的。根據當地媒體報導，這是一場全面的搶奪；銀行、電子商務平台、科技公司、Web3初創企業、支付公司和資產管理公司都在名單上。追逐這一牌照的最大名字之一是中國工商銀行（ICBC），按資產計算是全球最大的銀行。它通過其香港分支機構中國工商銀行（亞洲）申請。這使其成為繼中國銀行（香港）之後第二家介入的頂級中國銀行。香港最大的銀行匯豐銀行尚未提交申請，但正在觀望。 立法者表示規則將會嚴格，2025年初可能只會發出一個牌照 立法者支持HKMA的嚴格方針。根據香港立法會成員吳傑莊的說法，新規則在設計上就很嚴格。"將發放的牌照數量會非常少，"他說，並補充道"可能一個牌照"甚至可能在明年初發出。這還不是全部。立法者還在為線下場外加密貨幣交易準備新立法，這也可能在2025年推出。 HKMA已告知申請者，如果他們認真考慮，應在9月底前提交完整申請。但它警告所有人：提交興趣或甚至完整申請並不意味著會獲得批准。他們不會因為參與而頒發獎杯。此外，公眾被告知不要相信與未獲許可的穩定幣相關的任何廣告或促銷，因為它們不被法律認可。 Amina Group的法律主管Cora Ang表示："這個制度將過濾掉那些無法與嚴格法規保持一致、提供可行用例並展示財務穩定性的機構。"她...香港金管局將在推出時僅發放少量穩定幣牌照，銀行爭相搶佔先機的貼文出現在BitcoinEthereumNews.com。香港金融管理局（HKMA）週一早些時候表示，儘管已有77家機構表示有興趣，但在其穩定幣推出計劃中，只會批准少數牌照。這一數字是在八月底統計的。根據當地媒體報導，這是一場全面的搶奪；銀行、電子商務平台、科技公司、Web3初創企業、支付公司和資產管理公司都在名單上。追逐這一牌照的最大名字之一是中國工商銀行（ICBC），按資產計算是全球最大的銀行。它通過其香港分支機構中國工商銀行（亞洲）申請。這使其成為繼中國銀行（香港）之後第二家介入的頂級中國銀行。香港最大的銀行匯豐銀行尚未提交申請，但正在觀望。 立法者表示規則將會嚴格，2025年初可能只會發出一個牌照 立法者支持HKMA的嚴格方針。根據香港立法會成員吳傑莊的說法，新規則在設計上就很嚴格。"將發放的牌照數量會非常少，"他說，並補充道"可能一個牌照"甚至可能在明年初發出。這還不是全部。立法者還在為線下場外加密貨幣交易準備新立法，這也可能在2025年推出。 HKMA已告知申請者，如果他們認真考慮，應在9月底前提交完整申請。但它警告所有人：提交興趣或甚至完整申請並不意味著會獲得批准。他們不會因為參與而頒發獎杯。此外，公眾被告知不要相信與未獲許可的穩定幣相關的任何廣告或促銷，因為它們不被法律認可。 Amina Group的法律主管Cora Ang表示："這個制度將過濾掉那些無法與嚴格法規保持一致、提供可行用例並展示財務穩定性的機構。"她...

香港金融管理局將在推出時發放少量穩定幣牌照 銀行競相爭取早期名額

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:19

香港金融管理局（HKMA）週一早表示，儘管已有77家機構表示有興趣，但在其穩定幣推出計劃中，只會批准少數牌照。這個數字是在八月底統計的。

根據當地媒體報導，這是一場全面的搶奪戰；銀行、電子商務平台、科技公司、Web3初創企業、支付公司和資產管理公司都在名單上。

追逐這一牌照的最大名字之一是中國工商銀行（ICBC），按資產計算是全球最大的銀行。它正通過其香港分支機構工商銀行（亞洲）申請。

這使其成為繼中國銀行（香港）之後第二家介入的頂級中國銀行。香港最大的銀行匯豐銀行尚未提交申請，但正在觀望中。

立法者表示規則將會嚴格，可能只有一個牌照會在2025年初發出

立法者支持金管局的嚴格做法。根據香港立法會議員吳傑莊的說法，新規則在設計上就是嚴格的。

「將發出的牌照數量會非常少，」他說，並補充「可能只有一個牌照」甚至可能在明年初發出。而這還不是全部。立法者還在為線下場外交易加密貨幣交易準備新的立法，這也可能在2025年推出。

金管局已告知申請者，如果他們是認真的，就要在九月底前提交完整申請。但它警告所有人：提交興趣或甚至完整申請並不意味著會獲得批准。他們不會因為參與就頒發獎盃。

此外，公眾已被告知不要相信任何與未獲許可的穩定幣相關的廣告或促銷，因為它們不被法律認可。

Amina Group的法律主管Cora Ang表示：「這個制度將過濾掉那些無法符合嚴格規定、提供可行用例和展示財務穩定性的機構。」她的觀點是什麼？如果你沒有準備好，就會被淘汰。她補充說，在FTX等災難之後，監管機構不會冒任何風險。「他們不希望有任何他們的制度不夠健全的看法 - 這是一種聲譽風險，」她說。

回到2022年，FTX在一片欺詐和洗錢醜聞中崩潰。這個混亂在監管機構的腦海中仍然記憶猶新。金管局不希望重蹈覆轍。

標準普爾全球評級的一份報告表示，第一批穩定幣發行者可能是大型科技公司和主要銀行。小型銀行呢？運氣不太好。根據標準普爾的說法，如果他們試圖在資產負債表上保留穩定幣，可能會面臨高達1,250%的資本費用。這基本上使得他們嘗試都變得太昂貴。

吳傑莊還表示，包括Bitcoin在內的數據資產現在正被添加到多個國家的國家和企業儲備中。「這已成為一個不可避免的趨勢，」他說。換句話說，穩定幣只是一個巨大餅圖中的一小部分。

不要只閱讀加密貨幣新聞。要理解它。訂閱我們的通訊。它是免費的。

Source: https://www.cryptopolitan.com/hong-kongs-hkma-few-stablecoin-licenses/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,325.08
$104,325.08$104,325.08

-0.69%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,530.28
$3,530.28$3,530.28

+0.30%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.10
$162.10$162.10

-2.51%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4355
$2.4355$2.4355

-3.70%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17663
$0.17663$0.17663

-1.45%