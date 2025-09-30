以下是 NBC 內容今天可能從 YouTube TV 下架的內容

這篇文章「以下是今天可能從YouTube TV上撤下的NBC內容」發表於BitcoinEthereumNews.com。頭條 YouTube TV可能很快因與NBCUniversal的播送爭議而失去其平台上的NBC頻道，這標誌著這項串流電視服務與主要電視網之間的最新分歧，威脅到YouTube TV訂閱者可獲得的部分內容。YouTube TV與NBCUniversal的播送協議將於週二到期。（照片由Jaque Silva/NurPhoto通過Getty Images提供）NurPhoto通過Getty Images 重要事實 YouTube TV和NBCUniversal尚未就其播送協議達成協議，該協議將於週二到期，使YouTube TV用戶無法訪問NBC頻道。根據一份聲明，YouTube（Google母公司Alphabet的子公司）將在NBCUniversal內容「長時間不可用」的情況下向YouTube TV訂閱者提供10美元的信用額度。YouTube指責NBCUniversal「要求我們支付比他們在Peacock上向消費者收取的更多費用來獲取相同內容」，Peacock是NBC自己的串流服務，聲稱這些變化「將意味著我們的訂閱者擁有更少的靈活性和更高的價格」。NBCUniversal在多家媒體報導的聲明中指稱，YouTube TV「拒絕了市場上最優惠的費率和條款，要求優惠待遇並尋求不公平優勢以主導視頻市場」。NBCUniversal在其聲明中抨擊Google，稱其「已經通過搜索和廣告控制了美國人在網上看到的內容——現在它想控制我們觀看的內容」。獲取Forbes突發新聞短信提醒：我們正在推出短信提醒服務，讓您隨時了解當天頭條新聞。發送「Alerts」至(201) 335-0739或在此註冊。YouTube TV可能失去哪些NBC節目和頻道？根據NBCUniversal的說法，面臨從YouTube TV上移除風險的一些最大節目包括週日晚間足球、NBA、Big Ten足球、WWE、英超聯賽、週六夜現場、The Voice和真實主婦。廣播網絡包括在... 這篇文章「以下是今天可能從YouTube TV上撤下的NBC內容」發表於BitcoinEthereumNews.com。頭條 YouTube TV可能很快因與NBCUniversal的播送爭議而失去其平台上的NBC頻道，這標誌著這項串流電視服務與主要電視網之間的最新分歧，威脅到YouTube TV訂閱者可獲得的部分內容。YouTube TV與NBCUniversal的播送協議將於週二到期。（照片由Jaque Silva/NurPhoto通過Getty Images提供）NurPhoto通過Getty Images 重要事實 YouTube TV和NBCUniversal尚未就其播送協議達成協議，該協議將於週二到期，使YouTube TV用戶無法訪問NBC頻道。根據一份聲明，YouTube（Google母公司Alphabet的子公司）將在NBCUniversal內容「長時間不可用」的情況下向YouTube TV訂閱者提供10美元的信用額度。YouTube指責NBCUniversal「要求我們支付比他們在Peacock上向消費者收取的更多費用來獲取相同內容」，Peacock是NBC自己的串流服務，聲稱這些變化「將意味著我們的訂閱者擁有更少的靈活性和更高的價格」。NBCUniversal在多家媒體報導的聲明中指稱，YouTube TV「拒絕了市場上最優惠的費率和條款，要求優惠待遇並尋求不公平優勢以主導視頻市場」。NBCUniversal在其聲明中抨擊Google，稱其「已經通過搜索和廣告控制了美國人在網上看到的內容——現在它想控制我們觀看的內容」。獲取Forbes突發新聞短信提醒：我們正在推出短信提醒服務，讓您隨時了解當天頭條新聞。發送「Alerts」至(201) 335-0739或在此註冊。YouTube TV可能失去哪些NBC節目和頻道？根據NBCUniversal的說法，面臨從YouTube TV上移除風險的一些最大節目包括週日晚間足球、NBA、Big Ten足球、WWE、英超聯賽、週六夜現場、The Voice和真實主婦。廣播網絡包括在...