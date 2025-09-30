以下是 NBC 內容今天可能從 YouTube TV 下架的內容

要點
YouTube TV可能很快就會因與NBCUniversal的播送爭議而失去其平台上的NBC頻道，這標誌著這項串流電視服務與主要電視網之間的最新分歧，威脅到YouTube TV訂閱者可獲得的部分內容。
YouTube TV與NBCUniversal的播送協議將於週二到期。（照片由Jaque Silva/NurPhoto通過Getty Images提供）
NurPhoto通過Getty Images
關鍵事實
YouTube TV和NBCUniversal尚未就其播送協議達成協議，該協議將於週二到期，屆時YouTube TV用戶將無法訪問NBC頻道。
根據一份聲明，YouTube（Google母公司Alphabet的子公司）將在NBCUniversal內容"長時間無法使用"的情況下，向YouTube TV訂閱者提供10美元的信用額度。
YouTube指責NBCUniversal"要求我們支付比他們在Peacock上向消費者收取的相同內容更多的費用"，Peacock是NBC自己的串流服務，聲稱這些變化"將意味著我們的訂閱者獲得更少的靈活性和更高的價格。"
據多家媒體報導，NBCUniversal在一份聲明中指稱，YouTube TV"拒絕了市場上最優惠的費率和條款，要求優惠待遇並尋求不公平的優勢來主導視頻市場。"
NBCUniversal在聲明中抨擊Google，稱其"已經通過搜索和廣告控制了美國人在網上看到的內容——現在它想控制我們觀看的內容。"
YouTube TV可能失去哪些NBC節目和頻道？
根據NBCUniversal的說法，面臨從YouTube TV移除風險的一些最大節目包括週日晚間足球、NBA、Big Ten足球、WWE、英超聯賽、週六夜現場、The Voice和真實主婦們。Axios報導，停播可能包括的廣播網絡有NBC和Telemundo，而有線網絡如Bravo、CNBC、MSNBC和USA Network也可能受到影響。
需要關注什麼
YouTube TV與Disney的播送合約將於十月到期。Disney擁有ABC和ESPN，在2021年未能與YouTube TV達成協議，導致Disney內容在該平台上消失。
關鍵背景
YouTube TV與NBCUniversal的播送爭議發生在這家電視串流服務剛剛通過最後一刻的協議，勉強避免失去其平台上Fox內容的一個月後。Fox指責YouTube"要求的付款遠高於擁有可比內容的合作夥伴所獲得的"，並"利用其過大的影響力提出與市場不符的條款"。類似的YouTube TV播送爭議發生在二月，當時該串流服務和CBS同意短期延長協議，使CBS、Nickelodeon和MTV等頻道在YouTube TV上保持運作。根據研究公司MoffettNathanson的數據，這項串流服務在2023年底擁有800萬訂閱者，基本套餐費用為每月82.99美元，預計到2026年將成為頂級付費電視分銷商。
延伸閱讀
來源：https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/30/youtube-tv-may-lose-nbc-content-as-carriage-deal-expires-today-heres-what-channels-may-be-impacted/