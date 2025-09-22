交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《以下是當今三大熱門加密貨幣的最新加密貨幣新聞》發表於BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞 2025年9月21日 | 20:50（UTC +8）Solana再次躍入公眾視野，這要歸功於大型機構動向、ETF樂觀情緒以及價格突破250美元。Ripple（XRP）也因監管明確性、鯨魚活動增加以及新ETF產品中曝光度可能增加的猜測而獲得關注。同時，Remittix在最近的加密貨幣新聞中與這些已建立的資產並列，憑藉其指標和實用性，被定位為當今熱門加密貨幣之一。Solana的機構動向和突破阻力Solana目前交易價格為240美元，在保持支撐並重新站上240美元以上水平後，價格表現強勁。分析師正在考慮300至400美元範圍內的新目標，因為動能正在增加。一個主要催化劑是Brera Holdings籌集了3億美元，得到ARK Invest、Pulsar Group等支持，承諾作為其財政策略的一部分積累和質押SOL。與此同時，監管動向如SEC批准現貨加密貨幣ETF的通用上市標準，預計將為SOL納入更多主流金融產品鋪平道路。Ripple的監管收益和鯨魚活動XRP因監管信號和鏈上行為而受到重新關注。分析師指出，更清晰的監管框架和法律發展正在改善XRP的風險狀況。還有報告稱鯨魚積累可能會在需求保持強勁的情況下推動上行走勢。預測表明，如果這些阻力區被突破，XRP可能實現4至6倍的回報，特別是在新法規下預期的機構和ETF相關資金流入的情況下。Remittix快速崛起，實用性和指標給予其優勢Remittix正在與SOL和XRP進行比較，最近的新聞表明，根據趨勢的發展，它可能會超越兩者。與Solana長期建立的基礎設施和Ripple的監管優勢相比，Remittix更加專注於實用性，...這篇文章《以下是當今三大熱門加密貨幣的最新加密貨幣新聞》發表於BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞 2025年9月21日 | 20:50（UTC +8）Solana再次躍入公眾視野，這要歸功於大型機構動向、ETF樂觀情緒以及價格突破250美元。Ripple（XRP）也因監管明確性、鯨魚活動增加以及新ETF產品中曝光度可能增加的猜測而獲得關注。同時，Remittix在最近的加密貨幣新聞中與這些已建立的資產並列，憑藉其指標和實用性，被定位為當今熱門加密貨幣之一。Solana的機構動向和突破阻力Solana目前交易價格為240美元，在保持支撐並重新站上240美元以上水平後，價格表現強勁。分析師正在考慮300至400美元範圍內的新目標，因為動能正在增加。一個主要催化劑是Brera Holdings籌集了3億美元，得到ARK Invest、Pulsar Group等支持，承諾作為其財政策略的一部分積累和質押SOL。與此同時，監管動向如SEC批准現貨加密貨幣ETF的通用上市標準，預計將為SOL納入更多主流金融產品鋪平道路。Ripple的監管收益和鯨魚活動XRP因監管信號和鏈上行為而受到重新關注。分析師指出，更清晰的監管框架和法律發展正在改善XRP的風險狀況。還有報告稱鯨魚積累可能會在需求保持強勁的情況下推動上行走勢。預測表明，如果這些阻力區被突破，XRP可能實現4至6倍的回報，特別是在新法規下預期的機構和ETF相關資金流入的情況下。Remittix快速崛起，實用性和指標給予其優勢Remittix正在與SOL和XRP進行比較，最近的新聞表明，根據趨勢的發展，它可能會超越兩者。與Solana長期建立的基礎設施和Ripple的監管優勢相比，Remittix更加專注於實用性，...

以下是今日三大熱門加密貨幣的最新消息

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/22 01:52
Solana
SOL$163.5-3.24%
Moonveil
MORE$0.00418-12.51%
瑞波幣
XRP$2.4641-3.65%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.006108-6.44%
SphereX
HERE$0.000119--%
加密貨幣新聞
  • 2025年9月21日
  • |
  • 20:50 (UTC +8)

由於大型機構動向、ETF樂觀情緒以及價格突破250美元，Solana再次躍入公眾視野。

Ripple (XRP)也因監管明朗化、鯨魚活動增加以及新ETF產品中可能增加曝光度的猜測而獲得關注。

同時，Remittix在最近的加密貨幣新聞中與這些已建立的資產並列，憑藉其指標和實用性，被定位為當今最熱門的加密貨幣之一。

Solana的機構動向與突破阻力

Solana目前交易價格為240美元，在保持支撐並重新站上240美元水平後，價格表現強勁。隨著動能增加，分析師正在考慮300至400美元範圍內的新目標。

一個主要催化劑是Brera Holdings籌集了3億美元，得到ARK Invest、Pulsar Group等機構支持，承諾將積累和質押SOL作為其財政策略的一部分。與此同時，監管動向如SEC批准現貨加密ETF的通用上市標準，預計將為SOL納入更多主流金融產品鋪平道路。

Ripple的監管收益與鯨魚活動

XRP因監管信號和鏈上行為而受到重新關注。分析師指出，更清晰的監管框架和法律發展正在改善XRP的風險狀況。還有報告顯示鯨魚積累可能會在需求保持強勁的情況下推動價格上漲。

預測表明，如果這些阻力區被突破，XRP可能實現4至6倍的回報，特別是在新法規下預期的機構和ETF相關資金流入的情況下。

Remittix作為實用工具快速崛起，指標為其提供優勢

Remittix正在與SOL和XRP進行比較，最近的消息表明，根據趨勢發展，它可能會超越兩者。與Solana長期建立的基礎設施和Ripple的監管優勢相比，Remittix明確專注於實用性、用戶獎勵和安全性，吸引尋求高增長的投資者。

Remittix已通過CertiK的全面審計，並在預發布代幣中排名第一。其測試版錢包已上線，功能包括在30多個國家進行加密貨幣到銀行的轉賬，支持40多種加密貨幣和30多種法定貨幣。

該代幣已售出超過6.67億個RTX代幣，價格為0.1080美元，項目已籌集超過2610萬美元。它還已確保在2個中心化交易所上市，並正在準備第三個上市。

以下是使Remittix成為當今最熱門加密貨幣中值得關注的最新發展：

  • 通過CertiK審計，建立信任和透明度
  • 在30多個國家直接進行加密貨幣到銀行的轉賬
  • 實用性優先的代幣，推動真實交易量
  • 為長期增長設計的通縮代幣經濟學
  • 全球支付渠道已經整合並正在擴展

穩健玩家對比高飛潛力

Solana正受益於機構財庫積累、ETF樂觀情緒以及250美元以上的技術強度。XRP正乘著監管順風、鯨魚活動以及加密ETF政策轉變中的納入。

然而在這三者中，Remittix因其實用性、經驗證的安全性、上市活動和社區激勵的結合而脫穎而出。Remittix在熱門加密貨幣新聞中被提及的頻率越來越高，可能正在創造與其更成熟的競爭對手相媲美的動能。

通過查看以下項目，探索Remittix的PayFi未來：

網站：https://remittix.io/   

社交媒體：https://linktr.ee/remittix   

25萬美元贈品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo不為本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料背書或承擔責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入且可靠的信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者以及任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

相關故事



下一篇文章

來源：https://coindoo.com/solana-ripple-remittix-heres-the-latest-crypto-news-for-the-top-three-trending-cryptos-today/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2.709-5.44%
Union
U$0.006097-1.21%
Index Cooperative
INDEX$0.882+0.11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-57.58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,422.80
$104,422.80$104,422.80

-0.60%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,547.66
$3,547.66$3,547.66

+0.80%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.50
$163.50$163.50

-1.67%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4641
$2.4641$2.4641

-2.57%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17775
$0.17775$0.17775

-0.82%