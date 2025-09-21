Helius Labs CEO、Solana 共同創辦人在代幣化問題上存在分歧

Helius Labs 執行長 Mert Mumtaz 和 Solana 的共同創辦人之一 Anatoly "Toly" Yakovenko 在 X 平台上公開表達了對代幣化這個極具爭議話題的不同意見。

Solana 陣營一直以來都非常團結，並因共同的弱勢心態而緊密連結，在以「以太坊殺手」之姿崛起後，經歷了如停機等挑戰而變得堅韌。因此，當主要人物之間出現理念衝突時，往往會引起關注。

為何要創建代幣？

Toly 和 Mert 之間的交流始於 Solana 共同創辦人回應後者提出的關於錢包為何需要代幣的帖子。

「我是否錯過了它的某些用途？」他問道，對此 Toly 寫道，「所有有收入的東西都應該有代幣。」

為了尋求解釋，Mert 問道：「為什麼？」而 Toly 說：「這樣利潤就可以返還給代幣持有者。」

在評論區，用戶們也意見分歧。一些人認同 Toly 立場中的邏輯，而其他人則傾向於 Mert 的觀點，即錢包是基本基礎設施，當涉及代幣化時可能會變成其他東西。

Toly 的回應似乎更多關於民主化所有權，而非其他任何事情，它為普通用戶受益鋪平了道路，而不僅僅是風險投資者或中心化團隊。

Mert 似乎不同意，他諷刺地回應道：「我應該發行代幣嗎？」

這次交流只是生態系統中關於代幣化辯論的一個例子，隨著空間的進一步成熟，這樣的辯論無處不在。

就在幾天前，Mert 在關於代幣化國庫和穩定幣的對話中提出了一個與 Solana 相關的穩定幣想法，引發了一輪辯論，這是在鏈上獲取收益的簡單方式。

Mert 引發關於 Solana 穩定幣的辯論

9月10日，Mert 提出了一個與 Solana 相關的穩定幣想法，其儲備收益將通過回購或銷毀重新導向至 SOL——無論是作為「確立」的協議功能，還是更可能通過競爭的數字資產國庫公司（DATs）。

「我逐漸接受 Solana 應該確立一個穩定幣的想法，」他寫道，並補充說「50%的收益銷毀將用於銷毀 SOL。」幾小時後，他重申：「它不應該被確立，應該由 DAT 來做...修復它並達到萬億。」

Mumtaz 的核心批評集中在他所描述的 Solana「收益洩漏」上。「穩定幣是商品，目前在 Solana 上，有一個穩定幣捕獲了所有收益，並實際上用它資助了 Solana 最大的競爭對手！」

就他而言，根據美國 GENIUS 法案，穩定幣可以輕易交換，發行者將激烈競爭市場份額——這一點已經在大型穩定幣公司之間最近「學士風格」的爭奪業務中顯現出來。

「如果你不想確立一個以 Solana 為中心的穩定幣，那麼考慮數字資產國庫公司（DATs）...DAT 實際上是一個購買底層代幣的機器。」

這種框架與 GENIUS 法案相衝突，該法案將「支付穩定幣」劃分為既非證券也非商品的美國聯邦目的，主要將監管權集中在銀行監管機構下，並明確將其與 SEC/CFTC 管轄權分開。

由於穩定幣無法將利息傳遞給持有者，發行者（或關聯結構）獲取儲備收入並可以決定如何使用它，這就是 Mumtaz 希望指向 Solana 的槓桿。

