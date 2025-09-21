這篇文章「Grayscale 更新 ETF 申請以包含 Dogecoin – 詳情」發表於 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 Grayscale 對 Dogecoin 有什麼計劃？它正在尋求 SEC 批准，將其 Dogecoin Trust 轉換為可完全交易的 ETF，代碼為 GDOG。這對加密貨幣 ETF 市場為何重要？新的 SEC 規則加速批准流程，為更多迷因幣和多資產 ETF 快速進入市場開闢了道路。華爾街正獲得一種新的押注 Dogecoin [DOGE] 方式。Grayscale 剛剛更新了其申請文件，準備推出 Dogecoin ETF，並指定 Coinbase 作為託管人。此舉正值競爭對手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中吸引了 1700 萬美元的交易量。由於 SEC 最近的規則變更，這些產品的批准速度比以往任何時候都快。Grayscale 的 Dogecoin ETF 申請勢頭增強 Grayscale 已修訂其向 SEC 提交的 S-1 申請，表明有意將其 Dogecoin Trust 轉換為可完全交易的 ETF。更新後的申請指定 Coinbase 同時擔任託管人和主要經紀商，這一舉措增加了可信度，因為該公司正在 SEC 新的快速審批框架下與監管機構合作。來源：https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/ 這篇文章「Grayscale 更新 ETF 申請以包含 Dogecoin – 詳情」發表於 BitcoinEthereumNews.com。主要要點 Grayscale 對 Dogecoin 有什麼計劃？它正在尋求 SEC 批准，將其 Dogecoin Trust 轉換為可完全交易的 ETF，代碼為 GDOG。這對加密貨幣 ETF 市場為何重要？新的 SEC 規則加速批准流程，為更多迷因幣和多資產 ETF 快速進入市場開闢了道路。華爾街正獲得一種新的押注 Dogecoin [DOGE] 方式。Grayscale 剛剛更新了其申請文件，準備推出 Dogecoin ETF，並指定 Coinbase 作為託管人。此舉正值競爭對手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中吸引了 1700 萬美元的交易量。由於 SEC 最近的規則變更，這些產品的批准速度比以往任何時候都快。Grayscale 的 Dogecoin ETF 申請勢頭增強 Grayscale 已修訂其向 SEC 提交的 S-1 申請，表明有意將其 Dogecoin Trust 轉換為可完全交易的 ETF。更新後的申請指定 Coinbase 同時擔任託管人和主要經紀商，這一舉措增加了可信度，因為該公司正在 SEC 新的快速審批框架下與監管機構合作。來源：https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/