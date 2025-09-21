Grayscale 更新 ETF 申請以包含 Dogecoin – 詳情

重點摘要
Grayscale 計劃如何運用 Dogecoin？
它正在尋求 SEC 批准，將其 Dogecoin Trust 轉換為代號為 GDOG 的完全可交易 ETF。
這對加密貨幣 ETF 市場為何重要？
新的 SEC 規則加速批准流程，為更多迷因幣和多資產 ETF 快速進入市場開闢了道路。
華爾街正獲得一種新方式來投注 Dogecoin [DOGE]。
Grayscale 剛剛更新了其申請文件以推出 Dogecoin ETF，並指定 Coinbase 作為託管人。此舉正值競爭對手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中吸引了 1700 萬美元的交易量。
多虧了 SEC 最近的規則變更，這些產品的批准速度比以往任何時候都更快。
Grayscale 的 Dogecoin ETF 申請勢頭增強
Grayscale 已修訂其向 SEC 提交的 S-1 申請文件，表明有意將其 Dogecoin Trust 轉換為完全可交易的 ETF。
更新後的申請將 Coinbase 任命為託管人和主要經紀商，這一舉措增加了可信度，因為該公司正在 SEC 新的快速審批框架下與監管機構合作。
來源：https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/