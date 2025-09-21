交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
Grayscale 更新 ETF 申請以包含 Dogecoin – 詳情

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:32
重點摘要

Grayscale 計劃如何運用 Dogecoin？

它正在尋求 SEC 批准，將其 Dogecoin Trust 轉換為代號為 GDOG 的完全可交易 ETF。

這對加密貨幣 ETF 市場為何重要？

新的 SEC 規則加速批准流程，為更多迷因幣和多資產 ETF 快速進入市場開闢了道路。

華爾街正獲得一種新方式來投注 Dogecoin [DOGE]。

Grayscale 剛剛更新了其申請文件以推出 Dogecoin ETF，並指定 Coinbase 作為託管人。此舉正值競爭對手 Osprey 的 Dogecoin ETF [DOJE] 在首次交易中吸引了 1700 萬美元的交易量。

多虧了 SEC 最近的規則變更，這些產品的批准速度比以往任何時候都更快。

Grayscale 的 Dogecoin ETF 申請勢頭增強

Grayscale 已修訂其向 SEC 提交的 S-1 申請文件，表明有意將其 Dogecoin Trust 轉換為完全可交易的 ETF。

更新後的申請將 Coinbase 任命為託管人和主要經紀商，這一舉措增加了可信度，因為該公司正在 SEC 新的快速審批框架下與監管機構合作。

來源：https://ambcrypto.com/grayscale-updates-etf-filing-to-include-dogecoin-details/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

