Grayscale 向 SEC 提交申請以推出美國現貨 Chainlink ETF

Grayscale 已採取重大步驟，使 Chainlink (LINK) 成為受監管資產。該資產管理公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了 S-1 表格，提議推出現貨 Chainlink 交易所交易基金 (ETF)。

如獲批准，該 ETF 將成為美國首批直接追蹤 LINK 價格的基金之一。它將在紐約證券交易所 Arca 平台上以 GLNK 為代碼進行交易，基金資產由 Coinbase Custody 持有。

該產品將把 Grayscale 現有的 Chainlink Trust 轉換為 ETF，讓投資者無需直接購買代幣即可獲得 LINK 的投資機會。與美國現貨比特幣和以太坊 ETF 類似，該基金將允許以現金創建和贖回股份。Grayscale 還表示，如果監管機構允許，未來可能會引入實物贖回。

Grayscale 擴大其山寨幣 ETF 推動力度

Grayscale 最近的 Chainlink 申請並非異常現象。這是其擴展比特幣和以太坊之外業務的更大努力的一部分，這兩種加密貨幣迄今為止一直引領著美國 ETF 市場。

這家大型資產管理公司近幾個月已申請推出與 Avalanche (AVAX)、Dogecoin (DOGE)、Litecoin (LTC)、Solana (SOL) 和 XRP 相關的 ETF。所有這些產品旨在讓傳統投資者能夠接觸熱門山寨幣，而無需自己持有代幣。

Grayscale 已經證明這種模式可行。在 2024 年初，經過與監管機構的長期鬥爭後，它將旗艦產品比特幣信託 (GBTC) 和以太坊信託 (ETHE) 轉換為現貨 ETF。這些批准為山寨幣鋪平了道路，Grayscale 現在正急於擴充其產品陣容。

競爭正在加劇。Bitwise 也在 2025 年 8 月提交了 Chainlink ETF 的申請，表明對 LINK 的機構需求正在增加。相比之下，其他資產管理公司正試圖迅速行動以獲得先行者優勢。VanEck（在美國交易）、21Shares（在歐洲）、Franklin Templeton（愛爾蘭）和 REX Shares（美國）都已提交了與各種代幣相關的 ETF 申請，包括 Cardano (ADA)、Polkadot (DOT)、Hedera (HBAR) 和 Solana (SOL)。

行業分析師表示，這一波新的申請標誌著加密市場的新篇章。投資者已將關注點擴展到比特幣和以太坊之外。他們尋求對支撐去中心化金融、支付和區塊鏈採用的基礎設施進行多元化投資。

Chainlink 推動 DeFi 增長

Chainlink 是一個去中心化預言機網絡。它將區塊鏈與數字世界之外的信息連接起來，如資產價格和外部事件。這對智能合約和去中心化金融 (DeFi) 至關重要。

LINK 代幣用於補償節點運營商並保護網絡安全。上個月，Chainlink 還公布了 LINK 戰略儲備，以推進長期增長和穩定，資金來源於鏈上和鏈下收入。

通過現貨 ETF，Grayscale 希望向更廣泛的投資者群體提供 LINK，從機構到散戶交易者，而無需面對技術困擾和持有及存儲代幣的專業知識。

此申請正值 SEC 收到大量加密 ETF 申請之際。Trump 政府已表示對數字資產的立場比前任 Biden 時代更為有利。這也可能成為比特幣和以太坊之外的其他產品獲批的積極催化劑。

