Google 正在抗爭司法部要求其出售 AdX 交易所的要求

Google 過去一週在維吉尼亞聯邦法院辯護，反對司法部強制出售其廣告交易所的提議。該公司主張這樣的舉措風險太大，技術上複雜，並可能使市場不穩定。

在為期五天的證詞中，支持這家科技公司的證人警告說，根據研究公司 eMarketer 的預測，剝離可能會危及預計到 2025 年將產生 159 億美元收入的業務。

他們進一步辯稱，拆除公司的廣告交易所將在數位廣告行業中播下不確定性，降低對小型發布商的服務質量，並阻礙潛在投資者。

Google 面臨非法壟斷指控的問題

Google 的審判過程專注於尋找適當方法，促進支持展示廣告行業的技術競爭，而這一行業目前由這家科技巨頭控制。

審判是在美國律師兼法學家 Leonie Brinkema（她擔任美國維吉尼亞東區地方法院的美國地區法官）於四月裁定該科技公司在兩個領域持有非法壟斷地位後進行的，即廣告交易所和廣告服務器（一種發布商端技術）。

該科技公司目前為網站發布商銷售廣告，為廣告商提供購買廣告位的工具，並運營一個通過實時拍賣完成交易的交易所。

針對這一裁決，司法部提議強制該科技公司剝離其 AdX 交易所，並披露其廣告服務器如何決定顯示哪些廣告。

值得注意的是，如果這些變更無法解決市場中遇到的競爭問題，該部門已要求公司逐步出售其廣告服務器。

針對這些提議，Google 建議將其技術與流行的替代方案 Prebid 和競爭對手的廣告服務器整合。它還承諾不會恢復法院認為給予他們不公平優勢的某些拍賣方法，即所謂的「先看」和「後看」。

然而，值得注意的是，該公司的努力主要集中在反對司法部要求其出售 AdX 的提議上。另一方面，該機構辯稱，他們發現這一提議很有吸引力，因為它將控制約 56% 的展示廣告市場，支持開放網絡的重要部分。

Google 抗拒司法部要求其出售 AdX 的提議

關於其廣告交易所的銷售，Google 列出了幾個論點，以說服法院司法部的提議不是一個合適的解決方案。根據該科技公司的說法，出售 AdX 在技術上很棘手。這是因為其許多工程師和外部專家都同意，與 Google 的其他技術不同，廣告交易所會更加複雜。

AdX 和發布商廣告服務器現在已整合為 Google Ad Manager 下的單一產品。Google Ad Manager 的工程總監 Glenn Berntson 表示，這使他們能夠共享處理能力，並減少決定在網頁上加載哪個廣告所需的時間。

Google 的安全工程副總裁 Heather Adkins 對這種情況發表了評論。Adkins 將 AdX 與 Google 核心基礎設施的關係比作編織，解釋說它們非常緊密交織在一起。

不過，司法部辯稱，Google 的 AdX 產品與其底層基礎設施的連接可以用雲服務提供商的工具替代，包括該科技公司自己提供的 Google Cloud Platform。

儘管 Adkins 承認 Google 的一些核心服務有類似的版本，但它們可能不會以完全相同的方式運作。

如果你正在閱讀這篇文章，你已經領先了。訂閱我們的通訊，保持領先。