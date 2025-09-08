交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
高盛科技峰會瀰漫著2025年交易創紀錄的談論聲，這篇文章發表於BitcoinEthereumNews.com。本週科技CEO、投資者、分析師，甚至銀行家齊聚舊金山參加業界最大型聚會之一，他們熱烈討論2025年可能成為交易創紀錄的一年。這種樂觀情緒標誌著與六個月前的情況截然不同，當時唐納德·川普總統在玫瑰園宣布關稅政策，震撼市場並引發衰退恐慌。此次活動是高盛集團公司的Communacopia與科技大會2025，週一在皇宮酒店開幕。這場科技盛會長期以來既是公司闡述優先事項的舞台，也是高管尋求為重大合併辯護或爭取支持的試驗場。 交易商湧入舊金山，樂觀情緒回歸 約有260家公司計劃出席，包括剛剛投入143億美元押注Scale AI公司的Meta平台公司；Salesforce公司，該公司在五月與Informatica公司達成了自2020年以來最大的交易；以及Nvidia公司，該公司上週剛以數百萬美元協議收購了初創公司Solver Inc。 根據彭博社數據，此類交易已將科技領域交易額推升至6450億美元，創下自2021年疫情後交易額接近1萬億美元的繁榮以來最強勁的步伐。若計入通訊和媒體，更廣泛的行業已經達成了8220億美元的交易活動。 今年的大手筆交易包括Palo Alto Networks公司以250億美元收購CyberArk Software公司，Thoma Bravo以123億美元收購Dayforce公司，以及CommScope Holding公司向Amphenol公司出售價值105億美元的資產。 現在的驅動力是人工智能軍備競賽。Meta和埃隆·馬斯克的xAI公司正在向數據中心投入數十億美元。同時，根據交易商的說法，主要軟件公司面臨著越來越大的壓力，需要使用併購作為對抗AI驅動顛覆的防禦策略。 "在更廣泛的領域內將會出現超出我們想像的交易..."高盛科技峰會瀰漫著2025年交易創紀錄的談論聲，這篇文章發表於BitcoinEthereumNews.com。本週科技CEO、投資者、分析師，甚至銀行家齊聚舊金山參加業界最大型聚會之一，他們熱烈討論2025年可能成為交易創紀錄的一年。這種樂觀情緒標誌著與六個月前的情況截然不同，當時唐納德·川普總統在玫瑰園宣布關稅政策，震撼市場並引發衰退恐慌。此次活動是高盛集團公司的Communacopia與科技大會2025，週一在皇宮酒店開幕。這場科技盛會長期以來既是公司闡述優先事項的舞台，也是高管尋求為重大合併辯護或爭取支持的試驗場。 交易商湧入舊金山，樂觀情緒回歸 約有260家公司計劃出席，包括剛剛投入143億美元押注Scale AI公司的Meta平台公司；Salesforce公司，該公司在五月與Informatica公司達成了自2020年以來最大的交易；以及Nvidia公司，該公司上週剛以數百萬美元協議收購了初創公司Solver Inc。 根據彭博社數據，此類交易已將科技領域交易額推升至6450億美元，創下自2021年疫情後交易額接近1萬億美元的繁榮以來最強勁的步伐。若計入通訊和媒體，更廣泛的行業已經達成了8220億美元的交易活動。 今年的大手筆交易包括Palo Alto Networks公司以250億美元收購CyberArk Software公司，Thoma Bravo以123億美元收購Dayforce公司，以及CommScope Holding公司向Amphenol公司出售價值105億美元的資產。 現在的驅動力是人工智能軍備競賽。Meta和埃隆·馬斯克的xAI公司正在向數據中心投入數十億美元。同時，根據交易商的說法，主要軟件公司面臨著越來越大的壓力，需要使用併購作為對抗AI驅動顛覆的防禦策略。 "在更廣泛的領域內將會出現超出我們想像的交易..."

高盛科技峰會瀰漫著2025年創紀錄交易的談話

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:04
MemeCore
M$2,39446-%2,01
SIX
SIX$0,01649-%0,66
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8,264-%4,50
Xai
XAI$0,02248-%3,39
Boom
BOOM$0,01476-%3,06
SUMMIT
SUMMIT$0,0000086-%3,37
CrypTalk
TALK$0,0191-%23,60

科技公司執行長、投資者、分析師，甚至銀行家本週齊聚舊金山參加業界最大型聚會之一，他們熱議2025年可能成為交易記錄年的可能性。

這種樂觀情緒標誌著與僅僅六個月前的情況截然不同的轉變，當時唐納德·川普總統在玫瑰園宣布關稅政策震撼市場並引發了經濟衰退恐慌。

此次活動是高盛集團公司的Communacopia與科技大會2025，將於週一在皇宮酒店開幕。這個科技盛會長期以來既是公司闡述優先事項的舞台，也是高管尋求為重大合併辯護或爭取支持的試驗場。

隨著樂觀情緒回歸，交易商湧入舊金山

約有260家公司計劃參展，包括剛剛斥資143億美元押注Scale AI公司的Meta平台公司；Salesforce公司，該公司在五月與Informatica公司達成了自2020年以來最大的交易；以及輝達公司，該公司上週剛剛以數百萬美元的協議收購了初創公司Solver公司。

根據彭博社數據，此類交易已將科技交易額推升至今年迄今為止的6450億美元，這是自2021年後疫情繁榮期以來最強勁的步伐，當時產生了近1萬億美元的交易。若計入通訊和媒體，更廣泛的行業已經達到了8220億美元的活動規模。

今年的大手筆交易包括帕洛阿爾托網絡公司以250億美元收購CyberArk軟件有限公司，Thoma Bravo以123億美元收購Dayforce公司，以及CommScope控股公司向安費諾公司出售價值105億美元的資產。

現在的驅動力是人工智能軍備競賽。Meta和伊隆·馬斯克的xAI公司正在向數據中心投入數十億美元。同時，根據交易商的說法，主要軟件公司面臨著越來越大的壓力，需要使用併購作為對抗AI驅動顛覆的防禦策略。

「在更廣泛的AI領域內，將會出現超出我們想像的交易，」巴克萊銀行併購主管安德魯·沃伯表示。「如果在明年內看到一筆超過1000億美元的交易，不要感到驚訝。大平台將會做出重大押注。」

高盛預測，這股勢頭不會止於科技領域：該公司預計2026年將創下全球交易記錄，活動規模可能攀升至3.9萬億美元，超過2021年創下的3.6萬億美元。

該公司最近增加了一位不需要吃飯、睡覺或領薪水的新成員：一位名為Devin的AI工程師。據報導，這位AI軟件工程師是由Cognition創建的，這是一家成立於2023年的初創公司，由億萬富翁投資者如彼得·泰爾和喬·朗斯代爾支持。

Devin去年在演示片段中亮相，展示了它能夠完成真實的軟件工程任務，從頭到尾的全棧開發，幾乎不需要人工輸入。高盛首席信息官馬可·阿金蒂表示，該銀行正準備在其員工隊伍中推出數百個Devin。

高盛警告AI對就業的影響日益增長

然而，高盛首席經濟學家揚·哈齊烏斯強調了AI在勞動力市場中推動的更廣泛變化。在最近的一份報告中，他指出，科技行業在美國就業中的份額在2022年11月達到頂峰——這恰好是ChatGPT發布的同一個月，之後回落到長期趨勢線以下。

年輕科技工作者尤其承受了經濟下滑的衝擊。自2024年初以來，該行業20至30歲工作者的失業率已經上升了近三個百分點；這比整體失業率增幅高出四倍多。

這一激增被解讀為生成式AI開始取代白領工作的跡象，那些剛開始職業生涯的人承受著這一轉變的衝擊。高盛估計，生成式AI最終可能取代美國勞動力的6-7%，這一轉變將在未來十年內展開。該公司估計，失業率的峰值影響將限制在約半個百分點，因為從其他行業被取代的工作者可能會在其他領域找到工作。

該報告出現在人們對勞動力市場疲軟的擔憂增加之際。根據美國勞工統計局的最新數據，美國經濟在7月僅增加了73,000個就業崗位，遠低於經濟學家預期的106,000個。五月和六月的就業增長也被顯著向下修正。

KEY Difference Wire幫助加密貨幣品牌快速突破並主導頭條新聞

來源：https://www.cryptopolitan.com/goldman-tech-summit-eyes-record-2025-deals/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,06078-%5,34
Sleepless AI
AI$0,06074-%4,46
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0,01275-%0,62
FUTURECOIN
FUTURE$0,12409-%0,51
RealLink
REAL$0,06767-%4,06
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0,17638-%3,08
Swarm Network
TRUTH$0,02532-%13,43
RealLink
REAL$0,06767-%4,06
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104.322,52
$104.322,52$104.322,52

-%0,69

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3.529,70
$3.529,70$3.529,70

+%0,28

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162,02
$162,02$162,02

-%2,56

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4359
$2,4359$2,4359

-%3,68

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17656
$0,17656$0,17656

-%1,48