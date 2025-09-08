高盛科技峰會瀰漫著2025年創紀錄交易的談話

科技公司執行長、投資者、分析師，甚至銀行家本週齊聚舊金山參加業界最大型聚會之一，他們熱議2025年可能成為交易記錄年的可能性。

這種樂觀情緒標誌著與僅僅六個月前的情況截然不同的轉變，當時唐納德·川普總統在玫瑰園宣布關稅政策震撼市場並引發了經濟衰退恐慌。

此次活動是高盛集團公司的Communacopia與科技大會2025，將於週一在皇宮酒店開幕。這個科技盛會長期以來既是公司闡述優先事項的舞台，也是高管尋求為重大合併辯護或爭取支持的試驗場。

隨著樂觀情緒回歸，交易商湧入舊金山

約有260家公司計劃參展，包括剛剛斥資143億美元押注Scale AI公司的Meta平台公司；Salesforce公司，該公司在五月與Informatica公司達成了自2020年以來最大的交易；以及輝達公司，該公司上週剛剛以數百萬美元的協議收購了初創公司Solver公司。

根據彭博社數據，此類交易已將科技交易額推升至今年迄今為止的6450億美元，這是自2021年後疫情繁榮期以來最強勁的步伐，當時產生了近1萬億美元的交易。若計入通訊和媒體，更廣泛的行業已經達到了8220億美元的活動規模。

今年的大手筆交易包括帕洛阿爾托網絡公司以250億美元收購CyberArk軟件有限公司，Thoma Bravo以123億美元收購Dayforce公司，以及CommScope控股公司向安費諾公司出售價值105億美元的資產。

現在的驅動力是人工智能軍備競賽。Meta和伊隆·馬斯克的xAI公司正在向數據中心投入數十億美元。同時，根據交易商的說法，主要軟件公司面臨著越來越大的壓力，需要使用併購作為對抗AI驅動顛覆的防禦策略。

「在更廣泛的AI領域內，將會出現超出我們想像的交易，」巴克萊銀行併購主管安德魯·沃伯表示。「如果在明年內看到一筆超過1000億美元的交易，不要感到驚訝。大平台將會做出重大押注。」

高盛預測，這股勢頭不會止於科技領域：該公司預計2026年將創下全球交易記錄，活動規模可能攀升至3.9萬億美元，超過2021年創下的3.6萬億美元。

該公司最近增加了一位不需要吃飯、睡覺或領薪水的新成員：一位名為Devin的AI工程師。據報導，這位AI軟件工程師是由Cognition創建的，這是一家成立於2023年的初創公司，由億萬富翁投資者如彼得·泰爾和喬·朗斯代爾支持。

Devin去年在演示片段中亮相，展示了它能夠完成真實的軟件工程任務，從頭到尾的全棧開發，幾乎不需要人工輸入。高盛首席信息官馬可·阿金蒂表示，該銀行正準備在其員工隊伍中推出數百個Devin。

高盛警告AI對就業的影響日益增長

然而，高盛首席經濟學家揚·哈齊烏斯強調了AI在勞動力市場中推動的更廣泛變化。在最近的一份報告中，他指出，科技行業在美國就業中的份額在2022年11月達到頂峰——這恰好是ChatGPT發布的同一個月，之後回落到長期趨勢線以下。

年輕科技工作者尤其承受了經濟下滑的衝擊。自2024年初以來，該行業20至30歲工作者的失業率已經上升了近三個百分點；這比整體失業率增幅高出四倍多。

這一激增被解讀為生成式AI開始取代白領工作的跡象，那些剛開始職業生涯的人承受著這一轉變的衝擊。高盛估計，生成式AI最終可能取代美國勞動力的6-7%，這一轉變將在未來十年內展開。該公司估計，失業率的峰值影響將限制在約半個百分點，因為從其他行業被取代的工作者可能會在其他領域找到工作。

該報告出現在人們對勞動力市場疲軟的擔憂增加之際。根據美國勞工統計局的最新數據，美國經濟在7月僅增加了73,000個就業崗位，遠低於經濟學家預期的106,000個。五月和六月的就業增長也被顯著向下修正。

