高盛集團公司 ($GS) 股票：慈善主管警告政治變化下慈善機構面臨壓力

高盛股票開盤價為$782.81，上漲了0.44%，因慈善關注成為頭條新聞。

基金會主席Asahi Pompey警告在川普時代政策下DEI資金面臨壓力。

關鍵計劃包括10,000家小型企業、10,000名女性和一百萬黑人女性。

GS擁有64.22%的一年回報率和$235.93億的市值。

投資者在強勁收入增長中等待高盛即將發布的盈利報告。

高盛集團公司(NYSE: GS)股票於2025年10月3日交易價格為$782.81，上漲了0.44%，因該公司的慈善部門引起關注。

高盛集團公司(GS)

高盛基金會主席兼全球企業參與主管Asahi Pompey警告，在美國政治政策轉變的情況下，慈善組織面臨著更大的壓力。

在倫敦彭博社的"女性、金錢與權力"峰會上發言時，Pompey解釋說，多元化、公平性和包容性倡議的資金正面臨越來越多的審查。她指出，資金減少可能會產生全球性後果，特別是對女性和女孩。

高盛慈善計劃

Pompey在高盛監督了幾個主要的社區驅動倡議，包括10,000家小型企業、10,000名女性和一百萬黑人女性。這些計劃旨在擴大獲取資本、教育和專業發展的機會。

她還擔任城市投資集團主席，該集團在社區再投資法案的指導下，已向美國各地的社區發展項目承諾了超過$200億。高盛持續的慈善工作突顯了其企業責任和對政策變化的脆弱性。

財務和估值概覽

高盛維持$235.93億的市值。該公司的追蹤市盈率為17.17，預期市盈率為14.90，表明投資者預期盈利增長。高盛報告過去一年收入為$54.79億，淨收入為$14.71億，轉化為每股收益$45.44。

盈利能力保持強勁，利潤率為28.40%，股本回報率為12.74%。該銀行報告總現金為$983.18億，但債務權益比高達588.39%，反映其槓桿金融結構。

股票表現

高盛一直是金融行業的頂級表現者。年初至今，GS回報率為38.72%，遠高於標普500指數的14.37%。其一年收益64.22%也超過了大盤的18.02%。在過去三年和五年中，回報率分別達到了182.42%和340.93%，顯著超越基準指數。

盈利前景展望

投資者正密切關注高盛即將發布的盈利報告，這將進一步明確交易收入、投資銀行活動和資產管理增長。雖然其慈善部門面臨外部挑戰，但該公司的財務軌跡繼續吸引投資者信心，GS股票交易接近歷史高點。

