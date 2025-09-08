交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《黃金 vs 比特幣：Tether 是否悄悄改變其儲備策略？》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Tether 作為最大穩定幣的發行方，市值約 710 億，一直備受關注。更重要的是，其管理層所做的決策，尤其是關於儲備的決策，對整個加密貨幣市場都至關重要。這就是為什麼當人們注意到今年早些時候 Tether 報告的比特幣儲備下降時，謠言四起。有報導稱該公司正在出售比特幣換取黃金。這一理論在薩爾瓦多（比特幣最大支持者之一）於七月宣布新購入黃金後更加引人注目。然而，在比特幣與黃金的爭論中，Tether 真的在改變其儲備策略嗎？ Tether 的比特幣 vs 黃金謠言起源 BDO 的季度數據報告顯示，與上一季度相比，Tether 在 2025 年第二季度的比特幣持有量有所下降（從第一季度的 92,650 BTC 降低到第二季度的 83,274 BTC）。YouTuber Clive Thompson 利用這份報告聲稱，這超過 9,000 BTC 的下降是秘密拋售的證據。這一謠言恰逢薩爾瓦多購買約 14,000 盎司黃金，價值 5,000 萬美元。Tether 是否也在走同樣的路線？ 故事的另一面 一些區塊鏈觀察者對這一理論並不信服，迅速為 Tether 辯護。他們聲稱這家穩定幣公司並未出售比特幣；相反，它將約 20,000 BTC 轉移給了 Twenty One Capital (XXI)。6 月轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總計約 20 億美元。Jan3 的 CEO Samson Mow 是最先反駁的人之一，解釋說"消失"的幣只是被重新部署了。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 後來證實了這一點，強調比特幣仍然是公司的主要儲備資產。 比特幣 vs 黃金：避險資產還是策略轉變？ 公平地說，黃金並非完全不在...這篇文章《黃金 vs 比特幣：Tether 是否悄悄改變其儲備策略？》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Tether 作為最大穩定幣的發行方，市值約 710 億，一直備受關注。更重要的是，其管理層所做的決策，尤其是關於儲備的決策，對整個加密貨幣市場都至關重要。這就是為什麼當人們注意到今年早些時候 Tether 報告的比特幣儲備下降時，謠言四起。有報導稱該公司正在出售比特幣換取黃金。這一理論在薩爾瓦多（比特幣最大支持者之一）於七月宣布新購入黃金後更加引人注目。然而，在比特幣與黃金的爭論中，Tether 真的在改變其儲備策略嗎？ Tether 的比特幣 vs 黃金謠言起源 BDO 的季度數據報告顯示，與上一季度相比，Tether 在 2025 年第二季度的比特幣持有量有所下降（從第一季度的 92,650 BTC 降低到第二季度的 83,274 BTC）。YouTuber Clive Thompson 利用這份報告聲稱，這超過 9,000 BTC 的下降是秘密拋售的證據。這一謠言恰逢薩爾瓦多購買約 14,000 盎司黃金，價值 5,000 萬美元。Tether 是否也在走同樣的路線？ 故事的另一面 一些區塊鏈觀察者對這一理論並不信服，迅速為 Tether 辯護。他們聲稱這家穩定幣公司並未出售比特幣；相反，它將約 20,000 BTC 轉移給了 Twenty One Capital (XXI)。6 月轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總計約 20 億美元。Jan3 的 CEO Samson Mow 是最先反駁的人之一，解釋說"消失"的幣只是被重新部署了。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 後來證實了這一點，強調比特幣仍然是公司的主要儲備資產。 比特幣 vs 黃金：避險資產還是策略轉變？ 公平地說，黃金並非完全不在...

黃金 vs 比特幣：Tether 是否正在悄悄改變其儲備策略？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:44
Threshold
T$0.01269-1.16%
比特幣
BTC$104,316.96-1.87%
Moonveil
MORE$0.004148-13.31%
Capverse
CAP$0.11176-1.49%
COM
COM$0.005904-7.85%

Tether 一直備受矚目，作為最大穩定幣的發行商，市值約為 710 億。更重要的是，其管理層所做的決策，尤其是關於儲備的決策，對整個加密貨幣市場都至關重要。這就是為什麼當人們注意到今年早些時候 Tether 報告的 Bitcoin 儲備下降時，謠言四起。有報導稱該公司正在出售 Bitcoin 以購買黃金。這一理論在 El Salvador（Bitcoin 最大支持者之一）於七月宣布新購入黃金後獲得了更多支持。然而，在 Bitcoin 與黃金的爭論中，Tether 真的在改變其儲備策略嗎？

Tether 的 Bitcoin 與黃金謠言的起源

BDO 的季度數據報告顯示，與上一季度相比，Tether 在 2025 年第二季度的 Bitcoin 持有量有所下降（從第一季度的 92,650 BTC 降低到第二季度的 83,274 BTC）。根據這份報告，YouTuber Clive Thompson 聲稱這超過 9,000 BTC 的下降是秘密拋售的證據。這一謠言與 El Salvador 購買約 14,000 盎司黃金（價值 5,000 萬美元）的時間相吻合。Tether 是否在追隨同樣的腳步？

故事的另一面

一些區塊鏈觀察者對這一理論並不信服，迅速為 Tether 辯護。他們聲稱這家穩定幣公司並沒有出售 Bitcoin；相反，它將約 20,000 BTC 轉移給了 Twenty One Capital (XXI)。6 月轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總計約 20 億美元。

Jan3 的 CEO Samson Mow 是最早反駁的人之一，他解釋說「消失」的幣只是被重新部署了。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 後來確認了這一點，強調 Bitcoin 仍然是公司的主要儲備資產

Bitcoin 與黃金：避險資產還是策略轉變？

公平地說，黃金並非完全被排除在外。Ardoino 表示，Tether 投資於他所謂的「長期安全資產」，其中包括 Bitcoin、黃金，甚至土地。這個想法是在不失去公司加密貨幣優先根基的同時實現多元化。

所以是的，黃金是組合的一部分，但它不會在短期內取代 Bitcoin。

無論謠言如何，Tether 仍然是持有最多 Bitcoin 的機構之一，擁有超過 100,000 BTC，價值超過 110 億美元。如果說有什麼的話，這些轉移表明公司的合作策略加強了其對 Bitcoin 的加倍投入，而非拋售。

最終思考

「Bitcoin 與黃金」的角度雖然能製造吸引人的標題，但真相並不那麼戲劇化。Tether 並沒有放棄 Bitcoin。相反，它只是在分散風險，同時保持 BTC 作為其儲備的核心。公司正在擴大這一策略，黃金扮演著支持角色，而 Bitcoin 仍然處於聚光燈下。

常見問題 (FAQs)

Tether 報告的 Bitcoin 持有量下降導致人們猜測它正在將儲備轉向黃金。

不是。區塊鏈數據顯示 Bitcoin 只是被重新部署，而非出售，且 Bitcoin 仍然是其策略的核心。

Tether 將投資多元化至黃金和土地，但 Bitcoin 仍然是其最大且最重要的持有資產。



Jane Lubale

Jane Lubale 是 CoinGape 的加密貨幣記者和 SEO 內容撰寫者，專注於區塊鏈、加密貨幣、金融科技和 Web3 敘事。

憑藉 4 年以上的數字金融領域經驗，她以製作深入、研究充分的內容而聞名，能夠將技術準確性與讀者友好的清晰度結合起來。

Jane 擁有工商管理碩士學位和市場營銷學位，並將這一背景與她對市場研究和數字營銷的熱情結合起來，提供引人入勝的價格分析、思想領導力和教育內容。她的作品也發表在領先的加密媒體如 Insidebitcoin，為去中心化技術的不斷發展的對話做出了貢獻。

憑藉 5 年以上的去中心化金融 (DeFi) 經驗，Jane 的寫作由一個使命驅動：通過提供能夠穿透炒作並提供真正價值的見解來教育和賦能讀者。她通過交易策略、監管更新或區塊鏈採用趨勢的形式實現這一目標。

離開鍵盤後，Jane 是三個男孩的驕傲母親，經常指導年輕人關於職業道路、個人發展和生活選擇，並支持有需要的青少年完成學業。她持有適量的加密貨幣投資，反映了她對數字金融未來的信念。

為什麼信任 CoinGape：CoinGape 自 2017 年以來一直關注加密貨幣行業，旨在為讀者提供有見地的資訊。我們的記者和分析師在市場分析和區塊鏈技術方面擁有多年經驗，確保事實準確性和平衡報導。通過遵循我們的編輯政策，我們的作者驗證每個來源，核實每個故事，依賴可靠來源，並正確歸屬引用和媒體。在評估交易所和工具時，我們也遵循嚴格的審查方法。從新興區塊鏈項目和代幣發行到行業活動和技術發展，我們以堅定不移的承諾報導數字資產領域的所有方面，提供及時、相關的信息。

投資免責聲明：內容反映作者的個人觀點和當前市場狀況。在投資加密貨幣之前，請進行自己的研究，因為作者和出版物均不對任何財務損失負責。

廣告披露：本網站可能包含贊助內容和聯盟鏈接。所有廣告都有明確標記，廣告合作夥伴對我們的編輯內容沒有影響。

來源：https://coingape.com/trending/gold-vs-bitcoin-is-tether-quietly-changing-its-reserve-strategy/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,316.96
$104,316.96$104,316.96

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,529.09
$3,529.09$3,529.09

+0.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.02
$162.02$162.02

-2.56%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4363
$2.4363$2.4363

-3.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17652
$0.17652$0.17652

-1.51%