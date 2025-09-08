黃金 vs 比特幣：Tether 是否正在悄悄改變其儲備策略？

Tether 一直備受矚目，作為最大穩定幣的發行商，市值約為 710 億。更重要的是，其管理層所做的決策，尤其是關於儲備的決策，對整個加密貨幣市場都至關重要。這就是為什麼當人們注意到今年早些時候 Tether 報告的 Bitcoin 儲備下降時，謠言四起。有報導稱該公司正在出售 Bitcoin 以購買黃金。這一理論在 El Salvador（Bitcoin 最大支持者之一）於七月宣布新購入黃金後獲得了更多支持。然而，在 Bitcoin 與黃金的爭論中，Tether 真的在改變其儲備策略嗎？

Tether 的 Bitcoin 與黃金謠言的起源

BDO 的季度數據報告顯示，與上一季度相比，Tether 在 2025 年第二季度的 Bitcoin 持有量有所下降（從第一季度的 92,650 BTC 降低到第二季度的 83,274 BTC）。根據這份報告，YouTuber Clive Thompson 聲稱這超過 9,000 BTC 的下降是秘密拋售的證據。這一謠言與 El Salvador 購買約 14,000 盎司黃金（價值 5,000 萬美元）的時間相吻合。Tether 是否在追隨同樣的腳步？

故事的另一面

一些區塊鏈觀察者對這一理論並不信服，迅速為 Tether 辯護。他們聲稱這家穩定幣公司並沒有出售 Bitcoin；相反，它將約 20,000 BTC 轉移給了 Twenty One Capital (XXI)。6 月轉移了 14,000 BTC，7 月轉移了 5,800 BTC，總計約 20 億美元。

Jan3 的 CEO Samson Mow 是最早反駁的人之一，他解釋說「消失」的幣只是被重新部署了。Tether 的 CEO Paolo Ardoino 後來確認了這一點，強調 Bitcoin 仍然是公司的主要儲備資產

Bitcoin 與黃金：避險資產還是策略轉變？

公平地說，黃金並非完全被排除在外。Ardoino 表示，Tether 投資於他所謂的「長期安全資產」，其中包括 Bitcoin、黃金，甚至土地。這個想法是在不失去公司加密貨幣優先根基的同時實現多元化。

所以是的，黃金是組合的一部分，但它不會在短期內取代 Bitcoin。

無論謠言如何，Tether 仍然是持有最多 Bitcoin 的機構之一，擁有超過 100,000 BTC，價值超過 110 億美元。如果說有什麼的話，這些轉移表明公司的合作策略加強了其對 Bitcoin 的加倍投入，而非拋售。

最終思考

「Bitcoin 與黃金」的角度雖然能製造吸引人的標題，但真相並不那麼戲劇化。Tether 並沒有放棄 Bitcoin。相反，它只是在分散風險，同時保持 BTC 作為其儲備的核心。公司正在擴大這一策略，黃金扮演著支持角色，而 Bitcoin 仍然處於聚光燈下。

Tether 報告的 Bitcoin 持有量下降導致人們猜測它正在將儲備轉向黃金。

不是。區塊鏈數據顯示 Bitcoin 只是被重新部署，而非出售，且 Bitcoin 仍然是其策略的核心。

Tether 將投資多元化至黃金和土地，但 Bitcoin 仍然是其最大且最重要的持有資產。







