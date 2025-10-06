黃金價格飆升至新高，引發加密貨幣市場猜測

重點： 現貨黃金創新高，受宏觀經濟因素推動。

影響加密貨幣關於硬通貨資產的討論。

Bitcoin有望成為潛在的避險資產。

2025年10月6日，現貨黃金突破每盎司3,900美元大關，由於宏觀經濟不確定性加劇和央行戰略性需求，創下歷史新高。

這波黃金漲勢凸顯全球不確定性增加，影響傳統和數字資產市場，投資者在美國財政憂慮和潛在貨幣政策轉變中尋求安全避險。

Bitcoin和黃金：避險資產還是戰略轉變？

根據CoinMarketCap數據，PAX Gold (PAXG)交易價格為3,913.51美元，反映穩定情緒，市值達到11.7億美元。其交易量增加了20.39%，24小時變化為+0.29%。90天價格增長達到17.28%。

Coincu研究團隊表示市場對數字資產相關監管和技術演變的關注度增加。這些發展可能在宏觀不確定性期間放大BTC與黃金的相關性，暗示未來資產配置策略的轉變。最新黃金漲勢主要源於宏觀經濟不確定性和美國財政憂慮，據市場分析師表示。

「央行積累，尤其是中國的積累，在這次黃金漲勢中發揮了重要作用，」Chris Blasi說道。

市場重要聲音避免直接評論，但分析師強調宏觀風險規避資金流是商品動能的核心。平台討論顯示數字硬通貨等價物如BTC可能出現平行走勢。

市場數據概覽

您知道嗎？ 黃金歷來被視為經濟衰退期間的避險資產，常導致對加密貨幣作為替代投資的興趣增加。

現貨黃金突破3,900美元大關反映美國財政憂慮與央行戰略性需求（尤其是中國）的強勁組合。這一里程碑在上次高點後不到十天出現，凸顯這些宏觀經濟壓力引發的持續波動。

PAX Gold(PAXG)，日線圖，2025年10月6日09:25（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

黃金飆升反映了對美國財政危機的歷史性反應，引發對避險投資的重新興趣。這種宏觀驅動的漲勢傳統上會將注意力轉向數字資產作為潛在避險點，儘管缺乏直接資金聯繫。