週一全球股市走高，交易員對全球政治混亂和通膨憂慮做出反應。

道瓊工業平均指數期貨增加了69點，或0.2%。標普500指數上漲了0.2%，而納斯達克100指數上漲了0.4%，所有目光都聚焦在週三和週四即將發布的通膨數據上。

今日稍早，中國公布了貿易數據，顯示8月份出口按美元計算同比增加了4.4%,遠低於路透社調查的經濟學家預測的5.0%。

由於持續的房地產危機和不斷上升的失業憂慮，進口也未達到預期，這兩者都拖累了消費需求。

亞洲市場大幅上漲

在亞太地區，儘管不穩定性增加，大多數市場仍收高。日本首相石破茂在週末辭職，此前因其政黨在去年全國選舉中表現不佳而持續承壓。

投資者反應積極。日本日經225指數上漲了1.45%，收於43,643.81點，東證指數增加了1.06%，達到創紀錄的3,138.2點。同時，日元兌美元貶值了0.64%至148.33，而日本債券再次遭到拋售。

30年期政府債券收益率增加了超過4個基點至3.272%，而20年期債券收益率上升了超過3個基點至2.676%。兩者在今年都大幅上升。

韓國綜合指數上漲了0.45%至3,219.59點，Kosdaq指數增加了0.89%至818.6點。香港恆生指數上漲了0.8%，而中國CSI 300指數微升了0.16%至4,467.57點。

澳洲標普/ASX 200指數下跌了0.24%，收於8,849.6點。相比之下，印度市場出現上漲，Nifty 50指數上漲了0.44%，Sensex指數增加了0.34%。

OPEC+增加產量，金屬和歐洲股市延續漲勢

在OPEC+宣布計劃從10月開始提高產量後，油價小幅上漲。

在週日的虛擬會議上，八個成員國同意每日增加137,000桶，這比8月和9月增加的555,000桶，或7月和6月增加的411,000桶要少。

布倫特原油上漲了0.53%至每桶62.20美元。美國西德克薩斯中質原油上漲了0.6%至65.89美元。

截至新加坡時間上午10:14（UTC +8），倫敦金屬交易所的銅價上漲了0.1%至每噸9,908.50美元。上週銅價曾觸及五個月高點。鋁上漲了0.2%，鋅上漲了0.4%。鐵礦石基本持平，維持在每噸104.70美元。

中國大連交易所以人民幣計價的期貨合約略有下跌。上海鋼鐵合約也下跌，顯示更廣泛材料市場的疲軟跡象。

除意大利外，歐洲股市開盤走高。英國富時指數增加了0.1%，德國DAX指數上漲了0.7%，法國CAC 40指數上漲了0.4%。意大利富時MIB指數下跌了0.9%。

歐洲的注意力集中在法國，那裡的總理弗朗索瓦·巴伊魯面臨自己提出的信任投票，與反對黨就擬議的440億歐元（約515億美元）支出削減計劃的緊張關係日益加劇。

巴黎的政治僵局為已經在應對貨幣政策和通膨的全球市場增添了另一層不確定性。

在債券市場，美國國債收益率僅略有變動。10年期收益率上升至4.089%。2年期收益率增加了近一個基點至3.515%，30年期收益率穩定在4.773%左右。一個基點等於0.01%，債券價格與收益率呈反向變動。

黃金在亞洲早盤交易中徘徊在近期高點下方。截至新加坡時間上午6:52（UTC +8），現貨價格上漲了0.2%至每盎司3,592.91美元，距離之前接近3,600美元的高點不到10美元。週五黃金上漲了1.5%。彭博美元現貨指數上漲了0.1%。白銀和鉑金均略有下跌，而鈀金幾乎沒有變化。

全球股市與黃金和銅價在政治混亂中飆升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:22
週一全球股市走高，交易員對全球政治混亂和通膨憂慮做出反應。

道瓊工業平均指數期貨增加了69點，或0.2%。標普500指數上漲了0.2%，而納斯達克100指數上漲了0.4%，所有目光都聚焦在週三和週四即將發布的通膨數據上。

今日稍早，中國公布了貿易數據，顯示8月份出口按美元計算同比增加了4.4%，遠低於路透社調查的經濟學家預測的5.0%。

由於持續的房地產危機和不斷上升的失業憂慮，進口也未達到預期，這兩者都拖累了消費需求。

亞洲市場大幅上漲

在亞太地區，儘管不穩定性增加，大多數市場仍收高。日本首相石破茂在週末辭職，此前因其政黨在去年全國選舉中表現不佳而持續承壓。

投資者反應積極。日本日經225指數上漲了1.45%，收於43,643.81點，東證指數增加了1.06%，達到創紀錄的3,138.2點。同時，日元兌美元貶值了0.64%至148.33，而日本債券再次遭到拋售。

30年期政府債券收益率增加了超過4個基點至3.272%，而20年期債券收益率上升了超過3個基點至2.676%。兩者在今年都大幅上升。

韓國綜合指數上漲了0.45%至3,219.59點，Kosdaq指數增加了0.89%至818.6點。香港恆生指數上漲了0.8%，而中國CSI 300指數微升了0.16%至4,467.57點。

澳洲標普/ASX 200指數下跌了0.24%，收於8,849.6點。相比之下，印度市場出現上漲，Nifty 50指數上漲了0.44%，Sensex指數增加了0.34%。

OPEC+增加產量，金屬和歐洲股市延續漲勢

在OPEC+宣布計劃從10月開始提高產量後，油價小幅上漲。

在週日的虛擬會議上，八個成員國同意每日增加137,000桶，這比8月和9月增加的555,000桶，或7月和6月增加的411,000桶要少。

布倫特原油上漲了0.53%至每桶62.20美元。美國西德克薩斯中質原油上漲了0.6%至65.89美元。

截至新加坡時間上午10:14（UTC +8），倫敦金屬交易所的銅價上漲了0.1%至每噸9,908.50美元。上週銅價曾觸及五個月高點。鋁上漲了0.2%，鋅上漲了0.4%。鐵礦石基本持平，維持在每噸104.70美元。

中國大連交易所以人民幣計價的期貨合約略有下跌。上海鋼鐵合約也下跌，顯示更廣泛材料市場的疲軟跡象。

除意大利外，歐洲股市開盤走高。英國富時指數增加了0.1%，德國DAX指數上漲了0.7%，法國CAC 40指數上漲了0.4%。意大利富時MIB指數下跌了0.9%。

歐洲的注意力集中在法國，那裡的總理弗朗索瓦·巴伊魯面臨自己提出的信任投票，與反對黨就擬議的440億歐元（約515億美元）支出削減計劃的緊張關係日益加劇。

巴黎的政治僵局為已經在應對貨幣政策和通膨的全球市場增添了另一層不確定性。

在債券市場，美國國債收益率僅略有變動。10年期收益率上升至4.089%。2年期收益率增加了近一個基點至3.515%，30年期收益率穩定在4.773%左右。一個基點等於0.01%，債券價格與收益率呈反向變動。

黃金在亞洲早盤交易中徘徊在近期高點下方。截至新加坡時間上午6:52（UTC +8），現貨價格上漲了0.2%至每盎司3,592.91美元，距離之前接近3,600美元的高點不到10美元。週五黃金上漲了1.5%。彭博美元現貨指數上漲了0.1%。白銀和鉑金均略有下跌，而鈀金幾乎沒有變化。

KEY Difference Wire：加密貨幣項目用來獲得保證媒體報導的秘密工具

Source: https://www.cryptopolitan.com/global-stocks-surging-gold-copper/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

