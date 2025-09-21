德國希望在未來20年內舉辦一屆奧運會

在這張復古照片中，約8萬人擠滿了慕尼黑奧林匹克體育場，觀看1972年夏季奧運會開幕式。慕尼黑是德國四個有望在未來20年內主辦奧運會的地點之一。 Bettmann Archive

自從奧林匹克運動會上次在德國舉辦以來已經過了半個世紀，許多德國人認為國家是時候再次排隊主辦了。

自1972年慕尼黑夏季奧運會以來，德國並不羞於再次申辦，儘管它實際上並未真正接近獲得另一屆奧運會的機會。相反，德國滿足於舉辦一系列較小型的綜合運動會和各種奧運項目及未來奧運項目的世界錦標賽（2026年即將到來的有：亞琛的馬術比賽、杜塞道夫的旗幟足球賽和法蘭克福的韻律體操）。

現在變革之風已經到來。德國奧委會最近宣布，將研究讓四個提議地點之一——柏林、漢堡、慕尼黑和萊茵-魯爾地區——申辦2036年、2040年或2044年夏季奧運會。每個地點的探索委員會已獲准制定提案，預計國家奧委會將在明年選出勝出者。

2036年可能對它們中的任何一個都不會實現。另外五個候選城市已正式加入競爭，與去年充分利用百年奧運會的巴黎不同，很難想像德國會做同樣的事。2040年代似乎更有希望。

所有四個早期候選地點都有令人信服的論據。西北部萊茵-魯爾地區的五個城市，在柏林的一點幫助下，今年夏天聯合舉辦了一場豐富多彩且組織良好的世界大學生運動會，再次證明奧運會不必依賴單一城市也能辦得很好。慕尼黑擁有自1972年以來一直保持的知名度和體育基礎設施。

柏林痛苦的歷史甚至可能潛在地幫助其申辦事業，為其提供一個平台，展示它如何發展成為一個包容、開放的地方，與1936年時的柏林截然相反。同時，漢堡強調可持續性，承諾「不會因奧運計劃而新建任何場館」。

然而，德國——以及舉辦奧運會次數超過世界任何其他地區的歐洲——面臨著來自世界其他地區日益增加的競爭。隨著2028年洛杉磯奧運會，奧運會將自2016年以來首次回歸美洲。隨著2032年墨爾本奧運會，奧運會將在一代人的時間內首次在大洋洲停留。亞洲在2020年獲得了東京奧運會，並為2036年提出了許多強有力的競爭者。就地理公平性而言，正如奧運觀察家FrancsJeux指出的，歐洲的時間將在2040年左右再次到來。