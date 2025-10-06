當然！以下是這篇文章的專業重寫，增加了引言段落，針對SEO進行了優化，並按照指示保留了所有HTML元素：

最近頒布的GENIUS法案標誌著加密貨幣監管演變的重要轉折點，特別是關於穩定幣。專家警告，這項立法可能會加速存款從傳統銀行機構轉向高收益穩定幣平台，潛在地重塑加密市場和傳統金融的格局。行業領導者和監管機構都在密切關注這一發展對銀行業、DeFi和加密貨幣監管未來的影響。

七月通過的GENIUS法案旨在限制穩定幣發行者支付利息，但漏洞可能使提供商通過關聯公司繞過法律。

加密貨幣倡導者預測，這項立法將催化超過6萬億美元從傳統銀行流向提供更高收益的穩定幣。

Meta、Google和Apple等主要科技公司預計將通過提供基於穩定幣的金融服務和更高收益來與銀行競爭零售消費者。

銀行存款的減少可能導致利率上升、貸款減少，並增加主街企業的經濟壓力。

像USDT和USDC這樣的穩定幣目前提供的收益率比傳統儲蓄賬戶高出10倍，使其成為零售投資者的吸引人選擇。

根據行業專家的說法，七月頒布的專注於穩定幣的GENIUS法案預計將引發重大轉變，鼓勵存款人將資金從傳統銀行賬戶轉移到收益更高的穩定幣中。Multicoin Capital的聯合創始人Tushar Jain強調，這項立法標誌著"銀行以最低利息剝削零售存款人能力的終結開始"。

Jain預測，在GENIUS法案之後，Meta、Google和Apple等科技巨頭將通過提供更好的穩定幣收益，結合無縫用戶體驗、即時結算和全天候支付選項進入爭奪零售存款的競爭—這些優勢是銀行機構可能難以匹配的。

該立法明確禁止穩定幣發行者向代幣持有者提供利息或收益，但留下了一個漏洞：它並未明確限制關聯交易所和服務這樣做，從而創造了潛在的規避法律途徑。銀行集團已表示擔憂，廣泛使用具有收益的穩定幣可能威脅到傳統銀行系統，該系統依賴吸引存款來資助貸款活動。

來源：Tushar Jain

美國財政部估計，穩定幣的大規模採用可能導致約6.6萬億美元的存款從傳統銀行流出，潛在地破壞信貸市場並增加消費者和企業的借貸成本。銀行政策研究所警告，這種轉變在經濟壓力期間尤其會帶來存款外流的風險，存款減少將導致信貸可用性降低和利率上升。

隨著銀行面臨日益增加的競爭，它們可能被迫支付更高的利率以保留存款—這種調整可能會擠壓它們的盈利能力，Jain指出。同時，穩定幣正提供具有吸引力的收益，USDT和USDC目前在Aave等平台上提供約4%的回報，遠超歐洲和美國0.25-0.40%的平均儲蓄利率。

穩定幣：更高收益的新前沿

隨著回報可能比傳統儲蓄賬戶高出十倍，像USDT和USDC這樣的穩定幣在尋求在不斷發展的加密市場中獲得更好收益的零售投資者中越來越受歡迎。Stripe的CEO Patrick Collison指出了這一鮮明對比，強調傳統儲蓄賬戶與DeFi和穩定幣借貸平台的豐厚機會相比提供的利息微乎其微。

據報導，主要科技公司正在探索穩定幣以改善跨境支付並降低交易成本，其中一些公司，如Apple和Google，正在考慮發行策略以利用這個不斷增長的市場。目前穩定幣市值為3083億美元，由Tether (USDT)和USDC領導，財政部預測到2028年將激增到2萬億美元—增加了566%。

這種快速增長突顯了加密貨幣和穩定幣如何越來越成為數字金融未來的核心，挑戰傳統銀行業並重塑加密監管和DeFi創新的格局。

