GENIUS Act 促使穩定幣採用率上升，EY 調查顯示

GENIUS 法案推動美國企業採用穩定幣，促進更快速、更便宜的跨境支付，並增強對數位金融工具的信心。

美國企業對穩定幣的採用正在加速，這受到新監管明確性和對更快速、更便宜跨境支付興趣增加的推動。這一新動力反映在 EY-Parthenon 於 2025 年 6 月進行的最新調查中，該調查在美國參議院通過 GENIUS 法案後幾週進行。

調查顯示 13% 的企業已經使用穩定幣進行支付

這項涉及金融和企業部門 350 名高管的調查顯示，13% 的企業已經使用穩定幣。這些企業中的大多數通過穩定幣進行國際匯款交易。這個系統結算更快，交易成本比傳統銀行系統產生的成本低得多。

此外，調查還表明，在尚未採用穩定幣的企業中，54% 可能會在未來六到十二個月內開始使用。2025 年 7 月 18 日 GENIUS 法案的通過直接導致了這一觀點的改變。該法案為美元支持的穩定幣建立了法律框架，提供了許多企業一直缺乏的確定性。

GENIUS 法案包含關於穩定幣發行、管理和控制方式的詳細說明。它定義了適當的發行者批准流程，確定了支持數位資產的儲備要求，並提供了這些工具在稅收和託管方面應該獲得的處理方式。現有金融機構和正在成長的新興金融科技公司都歡迎這些變化，以增強數位支付產品。

因此，在許多美國企業看來，穩定幣不再是一種實驗性技術，而是一種有效的金融工具。EY 的分析師表示，由於新立法在數位資產領域創造的開放性和組織性，市場對此充滿信心。

在金融機構支持下穩定幣採用加速

調查還表明，一些挑戰仍然存在。目前，接受企業或客戶以穩定幣支付的受訪企業比例很小（8%）。許多公司正處於初步整合階段，打算與銀行和金融科技合作夥伴合作開發所需的基礎設施。雖然採用可能會增加，但大多數公司仍處於成熟度的早期階段。



此外，金融機構在這個生態系統中也正獲得更核心的角色。金融科技公司和銀行正在合作建立穩定幣使用系統。這些系統將支持安全和合法的交易。它們還將幫助穩定幣在本地和全球市場順暢運作。

從未來的角度來看，分析師認為穩定幣將徹底改變國際公司處理支付的方式。穩定幣可以通過提供更低的價格、更好的流動性和更快的結算速度，積極影響大型和小型企業的運營。GENIUS 法案已經建立了立法基礎，目前，行業領導者應該朝著創新和戰略方向邁出下一步。

總結來說，穩定幣不再存在於金融服務的邊緣。在 GENIUS 法案等法律的支持下，以及美國企業在這一方向上興趣增加的情況下，數位美元可能成為世界商業的下一個關鍵焦點。

這篇文章《GENIUS 法案引發穩定幣採用增加，EY 調查》首次發表於 Live Bitcoin News。