GENIUS Act 可能終結銀行對散戶存款人支付不足的做法，Multicoin Capital 高管表示

TLDR

GENIUS Act 禁止穩定幣直接支付利息，但允許關聯支付。

科技巨頭可能很快提供穩定幣收益，與傳統銀行競爭。

穩定幣的採用可能導致銀行存款流出 6.6 萬億美元。

傳統儲蓄賬戶提供低利息，而穩定幣提供更高收益。

七月通過的穩定幣焦點法案 GENIUS Act，預計將引發金融格局的轉變。Multicoin Capital 的聯合創始人兼管理合夥人 Tushar Jain 認為，該法案標誌著銀行對零售存款人支付低利息的做法將終結。他表示，Meta、Google 和 Apple 等大型科技公司將很快通過提供更好的穩定幣收益與傳統銀行競爭，使銀行業必須適應或面臨重大挑戰。

GENIUS Act 與低銀行收益的終結

GENIUS Act 禁止穩定幣發行者向代幣持有者提供直接利息支付。然而，這項法律並未堵住一個潛在漏洞：穩定幣發行者可能能夠通過其關聯機構（如加密貨幣交易所）提供收益。這一漏洞引起了銀行集團的擔憂，他們呼籲監管機構解決這一問題，擔心它可能會破壞傳統銀行系統。

Jain 認為，這一轉變將使穩定幣相比傳統銀行提供的低利率更具競爭力。傳統儲蓄賬戶在美國提供約 0.40% 的平均利率，在歐洲則為 0.25%，而像 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 這樣的穩定幣通過借貸平台提供顯著更高的回報。這些平台目前提供高達 4% 的利率，這給銀行帶來壓力，迫使它們提高自己的存款利率以保持競爭力。

科技巨頭進入金融領域的潛力

Jain 還預測，Meta、Google 和 Apple 等主要科技公司將開始與銀行競爭零售存款。這些擁有龐大客戶群和技術能力的公司，可以提供更優越的穩定幣收益和增強的用戶體驗。如果它們進入穩定幣市場，它們可以提供即時、全天候的支付服務，與傳統銀行服務相抗衡。

這一變化可能為消費者提供更多管理資金的選擇，潛在地將大量資本從銀行轉移出去。隨著科技巨頭探索 穩定幣 發行以降低費用並改善跨境交易，它們可能吸引尋求比傳統銀行能提供的更高收益和更好服務的用戶。

大規模採用穩定幣的風險

美國財政部警告，穩定幣的廣泛採用可能導致傳統銀行系統大量資金外流。根據估計，這可能導致 6.6 萬億美元的存款損失。這種轉變將增加銀行和企業的信貸風險，因為可用於資助貸款的存款將減少。

銀行可用資本的減少可能導致更高的利率和更少的貸款，這可能損害企業和家庭。財政部的擔憂反映了如果消費者為了更好的收益湧向 穩定幣，銀行將面臨的潛在挑戰。傳統銀行可能在嘗試提供有競爭力的回報的同時，難以維持其存款基礎而不犧牲盈利能力。

不斷增長的穩定幣市場

儘管存在擔憂，穩定幣市場繼續增長。目前，穩定幣的市值為 3083 億美元，USDT 和 USDC 領先。財政部預計，該市場在未來幾年將大幅增長，到 2028 年達到 2 萬億美元。隨著穩定幣被更廣泛使用，它們可能改變人們管理財務的方式，導致金融領域更多的競爭和創新。

GENIUS Act，憑藉其重塑穩定幣運作方式的潛力，可能在金融未來中發揮關鍵作用。如果科技公司確實進入市場，傳統銀行將不得不發展以在快速變化的環境中保持其相關性。該法案為金融服務的新時代奠定了基礎，消費者可能享受更好的收益和更高效的支付系統。

這篇文章「GENIUS Act 可能終結銀行對零售存款人支付低利息的做法，Multicoin Capital 高管表示」首次發表於 CoinCentral。