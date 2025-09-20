GBP/USD 受到「King Dollar」的強烈壓力

GBP/USD 跌破 1.3500，因「美元王者」在美聯儲會議後重獲力量

週五，英鎊 (GBP) 受到「美元王者」的強大壓力，下跌了 0.52%，儘管美國當天沒有經濟數據發布，只有美聯儲 (Fed) 官員在媒體上發表言論。英國數據雖然正面，但未能在零售銷售方面支撐英鎊。GBP/USD 交易價格為 1.3482。

市場情緒仍然混合，因週五有四重魔法日期權到期，這可能引發美國股票市場的波動。美元在週三美聯儲貨幣政策決定後跌至三年低點後已經恢復。閱讀更多…

英鎊因英國財政擔憂上升而下跌，市場關注美聯儲戴利的講話

週五，英鎊 (GBP) 對主要貨幣大幅下跌，因為在八月公共部門借款飆升的情況下，英國 (UK) 長期國債收益率急劇上升。30年期英國國債收益率跳升了超過1%，接近5.50%。

數據顯示，公共部門淨借款達到了180億英鎊，是五年來該月份的最高水平。經濟學家預期政府借款會顯著降低到128億英鎊。閱讀更多…

GBP/USD 已進入區間交易階段 – 大華銀行集團

英鎊 (GBP) 已進入區間交易階段；基調軟化表明它可能首先測試 1.3470/1.3650 區間的下限，大華銀行集團的外匯分析師 Quek Ser Leang 和 Peter Chia 指出。閱讀更多…