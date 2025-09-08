Galaxy Digital 將 935,000 SOL 轉移至 Coinbase

重點摘要： Galaxy Digital 在 Coinbase 存入 935,000 枚 SOL，其中最近新增了 175,000 枚 SOL。

大型機構 SOL 存款的潛在市場影響。

Solana 在 38.4 億美元交易量中日價格增加了 3.65%。

由 CEO Michael Novogratz 領導的 Galaxy Digital 已將價值約 1.91 億美元的 935,000 枚 SOL 代幣轉移到 Coinbase，其中包括最近存入的 175,000 枚 SOL。

這筆大額轉賬可能預示潛在的拋售活動，可能對 Solana 的市場價格施加下行壓力，並影響整體加密貨幣市場動態。

Galaxy Digital 在 Coinbase 存入價值 1.91 億美元的 SOL

Galaxy Digital 的顯著存款包括向 Coinbase 存入 935,000 枚 SOL，其中最近新增了 175,000 枚 SOL。這些動向首先由 Lookonchain 的鏈上監測報告。這次轉賬突顯了 Galaxy Digital 在動態市場中監管大量區塊鏈投資的戰略資產管理。即時影響通常與 Coinbase 等交易所的流動性增加有關。然而，由於交易量可能波動，影響程度仍不確定。市場熱議圍繞著 Galaxy Digital 可能進行大規模銷售或戰略性重新定位。

儘管有大規模資金移動，但在主要鏈上論壇中尚未觀察到 Galaxy Digital 領導層或重要外部利益相關者的官方評論。

Solana 價格在日交易額 38.4 億美元中的變動

您知道嗎？ 機構投資者的大規模存款通常預示資產價格即將出現波動，增加了潛在的市場緊張。

Solana (SOL) 價格為 207.55 美元，市值約為 1,124.7 億美元，佔據市場 2.93% 的份額，根據 CoinMarketCap 記錄。24 小時交易量經歷了 25.66% 的變化，總計 38.4 億美元。SOL 價格走勢顯示在過去一天內增加了 3.65%，30 天內顯著增加了 16.70%，CoinMarketCap 在 2025 年 9 月 8 日 07:09（UTC +8）更新了數據。

Solana(SOL)，日線圖，截圖於 2025 年 9 月 8 日 07:09（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

市場分析師指出，歷史交易模式表明，大量資產存款預示著動盪的交易時段。Coincu 研究表明可能出現市場修正反應，其中監管關注和技術審慎可能會緩和 Galaxy Digital 行動的波動影響。