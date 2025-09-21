交易所DEX+
從 $3 到 $100？或者 Layer Brett 是 150 倍的替代選擇？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 16:10
加密貨幣新聞
  • 2025年9月21日
  • |
  • 11:10 (UTC +8)

加密貨幣市場總是在已建立的參與者和下一個熱門項目之間分化。現在，XRP價格再次成為頭條新聞，但它並不是人們關注的唯一代幣。

一個新的挑戰者，Layer Brett，正在推進到聚光燈下。

作為以太坊 Layer 2 項目打造，這個迷因代幣帶來了病毒式的能量和真正的區塊鏈速度。其加密貨幣預售價格僅為0.0058美元，已經吸引了超過3800萬美元。

回顧XRP的歷史與Layer Brett的新起點

XRP已經存在多年，在2018年達到了3.84美元的歷史最高點，之後因訴訟和監管變化而經歷波動。最近，XRP價格變得更加穩定（約3.00美元），鯨魚賣出壓力減輕，一些分析師看到了增長空間。

相比之下，Layer Brett沒有交易歷史。這正是早期買家感到興奮的原因。它是一個具有巨大上升潛力的空白畫布。作為一個低市值的加密貨幣寶石，LBRETT在公共交易所上市炒作開始前提供了一個罕見的入場點。

不同的技術，不同的目標

這兩種代幣不能更加不同。XRP在XRP Ledger上運行，支持跨境支付，甚至被巴西第一個鏈上信用平台採用。它的用例很明確：加速國際資金轉賬。

另一方面，Layer Brett的設計目的是使以太坊更快。它在鏈下處理交易，將燃氣費降低到幾分錢，同時保持鏈上安全性。

這種效率為其質押生態系統提供了動力，早期參與者可以鎖定代幣獲得約670%的年收益率。擁有100億代幣供應量和透明的分配，該系統為規模和社區獎勵而建。

市場情緒和社區焦點

機構玩家繼續買入XRP，為持有者推出收益產品可能會吸引更多零售需求。這使得當前XRP價格前景謹慎樂觀。

但在XRP穩步增長的地方，Layer Brett正在以速度和迷因驅動的炒作建設。團隊正在以強大的激勵措施支持它，包括100萬美元的贈品，以推動社區增長。隨著其加密貨幣預售激增，LBRETT正在成為2025年最佳迷因幣之一。

穩定預售與圖表驅動交易

技術分析師每天解析XRP價格，尋找突破3美元及以上的跡象。一些多頭甚至提出了100美元的想法，儘管這需要大規模採用。

對於Layer Brett，分析更簡單。其0.0058美元的預售價格在發布前是固定的。這意味著早期買家避免短期波動，而質押和獎勵吸引長期持有者。已籌集超過380萬美元顯示了強烈的早期信念。

Layer Brett能從這裡增長150倍嗎？

這個數學很誘人。從0.0058美元開始，即使是適度的運行也可能帶來改變生活的倍數。如果它能夠捕獲流入迷因幣項目、DeFi代幣和Layer 2加密項目的資金的一部分，100倍甚至150倍的收益都在可及範圍內。

同時，XRP價格可能會繼續緩慢上升，但收益的速度和規模永遠無法匹配Layer Brett這樣的預售所能提供的。

結論

在XRP和Layer Brett之間選擇取決於你的策略。XRP是更安全的選擇，有多年的採用和企業合作夥伴關係支持。但LBRETT是一張王牌，提供迷因能量和真正的Layer 2區塊鏈實用性。

其加密貨幣預售現在正在進行，質押獎勵仍然非常高，早期購買的窗口不會永遠開放。

Layer Brett仍在預售中，但不會太久。如果你正在尋找下一個100倍的山寨幣，這可能是你的機會。

網站：https://layerbrett.com

Telegram：https://t.me/layerbrett

X：(1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入且可靠的信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者和任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

