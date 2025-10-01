四家製藥公司將重心從藥物開發轉向加密資產

TLDR

Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company，專注於 SOL 代幣。

MEI Pharma 轉型為 Lite Strategy，持有超過 1 億美元的 Litecoin 資產。

TNF Pharmaceuticals 更名為 Q/C Technologies 後，現在專注於加密貨幣基礎設施。

Kindly MD 與 Nakamoto Holdings 合併，創建了一個以 Bitcoin 為中心的資金庫。

在一個令人驚訝的舉動中，四家製藥公司最近將重心從開發新藥轉向獲取數位資產。這些公司在藥物開發的核心業務上面臨挑戰，現在正將加密貨幣作為增長途徑。最顯著的轉型之一是 Helius Medical Technologies，該公司已更名為 Solana Company。該公司現在專注於建立以 Solana 區塊鏈為中心的數位資產庫（DAT）。

Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company

Helius Medical Technologies 曾是一家專注於治療神經系統疾病的神經技術公司，是最新做出這一轉變的公司。該公司已正式更名為 Solana Company，標誌著其新戰略。該公司現在計劃專注於積累數位資產，特別是 Solana 的原生代幣 SOL。

在最近的一項舉措中，Helius 籌集了 5 億美元來資助這一戰略，該戰略涉及購買和持有 SOL 代幣。該公司還與 Solana Foundation 簽署了一份無約束力的意向書，承諾在 Solana 網絡上進行所有區塊鏈操作。作為該協議的一部分，Helius 可以從 Foundation 以折扣價購買 SOL。該戰略還旨在利用 Solana 的收益機制來最大化其加密貨幣持有的回報。

從製藥到加密貨幣的重心轉移

Helius 並不是唯一轉向加密貨幣的醫療保健公司。其他製藥和醫療保健公司在最近幾個月也進行了類似的轉型。這些公司在發展藥物開發管道方面面臨困難，並尋求新的方式來產生收入。

例如，TNF Pharmaceuticals，這家曾經是臨床階段研究公司，已更名為 Q/C Technologies。這一新重點旨在利用量子級計算來發展加密貨幣基礎設施。該公司已明確表示，它現在將優先考慮與加密貨幣相關的計劃，而非其之前的製藥目標。

Lite Strategy 和 Litecoin 的採用

另一個例子是 MEI Pharma，該公司也已從最初專注於腫瘤學藥物開發轉變。該公司更名為 Lite Strategy，並將其主要資金庫轉向 Litecoin。

這一決定是在 2023 年的一次失敗的合併嘗試和 2024 年的戰略審查之後做出的。在 Litecoin 創始人 Charlie Lee 的指導下，MEI Pharma 現在持有超過 1 億美元的 Litecoin。這一轉變旨在提供對加密貨幣的合規曝光，同時通過其資金庫戰略尋求增長。

Kindly MD 的 Bitcoin 資金庫戰略

除了這些公司外，區域醫療保健提供商 Kindly MD 也與專注於 Bitcoin 的控股公司 Nakamoto Holdings 合併。雖然保留了原來的名稱，但 Kindly MD 現在已將其主要使命與加密貨幣保持一致。

該公司旨在建立一個機構級的 Bitcoin 資金庫，長期目標是獲取一百萬個 BTC。這一轉變代表了醫療保健行業的一個不斷增長的趨勢，即公司越來越依賴加密貨幣作為管理其金融資產的方式。

這些舉動表明，更多的製藥公司正在將數位資產視為產生回報的方式，這與已被證明具有挑戰性的傳統製藥開發模式形成鮮明對比。隨著數位資產領域的不斷發展，醫療保健和製藥領域的更多公司可能會效仿，將重點從藥物開發轉向加密貨幣投資。

