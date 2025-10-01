交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company，專注於 SOL 代幣。MEI Pharma 轉向 Lite Strategy，擁有超過 1 億美元的 Litecoin 資產。TNF Pharmaceuticals 更名為 Q/C Technologies 後，現在專注於加密貨幣基礎設施。Kindly MD 與 Nakamoto Holdings 合併，創建了一個以 Bitcoin 為中心的資金庫。在一個令人驚訝的舉動中，四家製藥公司已 [...] 這篇文章《四家製藥公司將重心從藥物開發轉向加密貨幣資產》首次發表於 CoinCentral。TLDR Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company，專注於 SOL 代幣。MEI Pharma 轉向 Lite Strategy，擁有超過 1 億美元的 Litecoin 資產。TNF Pharmaceuticals 更名為 Q/C Technologies 後，現在專注於加密貨幣基礎設施。Kindly MD 與 Nakamoto Holdings 合併，創建了一個以 Bitcoin 為中心的資金庫。在一個令人驚訝的舉動中，四家製藥公司已 [...] 這篇文章《四家製藥公司將重心從藥物開發轉向加密貨幣資產》首次發表於 CoinCentral。

四家製藥公司將重心從藥物開發轉向加密資產

作者：Coincentral
2025/10/01 04:04
Solana
SOL$163,51-3,34%
Nowchain
NOW$0,00232+4,03%
Quack AI
Q$0,017638-14,17%
Chainbase
C$0,09928-9,34%
Movement
MOVE$0,06197-3,00%

TLDR

  • Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company，專注於 SOL 代幣。
  • MEI Pharma 轉型為 Lite Strategy，持有超過 1 億美元的 Litecoin 資產。
  • TNF Pharmaceuticals 更名為 Q/C Technologies 後，現在專注於加密貨幣基礎設施。
  • Kindly MD 與 Nakamoto Holdings 合併，創建了一個以 Bitcoin 為中心的資金庫。

在一個令人驚訝的舉動中，四家製藥公司最近將重心從開發新藥轉向獲取數位資產。這些公司在藥物開發的核心業務上面臨挑戰，現在正將加密貨幣作為增長途徑。最顯著的轉型之一是 Helius Medical Technologies，該公司已更名為 Solana Company。該公司現在專注於建立以 Solana 區塊鏈為中心的數位資產庫（DAT）。

Helius Medical Technologies 更名為 Solana Company

Helius Medical Technologies 曾是一家專注於治療神經系統疾病的神經技術公司，是最新做出這一轉變的公司。該公司已正式更名為 Solana Company，標誌著其新戰略。該公司現在計劃專注於積累數位資產，特別是 Solana 的原生代幣 SOL。

在最近的一項舉措中，Helius 籌集了 5 億美元來資助這一戰略，該戰略涉及購買和持有 SOL 代幣。該公司還與 Solana Foundation 簽署了一份無約束力的意向書，承諾在 Solana 網絡上進行所有區塊鏈操作。作為該協議的一部分，Helius 可以從 Foundation 以折扣價購買 SOL。該戰略還旨在利用 Solana 的收益機制來最大化其加密貨幣持有的回報。

從製藥到加密貨幣的重心轉移

Helius 並不是唯一轉向加密貨幣的醫療保健公司。其他製藥和醫療保健公司在最近幾個月也進行了類似的轉型。這些公司在發展藥物開發管道方面面臨困難，並尋求新的方式來產生收入。

例如，TNF Pharmaceuticals，這家曾經是臨床階段研究公司，已更名為 Q/C Technologies。這一新重點旨在利用量子級計算來發展加密貨幣基礎設施。該公司已明確表示，它現在將優先考慮與加密貨幣相關的計劃，而非其之前的製藥目標。

Lite Strategy 和 Litecoin 的採用

另一個例子是 MEI Pharma，該公司也已從最初專注於腫瘤學藥物開發轉變。該公司更名為 Lite Strategy，並將其主要資金庫轉向 Litecoin。

這一決定是在 2023 年的一次失敗的合併嘗試和 2024 年的戰略審查之後做出的。在 Litecoin 創始人 Charlie Lee 的指導下，MEI Pharma 現在持有超過 1 億美元的 Litecoin。這一轉變旨在提供對加密貨幣的合規曝光，同時通過其資金庫戰略尋求增長。

Kindly MD 的 Bitcoin 資金庫戰略

除了這些公司外，區域醫療保健提供商 Kindly MD 也與專注於 Bitcoin 的控股公司 Nakamoto Holdings 合併。雖然保留了原來的名稱，但 Kindly MD 現在已將其主要使命與加密貨幣保持一致。

該公司旨在建立一個機構級的 Bitcoin 資金庫，長期目標是獲取一百萬個 BTC。這一轉變代表了醫療保健行業的一個不斷增長的趨勢，即公司越來越依賴加密貨幣作為管理其金融資產的方式。

這些舉動表明，更多的製藥公司正在將數位資產視為產生回報的方式，這與已被證明具有挑戰性的傳統製藥開發模式形成鮮明對比。隨著數位資產領域的不斷發展，醫療保健和製藥領域的更多公司可能會效仿，將重點從藥物開發轉向加密貨幣投資。

這篇文章《四家製藥公司將重心從藥物開發轉向加密資產》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

TLDR: Wintermute 表示，Bitcoin 需要接近歷史高點才能帶動山寨幣反彈。加密貨幣情緒在美國財政和政策頭條後有所改善。GMCI-30 指數增加了 0.7%，由 DePIN 和 L2s 領漲。儘管宏觀環境改善，山寨幣廣度仍然疲弱。加密貨幣市場在數週波動後正在重新穩定。根據 Wintermute 最新市場 [...] 這篇文章《Bitcoin 必須重回高點才能帶動山寨幣反彈，Wintermute 表示》首次發表於 Blockonomi。
NEAR
NEAR$2,709-5,44%
Union
U$0,006097-1,21%
Index Cooperative
INDEX$0,882+0,11%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:01
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0,0000095-57,58%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

Wintermute 表示，Bitcoin 必須重新奪回高點才能帶動山寨幣反彈

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 488,13
$104 488,13$104 488,13

-0,53%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 548,59
$3 548,59$3 548,59

+0,82%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163,51
$163,51$163,51

-1,67%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4648
$2,4648$2,4648

-2,54%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17785
$0,17785$0,17785

-0,76%