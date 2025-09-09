若要持續上漲，紐元必須先收於 0.5930 以上 – 大華銀行集團

紐西蘭元（NZD）不太可能繼續上漲，更有可能在0.5855和0.5915之間區間交易。從長遠來看，要持續上漲，NZD必須先收盤於0.5930以上，大華銀行集團外匯分析師郭思良和Peter Chia指出。

NZD/USD更可能進行區間交易

24小時觀點："雖然NZD上週五大幅上漲至0.5917的高點，但隨後從高點回落並收於0.5892。這種快速上漲似乎已經過度擴張，NZD今天不太可能繼續上漲，更可能在0.5855和0.5915之間區間交易。"

1-3週觀點："在我們上週三（9月3日，現貨價格為0.5855）的最新更新中，我們表示'我們採取中性立場，預計NZD將在0.5800/0.5900的範圍內交易。'雖然NZD在週五突破了這個範圍並達到了0.5917的高點，但上行動能的增加尚不足以表明持續上漲。要持續上漲，NZD必須先收盤於0.5930以上。只要NZD保持在'強支撐'水平（目前為0.5840）以上，NZD收盤於0.5930以上的可能性將保持不變。"