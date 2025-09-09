交易所DEX+
這篇文章「為了持續上漲，紐元必須首先收於0.5930以上 – 大華銀行集團」發表於BitcoinEthereumNews.com。紐西蘭元（NZD）不太可能繼續上漲，更可能在0.5855和0.5915之間區間交易。從長遠來看，為了持續上漲，紐元必須首先收於0.5930以上，大華銀行集團外匯分析師郭思良和Peter Chia指出。紐元/美元更可能區間交易 24小時觀點：「雖然紐元上週五大幅上漲至0.5917的高點，但隨後從高點回落並收於0.5892。這種快速上漲似乎已經過度伸展，紐元今天不太可能繼續上漲，而更可能在0.5855和0.5915之間區間交易。」1-3週觀點：「在我們上週三（9月3日，現貨價格為0.5855）的最新更新中，我們表示『我們採取中性立場，預計紐元將在0.5800/0.5900的範圍內交易。』雖然紐元在週五突破了這個範圍並達到了0.5917的高點，但上行動能的增加尚不足以表明持續前進。為了持續上漲，紐元必須首先收於0.5930以上。只要紐元保持在『強支撐』水平之上（現在為0.5840），紐元收於0.5930以上的機率將保持不變。」來源：https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116

若要持續上漲，紐元必須先收於 0.5930 以上 – 大華銀行集團

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:07
紐西蘭元（NZD）不太可能繼續上漲，更有可能在0.5855和0.5915之間區間交易。從長遠來看，要持續上漲，NZD必須先收盤於0.5930以上，大華銀行集團外匯分析師郭思良和Peter Chia指出。

NZD/USD更可能進行區間交易

24小時觀點："雖然NZD上週五大幅上漲至0.5917的高點，但隨後從高點回落並收於0.5892。這種快速上漲似乎已經過度擴張，NZD今天不太可能繼續上漲，更可能在0.5855和0.5915之間區間交易。"

1-3週觀點："在我們上週三（9月3日，現貨價格為0.5855）的最新更新中，我們表示'我們採取中性立場，預計NZD將在0.5800/0.5900的範圍內交易。'雖然NZD在週五突破了這個範圍並達到了0.5917的高點，但上行動能的增加尚不足以表明持續上漲。要持續上漲，NZD必須先收盤於0.5930以上。只要NZD保持在'強支撐'水平（目前為0.5840）以上，NZD收盤於0.5930以上的可能性將保持不變。"

來源：https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

