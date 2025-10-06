交易所DEX+
報導稱足球恐怖驚悚片《HIM》本週將登陸串流平台

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/06 04:53
《HIM》中的角魔狂熱者（Maurice Greene）和卡姆（Tyriq Withers）

環球影業

HIM, 製作人 Jordan Peele 的足球主題恐怖驚悚片，由 Marlon Wayans 和 Tyriq Withers 主演，據報導本週將登陸數位串流平台。

這部 R 級電影HIM於 9 月 19 日在影院上映。影片的官方簡介是："HIM由前大學外接手 Withers（我知道你去年夏天幹了什麼）飾演 Cameron Cade，一位新星四分衛，他將自己的生活和身份都奉獻給了足球。在職業足球年度選秀大會前夕，卡姆遭到一名失控粉絲的襲擊，導致可能終結職業生涯的腦部創傷。

Forbes狗狗主演的恐怖電影《Good Boy》何時上線串流？作者：Tim Lammers

"就在一切似乎都失去希望時，卡姆獲得了一線生機，他的偶像 Isaiah White（Marlon Wayans）——一位傳奇的八屆冠軍四分衛和文化巨星——提出在他與名人網紅妻子 Elsie White（Julia Fox）共同擁有的隱蔽住所訓練卡姆。但隨著卡姆的訓練加速，以賽亞的魅力開始轉變為更黑暗的東西，將他的門徒帶入一個令人迷失方向的兔子洞，這可能會讓他付出比預期更大的代價。"

根據When to Stream的報導，HIM 預計將於 10 月 7 日星期二通過付費視頻點播服務在數位串流平台上發布。雖然該串流追蹤器的 PVOD 報告通常準確無誤，但When to Stream指出，HIM 的數位發布日期尚未由影片製作公司環球影業宣布或確認，且可能會有所變動。

Forbes《The Long Walk》確定串流日期，報導稱作者：Tim Lammers

HIM在 PVOD 上線時，它將在多個數位平台上提供，包括 Apple TV、Fandango at Home、Prime Video 和 YouTube。Prime Video 目前已將HIM列為預購價格 24.99 美元，這也是影片的購買價格。由於新的數位租賃價格通常比購買價格低 5 美元，觀眾可以預期該影片將以 19.99 美元的價格提供 48 小時的租賃期。

免責聲明：下方的"HIM"預告片包含暴力畫面。

觀眾和評論家如何評價《HIM》？

截至目前，HIM在國內票房達到了 2,340 萬美元，國際票房達到了 170 萬美元，全球票房總計 2,510 萬美元。根據The Numbers的數據，該影片在印刷和廣告成本之前的製作預算為 2,700 萬美元。

HIM爛番茄上獲得了基於 194 條評論的 31% "爛"評分。RT評論家共識表示："在進入紅區之前就已經失誤，HIM雖然風格十足，但卻以新手的執行方式搞砸了其有前途的構思。"

Forbes這是 Netflix 的《Monster: The Ed Gein Story》演員陣容作者：Tim Lammers

這部恐怖驚悚片在RT的爆米花指數上也獲得了基於 1,000 多個已驗證用戶評分的 58% "爛"分數。RT觀眾對該電影的總結是："酷炫的想法並不總是能融合成強大的敘事，雖然HIM以視覺華麗和大膽的象徵手法全力衝刺，但最終未能達到電影的高潮，儘管它有引人入勝的社會評論。"

由 Justin Tipping 執導的HIM——其中還有 Tim Heidecker、Jim Jefferies、MMA 重量級選手 Maurice Greene 以及嘻哈明星 Guapdad 4000 和 Tierra Whack 參演——預計將於星期二在 PVOD 上線。

Forbes根據爛番茄評分，2025 年迄今為止的十大恐怖電影作者：Tim Lammers

來源：https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/10/05/football-horror-thriller-him-coming-to-streaming-this-week-report-says/

