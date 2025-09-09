尋找今日最重要的 Dogecoin 新聞

加密貨幣新聞

隨著全新一週的到來，加密貨幣分析師和專家們對市場上一些最大的替代幣在新的一週可能會有什麼表現提供見解和預測，這並不令人意外。

今日加密貨幣新聞中流傳的一個較為有趣的觀點是關於狗狗幣價格的判斷。

與之前的週期不同，狗狗幣價格一直陷入負面困境，在其關鍵支撐位下方震盪，因為對迷因幣的興趣持續減少。目前，分析師們並不預見市值最大的迷因幣會出現價格修正，但他們認為在牛市中任何事情都有可能發生。

同時，即將推出的 PayFi 項目 Remittix 的原生加密貨幣 RTX，在其正在進行的預售中已經超過了 2430 萬美元，並且正在接近其備受期待的代幣生成事件。

分析師對進入新一週的狗狗幣價格保持看跌態度

分析師們認為狗狗幣價格在接下來的七天內不會有任何顯著改善，這讓代幣持有者和更廣泛的迷因幣領域的粉絲們感到失望。這是因為分析師們不認為在這個週期中投資者行為會有任何劇烈變化，因為普遍共識是投資者已經放棄了迷因幣，轉向更近期的敘事，例如支付領域。

因此，除非出現任何特殊情況，否則狗狗幣價格以及市場上其他頂級迷因幣的價格將繼續處於低迷狀態，直到另行通知。另一方面，對支付代幣的需求正在將其價值推向月球，使即將推出的 RTX 代幣成為市場上最受歡迎的替代幣之一。

RTX 需求達到高峰 代幣在預售中跨越另一個里程碑

分析師預測，隨著支付代幣需求在持續的牛市中達到高峰，RTX 代幣銷售將在接下來的七天內激增。這一消息是在 Remittix 最新的里程碑成就之後傳出的，其預售已經超過了 2430 萬美元。

隨著最近的成就，該項目的粉絲和支持者將對其在牛市結束前突破 3000 萬美元大關的能力更加有信心。

Remittix 因其在傳統支付和區塊鏈支付交匯處的獨特定位而吸引了分析師和投資者的目光。它將提供創新功能，例如：

在全球 30 多個國家直接進行加密貨幣到銀行的轉賬

為引入新用戶提供 20% 的推薦獎勵

支持 40 多種加密貨幣和 30 多種法定貨幣

通過查看他們的項目來發現 Remittix 的 PayFi 未來：

網站：https://remittix.io/

社交媒體：https://linktr.ee/remittix

25 萬美元贈品： https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務而造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者



Coindoo 記者

相關故事







下一篇文章