交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「尋找今日最重要的Dogecoin新聞」發表於BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞隨著全新一週的到來，加密貨幣分析師和專家提供對市場上一些最大替代幣可能走勢的見解和預測，這並不令人意外。今日加密貨幣新聞中流傳的一個較有趣的觀點是關於Dogecoin價格的判斷。與之前的週期不同，Dogecoin價格一直陷於負面困境，在其關鍵支撐位下波動，因為對迷因幣的興趣持續減少。目前，分析師並不預見市值最大的迷因幣會出現價格修正，但認為在牛市中任何事情都有可能發生。同時，即將推出的PayFi項目Remittix的原生加密貨幣RTX在其正在進行的預售中已超過2430萬美元，並正接近其備受期待的代幣生成事件。分析師對進入新一週的Dogecoin價格保持看跌態度分析師不認為Dogecoin價格在未來七天內會有任何顯著改善，這讓代幣持有者和更廣泛的迷因幣領域的粉絲感到失望。這是因為分析師不認為本輪週期中投資者行為會有任何劇烈變化，共識是投資者已經放棄迷因幣，轉向更新的敘事，如支付。因此，除非出現特殊情況，否則Dogecoin價格以及市場上其他頂級迷因幣的價格將保持不明朗狀態，直到另行通知。另一方面，對支付代幣的需求正將其價值推向月球，使即將推出的RTX代幣成為市場上最受歡迎的替代幣之一。隨著代幣在預售中跨越另一個里程碑，對RTX的需求達到高潮分析師預測...這篇文章「尋找今日最重要的Dogecoin新聞」發表於BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞隨著全新一週的到來，加密貨幣分析師和專家提供對市場上一些最大替代幣可能走勢的見解和預測，這並不令人意外。今日加密貨幣新聞中流傳的一個較有趣的觀點是關於Dogecoin價格的判斷。與之前的週期不同，Dogecoin價格一直陷於負面困境，在其關鍵支撐位下波動，因為對迷因幣的興趣持續減少。目前，分析師並不預見市值最大的迷因幣會出現價格修正，但認為在牛市中任何事情都有可能發生。同時，即將推出的PayFi項目Remittix的原生加密貨幣RTX在其正在進行的預售中已超過2430萬美元，並正接近其備受期待的代幣生成事件。分析師對進入新一週的Dogecoin價格保持看跌態度分析師不認為Dogecoin價格在未來七天內會有任何顯著改善，這讓代幣持有者和更廣泛的迷因幣領域的粉絲感到失望。這是因為分析師不認為本輪週期中投資者行為會有任何劇烈變化，共識是投資者已經放棄迷因幣，轉向更新的敘事，如支付。因此，除非出現特殊情況，否則Dogecoin價格以及市場上其他頂級迷因幣的價格將保持不明朗狀態，直到另行通知。另一方面，對支付代幣的需求正將其價值推向月球，使即將推出的RTX代幣成為市場上最受歡迎的替代幣之一。隨著代幣在預售中跨越另一個里程碑，對RTX的需求達到高潮分析師預測...

尋找今日最重要的 Dogecoin 新聞

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:42
加密貨幣新聞

隨著全新一週的到來，加密貨幣分析師和專家們對市場上一些最大的替代幣在新的一週可能會有什麼表現提供見解和預測，這並不令人意外。

今日加密貨幣新聞中流傳的一個較為有趣的觀點是關於狗狗幣價格的判斷。

與之前的週期不同，狗狗幣價格一直陷入負面困境，在其關鍵支撐位下方震盪，因為對迷因幣的興趣持續減少。目前，分析師們並不預見市值最大的迷因幣會出現價格修正，但他們認為在牛市中任何事情都有可能發生。

同時，即將推出的 PayFi 項目 Remittix 的原生加密貨幣 RTX，在其正在進行的預售中已經超過了 2430 萬美元，並且正在接近其備受期待的代幣生成事件。

分析師對進入新一週的狗狗幣價格保持看跌態度

分析師們認為狗狗幣價格在接下來的七天內不會有任何顯著改善，這讓代幣持有者和更廣泛的迷因幣領域的粉絲們感到失望。這是因為分析師們不認為在這個週期中投資者行為會有任何劇烈變化，因為普遍共識是投資者已經放棄了迷因幣，轉向更近期的敘事，例如支付領域。

因此，除非出現任何特殊情況，否則狗狗幣價格以及市場上其他頂級迷因幣的價格將繼續處於低迷狀態，直到另行通知。另一方面，對支付代幣的需求正在將其價值推向月球，使即將推出的 RTX 代幣成為市場上最受歡迎的替代幣之一。

RTX 需求達到高峰 代幣在預售中跨越另一個里程碑

分析師預測，隨著支付代幣需求在持續的牛市中達到高峰，RTX 代幣銷售將在接下來的七天內激增。這一消息是在 Remittix 最新的里程碑成就之後傳出的，其預售已經超過了 2430 萬美元。

隨著最近的成就，該項目的粉絲和支持者將對其在牛市結束前突破 3000 萬美元大關的能力更加有信心。

Remittix 因其在傳統支付和區塊鏈支付交匯處的獨特定位而吸引了分析師和投資者的目光。它將提供創新功能，例如：

  • 在全球 30 多個國家直接進行加密貨幣到銀行的轉賬
  • 為引入新用戶提供 20% 的推薦獎勵
  • 支持 40 多種加密貨幣和 30 多種法定貨幣

通過查看他們的項目來發現 Remittix 的 PayFi 未來：

網站：https://remittix.io/

社交媒體：https://linktr.ee/remittix

25 萬美元贈品： https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo 不認可或承擔本頁面上內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo 不會直接或間接對使用或依賴任何內容、商品或服務而造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Coindoo 記者

相關故事



下一篇文章

來源：https://coindoo.com/dogecoin-price-predictions-in-september-october-november-find-the-most-important-dogecoin-news-today/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,318.49
$104,318.49$104,318.49

-0.70%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,529.07
$3,529.07$3,529.07

+0.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$161.99
$161.99$161.99

-2.58%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4365
$2.4365$2.4365

-3.66%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17655
$0.17655$0.17655

-1.49%