Finary 獲得 €25M 資金以增強加密貨幣整合

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 18:12
重點：
  • Finary獲得由PayPal Ventures領投的2500萬歐元B輪融資，增強加密貨幣服務。
  • 進一步將BTC、ETH和山寨幣整合到其平台中。
  • 60萬用戶受益於擴展的金融工具和AI功能。

總部位於巴黎的金融科技初創公司Finary獲得了2500萬歐元的B輪融資，由PayPal Ventures領投，將加密貨幣投資能力整合到其財富管理服務中。

這筆資金使Finary能夠擴大歐洲業務，增強其加密貨幣組合，並在財富管理中利用AI工具，可能增加加密貨幣市場參與度。

Finary獲得2500萬歐元用於提升歐洲加密貨幣採用

Finary完成2500萬歐元B輪融資標誌著其金融旅程的重大進展，得到PayPal Ventures和其他機構的戰略投資支持。該初創公司的創始人Mounir LaggouneJulien Blancher致力於提供更具包容性的財富管理服務，特別是通過增強數字資產整合。這項融資計劃表明了對改進加密貨幣投資選項的堅定承諾，為歐洲用戶開闢了更廣泛的金融准入和包容性道路。

這筆資金的影響推進了Finary發展業務和增強AI驅動的財富管理工具的能力，包括整合BTC、ETH和精選山寨幣等加密貨幣投資。這一計劃旨在擴大其用戶群可用的金融工具，現已增長到超過60萬。通過提供對頂級加密貨幣資產的更廣泛訪問，Finary增強了零售和私人財富管理組合。

市場反應來自專家的認可表明PayPal Ventures對金融科技-加密貨幣融合的戰略興趣。來自PayPal Ventures合夥人Ian的引述強調了他們對財務健康的奉獻，稱"PayPal處於強大的轉折點"。這強調了市場觀點，即Finary的融資輪可能促進加密貨幣在財富管理平台上的採用和使用的實質性增長。

加密工具在強勁市場支持下蓄勢待發

你知道嗎？ PayPal在2020年的加密貨幣整合引發了BTC和ETH等數字資產流動性的增加，展示了與Finary當前努力類似的主要金融科技擴張的一致增長模式。

以太坊(ETH)維持5396.5億美元的市值，根據CoinMarketCap貢獻了13.36%的市場主導地位。其當前價格為4,470.87美元，24小時交易量降低到了180.2億美元，降低了33.12%。

以太坊(ETH)，日線圖，截圖於2025年9月21日18:05（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的分析顯示，ESMA和ECB對數字資產的監管支持與Finary的策略一致。專家預測，加密貨幣在受監管的歐洲財富管理平台上的增加整合將繼續促進安全採用，催化零售和機構投資者的全面訪問。這與數字資產增長和創新的更廣泛市場預期和歷史趨勢一致。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/news/finary-secures-funding-expands-crypto/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

