BlockchainFX 預售額已突破 $8.5M，提供分層定價、USDT 質押獎勵以及專屬 Visa 卡。OCT35 獎勵將於今天（UTC +8）晚上 2 點結束。

隨著市場發佈在望，BFX Token 大額獎勵最後召集，預售活動升溫

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 18:23
以太坊和卡達諾長期以來被視為加密世界的基礎項目。以太坊開創了去中心化金融和智能合約，而卡達諾則將自己定位為以研究為先的區塊鏈，以可持續性為核心。兩者在塑造行業方面繼續發揮重要作用。然而，隨著市場的發展，即使是這些巨頭也面臨著可擴展性、日益激烈的競爭和價格波動的挑戰。對於尋求下一個重大機會的投資者來說，BlockchainFX (BFX) 正步入聚光燈下，其預售已經超過了 8.5 百萬美元，並擁有一個融合實用性、可及性和增長的願景。

BFX468468 1

重新定義早期投資的預售優勢

BlockchainFX 動力的核心是其預售結構，旨在每個階段都獎勵參與者。BFX 代幣起價僅為 0.026 美元，隨著每個融資層級價格上漲，確保早期投資者在後期買家支付更多時獲得即時價值。確認的上市價格為 0.05 美元，現在行動的人有機會在 BFX 上市交易所之前幾乎使其持有量翻倍。

增加吸引力的是 OCT35 代碼，在預售期間提供 35% 的代幣購買獎勵。這一優惠顯著放大了投資者對潛在回報的敞口，創造了當前最佳的預售購買機會之一。然而，此代碼今天在世界標準時間下午 6 點（UTC +8 晚上 2 點）到期，這意味著投資者正在與時間賽跑，以在代碼失效前鞏固一些潛在的豐厚收益。

優勢並不止於此。早期參與者還可以獲得預售專屬的 BFX Visa 卡。該卡有高級金屬或 18K 金版本可供選擇，允許用戶使用 BFX 和超過 20 種其他加密貨幣進行充值。每筆交易限額為 100,000 美元，每月 ATM 提款限額為 10,000 美元，該卡填補了數字財富和日常支出之間的差距。全球線上和實體店均可接受，甚至使投資者能夠直接使用他們的 BFX 和 USDT 質押獎勵。這些分層的預售特權使 BlockchainFX 成為當今最具吸引力的高 ROI 潛力加密貨幣之一。

為投資者創造長期價值的質押

雖然以太坊和卡達諾都在其生態系統中開創了質押，但 BlockchainFX 增加了一個獨特的轉折，旨在提高包容性和收益。通過質押 BFX 代幣，用戶不僅可以獲得 BFX 本身的獎勵，還可以獲得 USDT 獎勵，提供了一個融合增長潛力和穩定性的雙重收入流。

以太坊的質押獎勵經常受到網絡使用需求波動的影響，而卡達諾的質押收益雖然可靠，但相對較為適中。BlockchainFX 通過直接將獎勵與平台交易費用掛鉤來解決這些問題，確保可持續性和透明度。對於尋找高 ROI 加密貨幣的長期投資者來說，這種質押模式提供了可及性和有意義的被動收入，使 BFX 在競爭激烈的市場中成為一個有吸引力的選擇。

BFX468468 2

融合傳統和數字金融的平台

BlockchainFX 最雄心勃勃的特點之一是其去中心化交易平台。與支撐廣泛去中心化應用的以太坊不同，或者與繼續專注於漸進式生態系統發展的卡達諾不同，BlockchainFX 將自己定位為多資產金融中心。

通過 BFX 平台，用戶不僅可以交易加密貨幣，還可以交易股票、外匯、ETF 等。這種方法將 BlockchainFX 轉變為一個多元化的數字金融平台，與傳統經紀商競爭的同時保持去中心化。通過為全球市場創建一個真正的超級應用程序，它為投資者提供了一個一站式解決方案，可以管理多種資產類別而無需離開生態系統。對於尋求效率、去中心化和多樣化的用戶來說，這一願景使 BlockchainFX 穩固地成為當今最佳購買加密貨幣之一。

為什麼 BlockchainFX 可能超越其競爭對手

以太坊仍然是去中心化金融的主導者，但其網絡擁堵和高費用一直是持續的障礙。卡達諾因其研究驅動的方法而擁有忠實的追隨者，但其緩慢的發展步伐有時讓投資者渴望更即時的進展。這兩個項目都保持著其影響力，但它們也突顯了在快速變化的市場中維持持續增長的困難。

另一方面，BlockchainFX 正以動力和以投資者為中心的創新崛起。其預售模式從一開始就獎勵參與，其質押機制鼓勵長期持有，其交易平台以少有項目嘗試的方式連接數字和傳統金融。再加上 BFX Visa 卡的獨特性，BFX 提供了一個既實用又具前瞻性的套餐。對於那些尋求最佳加密貨幣價格預測和高 ROI 投資的人來說，BlockchainFX 正在證明它不僅僅是另一個預售，它是一個具有持久潛力的項目。

BFX3232343

結論：加密投資的新標準

以太坊和卡達諾將繼續成為加密景觀的支柱，但 BlockchainFX 正在為可及性、實用性和增長設定新標準。其分層預售定價、獨家 Visa 卡和雙重獎勵質押系統共同創建了一個旨在使早期和長期投資者受益的生態系統。

已籌集超過 8.5 百萬美元，上市價格已定為 0.05 美元，BFX 正成為當前最佳預售購買之一。對於尋求當今最佳加密貨幣和具有實際應用的項目的投資者來說，BlockchainFX 作為一個具有高 ROI 潛力的新興競爭者脫穎而出。它不僅是以太坊和卡達諾的替代品，它很可能是區塊鏈投資的下一次進化。

網站： https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram 聊天：https://t.me/blockchainfx_chat

本文不作為財務建議。僅供教育目的。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

