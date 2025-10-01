Fidelity 在持續收益後擴大 BTC 和 ETH 持有量

Fidelity 已增加了價值 2.987 億美元的 BTC。

Fidelity 已擴大其 Bitcoin 和 Ethereum 代幣的持有量。這一舉動正值 BTC 價格和 ETH 價格開始保持正向走勢之際。當相關交易執行時，擴大持有量的總價值超過 4 億美元。BlackRock 最近增加了價值超過 1.542 億美元的 Ether。這些舉動也引發了對現貨 Bitcoin ETF 和現貨 Ethereum ETF 的樂觀情緒。

Fidelity 增加 BTC 和 ETH 持有量

Fidelity 已大幅增加了其當前持有的加密代幣。第一筆報告的交易是 BTC，總價值約 2.987 億美元。第二筆交易報告稱，Fidelity 向其投資組合增加了價值約 2.022 億美元的 ETH。這被視為基於持續收益支持的積累角度。

有趣的是，現貨 Bitcoin ETF 和現貨 Ethereum ETF 在 2025 年 9 月 29 日分別錄得 5.18 億美元和 5.469 億美元的資金流入。這些資金的流入發生在兩種 ETF 都錄得重大資金流入的一週後。

BTC 價格和 ETH 價格走勢

Fidelity 擴大 BTC 和 ETH 持有量正值 BTC 價格和 ETH 價格推動上漲之際。首先，Bitcoin 代幣在過去 24 小時內上漲了 0.7%，交易價格為 112,884.02 美元。

BTC 價格早前曾突破 114,500 美元的里程碑。雖然目前價格相對下跌，但這種積累已引發人們預期更多上漲即將到來。

ETH 價格目前在過去 24 小時內上漲了 0.59%，交易價格為 4,153.08 美元。它曾短暫交易超過 4,225 美元，但此後價格略有下跌。

BTC 價格目前預計在未來 30 天內交易價格約為 119,447 美元。同樣，ETH 價格在同一時間範圍內可能有 4,622.62 美元的交易價值。同時重要的是要記住，加密市場波動性很高，價格在時間範圍內或結束時可能會有所不同。

BlackRock 增加 ETH

在 Fidelity 之前，據報導 BlackRock 已向其投資組合增加了 Ethereum 代幣。根據 Whale Insider 的報告，BlackRock 增加了約 1.542 億美元的 ETH。這筆交易是在 Fidelity 出售價值超過 7,500 萬美元的 BTC 數天後執行的。

ETH 價格現在分別在過去 7 天和 30 天內下降了 0.81% 和 6.61%。這種下跌趨勢創造了一個缺口，Fidelity 可能正在探索在上升趨勢成為新模式之前填補這一缺口。

本文內容既不是加密貨幣交易和投資的建議，也不是推薦。

