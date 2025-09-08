交易所DEX+
這篇文章「Fed降息希望上升：比特幣價格未跟隨」發表於BitcoinEthereumNews.com。

Fed 降息希望升溫：Bitcoin 價格未跟隨

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:15
歡迎閱讀亞太晨報—您的加密貨幣發展必讀摘要，涵蓋影響區域市場和全球情緒的隔夜動態。週一版本是上週回顧和本週預測，由Paul Kim為您帶來。泡一杯綠茶，關注此空間。

隨著美國就業報告疲軟，市場再次預期今年將有三次降息。美國主要股指上漲，但比特幣價格反應相對平淡。

就業報告惡化，推動降息押注

上週，Bitcoin (BTC)上漲了2.72%，Solana (SOL)上漲了2.64%。然而，Ethereum (ETH)表現不佳，在同期下跌了2.07%。

上週風險資產市場最受關注的事件是週五發布的美國8月非農就業報告(NFP)。這一關鍵指標可能對美國利率和整體市場流動性產生重大影響。

此前，7月份僅新增73,000個就業崗位的驚人低NFP數字引發了經濟危機的擔憂。這些擔憂促使美國財政部長Scott Bessent建議今年降息100個基點，這幫助推動Bitcoin達到了123,000美元的新歷史高點。

8月數據證明比7月更弱，僅增加了22,000個非農就業崗位。此外，6月數據的修正顯示失去了13,000個工作崗位，標誌著自2021年以來的最差表現。

失業率也從上月上升了0.1%到4.3%。雖然從歷史標準來看，4.3%不是危機水平，但就業增長的急劇放緩令人擔憂。這表明勞動力市場可能處於轉折點，並可能迅速惡化。

根據FedWatch工具，今年美聯儲三次降息的可能性再次增加，以應對糟糕的數據。Bitcoin價格迅速反彈到了113,000美元水平。

然而，Bitcoin未能保持漲勢。AI相關股票的下跌導致納斯達克指數下跌，這拖累Bitcoin價格回落到110,000美元低位。在Strategy(MSTR)未能被納入S&P 500指數後，也出現了一波失望情緒。

美國現貨ETF市場，此前在不確定時期支持Bitcoin價格，也表現出疲弱反應。週五，約有1.601億美元從BTC現貨ETF市場流出，BlackRock的IBIT出現6,320萬美元流出—這是10天來的首次。

Ethereum的困境凸顯市場疲軟

Ethereum的情況更糟。週價格趨勢顯示它面臨著越來越大的下行壓力。其最大增長引擎，現貨ETF市場，僅上週就出現了超過7.8億美元的淨流出，包括美國就業報告發布當天週五的4.4671億美元大規模流出。

Ethereum的價格一直相對堅挺，可能是由於數字資產財政部(DAT)公司持續買入。持有大量ETH的上市公司，如Bitmine(152,300 ETH)、SharpLink Gaming(39,000 ETH)和The Ether Machine(150,000 ETH)，繼續積累。

最終，美國就業數據惡化，降息預期增長。然而，加密貨幣價格未能出現顯著或持續的反彈。

雖然主要山寨幣，不包括ETH，表現出相對強勁的反彈，但如果Bitcoin價格無法維持，它們的漲幅可能有限。這使得本週市場方向至關重要。

8月CPI和PPI會引發BTC反彈嗎？

美國本週將發布兩份關鍵通脹報告：生產者價格指數(PPI)和消費者價格指數(CPI)。

週三將發布的8月PPI預計環比上漲0.3%。上個月，高於預期的0.9%的PPI讀數冷卻了降息預期，是Bitcoin價格從120,000美元區間跌至110,000美元低位的關鍵原因。

經濟學家預計週四CPI同比增加到2.9%。核心CPI應上升到3.1%，較上月數據略有上升。週四公布的每週失業金申請是另一個需要關注的指標。

如果這些通脹數據沒有顯著超出預期，降息希望將變得更加強烈。美國風險資產的反彈可能為Bitcoin和Ethereum提供所需動力。希望投資者有個盈利的一週。

來源：https://beincrypto.com/fed-rate-cut-hopes-rise-bitcoin-price-doesnt-follow/

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

