交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Fartcoin 成功守住了 $0.7 的支撐位，因為鯨魚們紛紛跳入市場積累下跌時的籌碼。Fartcoin 成功守住了 $0.7 的支撐位，因為鯨魚們紛紛跳入市場積累下跌時的籌碼。

Fartcoin 的漲勢可能才剛開始 - 以下是原因

作者：Coinstats
2025/10/06 09:00
FARTCOIN
FARTCOIN$0.30451-11.04%
MAY
MAY$0.02784-0.71%
SphereX
HERE$0.000119--%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
Fartcoin's rally may just be getting started - Here's why隨著鯨魚跳入市場積累下跌，Fartcoin 成功守住了 $0.7 的支撐位。
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,642.76
$104,642.76$104,642.76

-0.39%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.37
$3,553.37$3,553.37

+0.96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.69
$163.69$163.69

-1.56%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4677
$2.4677$2.4677

-2.42%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17814
$0.17814$0.17814

-0.60%