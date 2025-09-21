Faraday Future 將 Qualigen 轉變為加密平台 CXC10

重點： 法拉第未來（Faraday Future）的4100萬美元投資將Qualigen Therapeutics轉變為CXC10。

轉型整合了主要Web3組件和基礎設施。

法拉第未來獲得CXC10 62%的股權。

法拉第未來（Faraday Future）（NASDAQ: FFAI）宣布投資4100萬美元，將Qualigen Therapeutics（NASDAQ: QLGN）轉變為CXC10，一個加密貨幣和Web3平台，與主要Web3支持者合作。

這一轉變標誌著法拉第未來從電動車轉向數字金融，可能影響市場動態並撼動加密資產指數。

法拉第未來4100萬美元的舉措改變加密貨幣格局

在NASDAQ上市的法拉第未來（FFAI）將通過PIPE交易投資4100萬美元，將Qualigen Therapeutics轉變為CXC10。這一操作將CXC10定位為一個加密貨幣和Web3商業平台，擁有廣泛的目標，如推出C10 ETF和國庫券。CXC10旨在建立包括指數產品和數字金融橋樑在內的基礎設施。

法拉第未來和賈躍亭，以及區塊鏈和機構支持者如SIGN基金會，將控制CXC10約62%的股權。這項投資將增加高層領導，賈躍亭擔任首席顧問，王傑瑞成為聯合CEO。這一決定突顯了通過主動/被動國庫分配，增加對多元化投資渠道的關注，同時維持市場穩定性。

市場觀察家注意到法拉第未來獲得的戰略優勢，在不斷發展的金融格局中轉向加密貨幣領域。機構投資者如SIGN基金會所表現出的準備態度，強化了隨著Web3生態系統不斷成熟而對長期回報的信心。利益相關者的鼓勵性評論突顯了預期的協同效應和潛在的財務收益。

比特幣趨勢伴隨加密貨幣基礎設施擴張

你知道嗎？ CXC10轉變為Web3加密平台的過程與生物科技和科技領域之前的企業轉型相似，這些轉型導致了投資者興趣增加和資產波動性提高。

根據CoinMarketCap的數據，比特幣（BTC）目前交易價格為115,775.75美元，市值為2.31萬億美元，佔加密貨幣市場的56.97%。儘管24小時交易量降低了37.30%，但比特幣在同期內增加了2.03%。BTC供應量接近其2100萬的上限，反映了穩定的需求。

比特幣（BTC），日線圖，截圖於2025年9月21日14:05（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu研究團隊預計，隨著加密指數的鞏固，可能會出現潛在增長。不同地區的監管框架可能會對這些平台構成挑戰，但數字金融領域內的合作夥伴關係為擴張形成了堅實的基礎。通過與不斷發展的技術保持一致，更廣泛的金融市場已準備好進行轉型。