公允價值缺口表明 Bitcoin 價格將走高，但警惕這次崩盤

比特幣價格圖表現在正閃現頭肩頂形態，並有相當明確的未來走勢計劃。加上目前存在一個尚未填補的公允價值缺口（FVG），且有很高的填補可能性。這為新一週比特幣價格的可能走勢提供了一個良好的參考。然而，隨著阻力增加，也存在崩盤的可能性，這可能會給加密貨幣帶來麻煩。

填補$114,000的公允價值缺口

加密貨幣分析師Xanrox揭示，在上次崩盤之後，第一個比特幣公允價值缺口（FVG）在$114,000以上形成。這個缺口留下了一個流動性空缺，可能吸引更多買入，從而觸發另一輪上漲。這個公允價值缺口也位於圖表上已形成的頭肩頂形態之上。

由於缺口仍然開放且更有可能被填補，這表明比特幣價格可能會從這裡開始首次上漲。這將使其一路上漲到$114,000，而這正是真正問題出現的地方。這是因為在公允價值缺口上方正在形成大量阻力，一旦流動性被吸乾，這些阻力可能會被觸發。

Xanrox進一步解釋，許多交易者已在$114,000以上設置了止損單，這也增加了該水平的壓力。因此，鯨魚將利用這個機會在開始推動比特幣價格下跌之前吸取所有流動性。

比特幣價格處於崩盤邊緣

一旦$114,000的公允價值缺口被填補，趨勢的下一階段將更加看跌。在這篇文章中，加密貨幣分析師預測價格將開始另一輪下跌。這將由流動性不足和頭肩頂形態的完成所觸發。

預計崩盤將比8月的當前局部低點更深，跌破$108,000的支撐位。填補公允價值缺口後超過10%的崩盤預計將使比特幣在找到底部之前回落至低至$106,000。

Xanrox預計所有這些將在本月內發生，並引用了多個因素。「我們可能會看到一次大規模拋售，因為現在是9月，統計上這是比特幣和股票市場表現最差的月份，」該分析師表示。

