解釋：Wolfspeed 股價飆升 1,700%，但投資者並未獲得任何實際收益

Wolfspeed Inc（NYSE：WOLF）今早讓非專業投資者感到困惑，因為其股價從週五收盤時的1.21美元飆升至本週初的20美元以上。

這相當於單日漲幅接近2,000%——考慮到據報導並非「空頭擠壓」推動WOLF股價上漲，這一現象令人難以理解。

這所謂的漲勢實際上與新股票流通量有關——引發了關於誰真正從Wolfspeed股票這一看似爆炸性的走勢中獲益，以及獲益多少的問題。

Wolfspeed股票投資者真的獲得了17倍利潤嗎？

並非如此。雖然WOLF股價的大幅上漲表明漲幅超過1,700%，但對於原有股東來說，這一上漲的實際情況更為複雜。

從技術上講，我們本週在Wolfspeed價格圖表上看到的並非真正的「漲勢」——而僅僅是重新定價。作為這家半導體公司最近從破產中恢復的一部分，其之前持有的所有普通股已被作廢。

投資者現在有權獲得新流通股的部分配額——每持有一股舊股大約可獲得0.008352股新股。

這意味著破產前擁有1,000股的人現在只能收到略多於8股的新上市股票。如果達到監管里程碑，可能會分配額外股份——但目前，意外之財相當有限。

公司發言人稱這種情況「複雜」，實際支付情況仍不明確。

為何WOLF股票在9月份備受關注？

Wolfspeed股票本月持續受到關注，主要是因為這家寬能隙半導體製造商接連發生重大發展。

首先是旨在將公司債務降低了多達70%的重組。從破產中恢復後，WOLF還計劃在特拉華州重新註冊——這通常被視為對公司治理友好的舉措。

週一，這家在紐約證券交易所上市的公司還任命了五名新董事會成員，標誌著戰略重置。同時，減少後的流通股數量現為2,584萬股，相比之前的1.56億股，也增加了稀缺價值。

對於投機投資者來說，WOLF股票是押注更高效且耐熱的碳化矽技術的手段，這種技術非常適合電動車（EVs）和太陽能應用。

今天應該投資Wolfspeed嗎？

雖然Wolfspeed的股票圖表講述了爆炸性增長的故事——但基本面仍處於波動中，收入下滑且持續虧損。

這家總部位於達勒姆的公司從LED根源轉向高壓芯片製造的轉變確實大膽，但並非沒有風險。前CEO Gregg Low去年的離職標誌著一個轉折點，破產也同樣抹去了大部分股東價值。

更重要的是，WOLF股票不再受到華爾街公司的廣泛關注，這對經驗豐富的投資者來說是另一個重大警訊。即使是那些關注Wolfspeed股票的分析師目前也給予「減持」評級。

目前，Wolfspeed股價上漲是新流通股、重組、投機和第二次機會承諾的強大組合——但這些都不足以使其成為2025年穩健的長期投資。

文章《解釋：Wolfspeed股票飆升1,700%，但投資者並未真正賺錢》首次發表於Invezz