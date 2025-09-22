交易所DEX+
TLDR Dilip Rao，前 Ripple 高管，闡明 XRP 的未來專注於機構採用而非零售交易。Rao 強調 XRP 被設計為由成熟金融機構使用的橋接貨幣。Ripple 的策略旨在超越投機交易，通過機構投資者建立深度流動性。Rao 強調機構 [...] 這篇文章《前 Ripple 高管解釋為何 XRP 並非為零售交易者設計》首次發表於 CoinCentral。

前瑞波高管解釋為何 XRP 不是為散戶交易者設計的

作者：Coincentral
2025/09/22 01:01

TLDR

  • 前 Ripple 高管 Dilip Rao 闡明 XRP 的未來專注於機構採用而非零售交易。
  • Rao 強調 XRP 被設計為供專業金融機構使用的橋接貨幣。
  • Ripple 的策略旨在超越投機交易，通過機構投資者建立深度流動性。
  • Rao 強調上一季度 XRP 銷售的大部分來自機構投資者。
  • 從零售到機構採用的轉變是 XRP 在高交易量跨境金融交易中角色的關鍵。

Ripple 前高管 Dilip Rao 已明確表示，XRP 的未來不在於零售投資者，而在於機構採用。他的聲明引發了關於是個人交易者還是金融機構將推動加密貨幣發展的新討論。Rao 的言論表明，XRP 的真正價值在於其作為銀行和支付提供商的橋接貨幣的角色。

XRP 針對機構金融運作

在最近的全球伊斯蘭經濟峰會上，John Squire 分享了 Dilip Rao 對 XRP 交易現狀評論的視頻。當被問及許多加密貨幣交易者尋求的快速收益時，Rao 通過區分投機交易和機構使用作出了回應。

Rao 強調，XRP 目前的交易環境，包括數百個交易所和大量淺層交易，並非 Ripple 的目標市場。他承認零售交易幫助建立了初始市場，但強調其焦點現在正在轉變。

這標誌著從零售投機到機構採用的轉變。

Rao 的評論強調了 Ripple 發展迎合大規模金融運作市場的長期策略。公司對 XRP 的願景是作為批發橋接貨幣，促進金融機構的跨境結算。Ripple 的最終目標是用更高效的數字模式取代傳統系統，以滿足機構需求。

Ripple 專注於 XRP 的機構採用

Rao 的聲明還解決了零售投機造成的噪音可能阻礙 XRP 真正潛力的擔憂。他承認這種投機確實"製造了很多噪音"，但也明確表示這只是暫時的。Ripple 的目標是超越個人交易的炒作，進入更穩定、由機構驅動的市場。

隨著 XRP 從零售交易轉向機構投資者，Ripple 旨在建立可靠且深度的流動性池。這使得加密貨幣可用於高交易量的跨境金融交易。根據 Rao 的說法，Ripple 的長期成功取決於將焦點從個人交易者轉向機構參與者。

這篇文章《前 Ripple 高管解釋為何 XRP 不是為零售交易者設計的》首次發表於 CoinCentral。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

