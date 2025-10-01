ESRB 推動禁止歐盟和非歐盟公司發行穩定幣。

歐洲中央銀行警告非歐盟穩定幣的監管漏洞。

義大利官員強調多發行穩定幣對歐盟金融穩定的風險。

歐盟在全球穩定幣影響力上升的擔憂中探索數位歐元。

歐洲系統性風險委員會（ESRB）最近的一項建議可能會導致對在歐盟內外運營的公司發行的穩定幣實施更嚴格的監管。這項提議呼籲禁止多發行穩定幣，源於對歐盟金融系統穩定性的日益擔憂以及對更強有力的加密貨幣監管的需求。雖然這項建議沒有法律約束力，但可能促使地方當局對 Circle 和 Paxos 等發行商採取進一步行動。

ESRB 建議禁止多發行穩定幣

歐洲系統性風險委員會（ESRB），一個旨在防止金融不穩定的歐盟機構，據報導已通過一項可能影響穩定幣的建議。ESRB 建議禁止歐盟和其他司法管轄區實體發行的穩定幣。這項建議基於對此類貨幣可能對歐盟金融穩定構成風險的擔憂。

雖然該建議沒有法律約束力，但在塑造未來監管決策方面具有重要影響。如果相關當局採納，可能會限制主要穩定幣發行商如 Circle 和 Paxos 的活動，這些公司在歐盟內外都有業務。由於這些公司參與發行 USDC 和 Paxos Standard 等穩定幣，擬議中的禁令可能會顯著影響它們在歐洲的業務。

對非歐盟實體發行穩定幣的擔憂日益增加

ESRB 的建議是在歐洲頂級金融官員發出一系列警告之後提出的，特別是關於非歐盟實體發行的穩定幣。歐洲中央銀行行長 Christine Lagarde 此前強調了對加密資產建立全面監管框架的必要性。在最近的一次演講中，Lagarde 指出，由歐盟以外的公司發行的穩定幣代表著潛在的監管漏洞。

此外，義大利中央銀行的官員也表達了類似的擔憂，指出多發行穩定幣對歐盟內部的金融穩定構成風險。這些由在多個司法管轄區運營的公司發行的穩定幣，可能使監管機構難以確保適當的監督並防止對歐洲金融系統的潛在風險。這種日益增加的不安已促使 ESRB 推動更嚴格的措施，包括可能禁止此類穩定幣。

關於建議法律可執行性的不確定性

雖然 ESRB 的建議已引起關注，但關於它是否會導致歐盟法律的任何即時變化仍存在不確定性。由於該機構的建議沒有法律約束力，各成員國需自行決定如何對其採取行動。這引發了關於該建議是否會轉化為實際法律行動或僅保持為非約束性建議的問題。

歐盟立法者和金融監管機構需要評估該建議並決定是否需要進一步行動。雖然 ESRB 的建議可能會影響地方當局，但它是否會促使穩定幣監管發生重大變化，或者歐盟是否會尋求其他形式的加密貨幣監管，仍有待觀察。

歐盟在穩定幣擔憂中探索數位歐元

隨著關於穩定幣的辯論持續，歐盟也在推進其數位歐元計劃。關於可能推出中央銀行數位貨幣（CBDC）的討論自 2021 年以來一直在進行。歐洲中央銀行執行委員會成員 Piero Cipollone 最近表示，歐盟成員國可能會在今年年底前就數位歐元達成決定。

數位歐元旨在提供一種安全、可靠且普遍可訪問的數位貨幣形式，作為實體現金的補充。它旨在加強歐洲在數位時代的金融韌性。

如果獲得批准，數位歐元可能會在 2029 年推出，這將標誌著歐盟在監管數位貨幣同時確保其金融系統穩定性的努力中邁出重要一步。引入這種貨幣還可能為歐盟外公司發行的私人穩定幣日益增長的影響力提供平衡。

這篇文章《歐洲系統性風險委員會提議禁止多發行穩定幣》首次發表於 CoinCentral。