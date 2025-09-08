歐盟準備第 19 項制裁方案 針對俄羅斯金融

重點： 歐盟正在制定針對俄羅斯銀行、能源公司和加密貨幣領域的制裁。

新措施包括擴大限制並引入金融限制，與美國代表協調。

這些制裁旨在限制俄羅斯進入國際市場，重點是金融孤立。

歐盟計劃實施其第19輪制裁方案，針對俄羅斯金融領域，包括銀行和加密貨幣交易所，預計本週將在華盛頓討論中與美國進行協調。

這一制裁方案將進一步限制俄羅斯的金融活動，可能影響全球市場，特別是加密貨幣交易所，這發生在持續的地緣政治緊張局勢中。

歷史趨勢和當前以太坊市場數據

根據CoinMarketCap的數據，以太坊(ETH)目前價格為$4,296.99，市值為$518.67億。市場主導地位為13.52%，24小時交易量為$20.90億，反映了12.58%的變化。目前流通供應量約為1.2071億。

來自Coincu研究團隊的見解強調了對金融系統的潛在影響，包括俄羅斯進一步的金融孤立，儘管由於加密貨幣的去中心化性質，技術影響仍然有限。合規要求可能仍面臨加強。

市場數據和專家見解

你知道嗎？ 歐盟第17和第18輪制裁先前導致禁止金融訊息服務和制裁石油貨物，為即將到來的第19輪制裁奠定了先例。

以太坊(ETH)，日線圖，2025年9月8日15:08（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

