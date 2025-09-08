交易所DEX+
歐盟準備第19輪制裁方案瞄準俄羅斯金融的文章出現在BitcoinEthereumNews.com。要點：歐盟正在制定針對俄羅斯銀行、能源公司和加密貨幣領域的制裁。新措施包括擴大限制並引入金融限制，與美國代表協調。制裁旨在限制俄羅斯進入國際市場，重點是金融孤立。歐盟計劃實施第19輪制裁方案，針對俄羅斯金融部門，包括銀行和加密貨幣交易所，預計本週將在華盛頓討論中與美國協調。這一制裁方案將進一步限制俄羅斯的金融活動，可能影響全球市場，特別是加密貨幣交易所，這發生在持續的地緣政治緊張局勢中。 歷史趨勢和當前Ethereum市場數據 根據CoinMarketCap，Ethereum (ETH)目前價格為$4,296.99，市值為$518.67億。市場主導地位為13.52%，24小時交易量為$20.90億，反映了12.58%的變化。目前流通供應量約為120.71百萬。 Coincu研究團隊的見解強調了對金融系統的潛在影響，包括俄羅斯進一步的金融孤立，儘管由於加密貨幣的去中心化性質，技術影響仍然有限。合規要求可能仍面臨加強。 讓我非常明確。歐洲將繼續對俄羅斯施壓...我們已經採納了18個制裁方案，我們正在制定第19個。 — Arianna Podestà，歐盟委員會副首席發言人 市場數據和專家見解 你知道嗎？歐盟第17和第18輪制裁先前導致禁止金融訊息服務和制裁石油貨物，為即將到來的第19輪方案設定了先例。 根據CoinMarketCap，Ethereum (ETH)目前價格為$4,296.99，市值為$518.67億。市場主導地位為13.52%，24小時交易量為$20.90億，反映了12.58%的變化。目前流通供應量約為120.71百萬。 Ethereum(ETH)，日線圖，在CoinMarketCap上的截圖時間為（UTC +8）15:08...

歐盟準備第 19 項制裁方案 針對俄羅斯金融

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:15
重點：
  • 歐盟正在制定針對俄羅斯銀行、能源公司和加密貨幣領域的制裁。
  • 新措施包括擴大限制並引入金融限制，與美國代表協調。
  • 這些制裁旨在限制俄羅斯進入國際市場，重點是金融孤立。

歐盟計劃實施其第19輪制裁方案，針對俄羅斯金融領域，包括銀行和加密貨幣交易所，預計本週將在華盛頓討論中與美國進行協調。

這一制裁方案將進一步限制俄羅斯的金融活動，可能影響全球市場，特別是加密貨幣交易所，這發生在持續的地緣政治緊張局勢中。

歷史趨勢和當前以太坊市場數據

根據CoinMarketCap的數據，以太坊(ETH)目前價格為$4,296.99，市值為$518.67億。市場主導地位為13.52%，24小時交易量為$20.90億，反映了12.58%的變化。目前流通供應量約為1.2071億。

來自Coincu研究團隊的見解強調了對金融系統的潛在影響，包括俄羅斯進一步的金融孤立，儘管由於加密貨幣的去中心化性質，技術影響仍然有限。合規要求可能仍面臨加強。

市場數據和專家見解

你知道嗎？ 歐盟第17和第18輪制裁先前導致禁止金融訊息服務和制裁石油貨物，為即將到來的第19輪制裁奠定了先例。

根據CoinMarketCap的數據，以太坊(ETH)目前價格為$4,296.99，市值為$518.67億。市場主導地位為13.52%，24小時交易量為$20.90億，反映了12.58%的變化。目前流通供應量約為1.2071億。

以太坊(ETH)，日線圖，2025年9月8日15:08（UTC +8）在CoinMarketCap上的截圖。來源：CoinMarketCap

來自Coincu研究團隊的見解強調了對金融系統的潛在影響，包括俄羅斯進一步的金融孤立，儘管由於加密貨幣的去中心化性質，技術影響仍然有限。合規要求可能仍面臨加強。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/news/eu-19th-sanctions-russia/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

