歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩今天在義大利都靈的義大利科技週上發表演講，呼籲歐洲大力推動開發和部署自動駕駛汽車，並指出趕上美國和中國在這項技術上的重要性。中國電動車製造商在歐洲已經面臨監管壓力，包括反補貼稅和《外國補貼條例》(FSR)，這已對超過70%的中國電動車製造商產生負面影響。烏爾蘇拉·馮德萊恩希望歐盟成為AI優先的地區，她相信人工智能可以幫助振興該地區struggling的汽車行業，並提高道路安全。在演講中，她敦促歐盟在戰略產業中採用"AI優先"策略，重點關注移動出行。她提到自動駕駛汽車已經在美國和中國的街道上成為現實，並不理解為何歐洲落後了。對她來說，"AI優先"也意味著"安全優先"。她的言論是在布魯塞爾試圖促進工業競爭力的背景下發表的，即使當地汽車製造商難以跟上外國技術發展，特別是來自中國和美國的技術。馮德萊恩建議聯合起來形成歐洲城市網絡來試點自動駕駛車輛，並聲稱已有多達60位義大利市長表示了興趣。歐盟首腦還承諾該集團將支持開發"歐洲製造，為歐洲街道而製造"的車輛。歐洲汽車工業目前正在經歷快速轉型，面臨脫碳和數字化的壓力，馮德萊恩認為AI可以在減少交通擁堵、將偏遠地區與公共交通連接以及保護就業方面發揮重要作用。她說："汽車的未來——以及未來的汽車——必須在歐洲製造。"

歐盟主席馮德萊恩敦促自動駕駛車輛趕上美國、中國

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 10:52
歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩今日在義大利都靈的義大利科技週上發表演講，呼籲歐洲大力發展和部署自動駕駛汽車，強調在這項技術上趕上美國和中國的重要性。

中國電動車製造商在歐洲已面臨監管壓力，包括反補貼稅和《外國補貼條例》(FSR)，這已對超過70%的中國電動車製造商產生負面影響。

烏蘇拉·馮德萊恩希望歐盟成為AI優先的地區

烏蘇拉·馮德萊恩相信人工智能可以幫助振興該地區struggling的汽車產業，同時提高道路安全。

在她的演講中，她敦促歐盟在戰略產業中採用「AI優先」策略，重點關注移動出行領域。 

她提到自動駕駛汽車已在美國和中國的街道上成為現實，並不理解為何歐洲落後。對她來說，「AI優先」也意味著「安全優先」。

她的言論出現在布魯塞爾試圖促進產業競爭力之際，儘管當地汽車製造商難以跟上外國技術發展，特別是來自中國和美國的技術。

馮德萊恩建議聯合起來形成歐洲城市網絡以試點自動駕駛車輛，並聲稱已有多達60位義大利市長表示了興趣。

歐盟首長還承諾該集團將支持開發「歐洲製造，為歐洲街道而製造」的車輛。

歐洲汽車產業目前正在去碳化和數位化壓力下快速轉型，馮德萊恩認為AI可以在減少交通擁堵、連接偏遠地區與公共交通以及保護就業方面發揮重要作用。

「汽車的未來——以及未來的汽車——必須在歐洲製造，」她說。

中國電動車品牌瞄準歐洲 

中國電動車製造商在歐洲面臨重大監管風險，包括17.4%的歐盟反補貼稅和《外國補貼條例》(FSR)，這已對超過70%的這些企業產生負面影響。

然而，他們拒絕被敵對關稅嚇倒，並一直利用插電式混合動力電動車(PHEVs)和本地化生產等策略。 

這些策略非常有效，因為截至2025年6月，中國電動車品牌已佔領歐洲電動車市場10%的份額，比亞迪的銷量到2025年7月增加到了13,503輛，增加了三倍，首次超越Tesla，突顯了中國電動車品牌的快速增長和競爭優勢。

向PHEVs的轉變對他們如此有效，是因為這符合歐洲消費者對靈活充電選項和長途旅行的偏好，在關稅挑戰中維持了穩定的市場份額。

還有地緣政治緊張的問題，這導致了歐盟成員國政策的分散。目前情況下，中國在歐洲投資的未來不確定，這已影響了電動車行業。 

2024年，綠地項目佔49億英鎊。然而，新宣布的電動車項目價值已顯著降低了，三個主要電池項目被擱置。 

分析師警告，進一步的關稅——可能超過20%——也可能影響出口量。

來源：https://www.cryptopolitan.com/von-der-leyen-urges-autonomous-vehicles/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

