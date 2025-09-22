歐盟財政部長設定數位歐元路線圖，爭議仍在持續

摘要

歐盟財政部長們在數位歐元框架上達成共識的進程更進一步

數位歐元將與商業銀行貨幣並行運作，為消費者和企業提供安全的支付系統。

財政部長們已同意賦予歐盟官員對數位歐元發行及每位居民可持有數量的決策權。

歐洲央行行長克里斯汀·拉加德強調了數位歐元對歐洲金融主權的政治重要性。

數位歐元的推出可能需要數年時間，歐洲議會將於今年秋季討論相關立法。

歐盟財政部長們在數位歐元推出的共識上更進一步。數位歐元作為一種中央銀行數位貨幣(CBDC)，旨在提供一個替代美國主導支付系統(如Visa和Mastercard)的戰略選擇。

財政部長們最近在哥本哈根會面，討論數位歐元在歐洲金融格局中的潛在角色。歐盟計劃讓數位歐元與商業銀行貨幣並行運作，確保為消費者和商家提供強大且安全的支付方式。然而，儘管已取得進展，該項目的實施可能需要數年時間。

歐盟部長討論數位歐元框架

在一次關鍵會議中，歐盟財政部長和歐洲央行(ECB)行長克里斯汀·拉加德概述了數位歐元的框架。討論集中在數位歐元如何補充現有的商業銀行貨幣，同時維持歐洲經濟的穩定性。

數位歐元將允許消費者和企業使用基於歐元系統資產負債表發行的線上錢包。該系統旨在提供安全且易於使用的支付方式。

財政部長與歐洲央行之間的最新協議賦予歐盟官員對數位歐元發行的決策權。這包括決定每位居民可持有的數位歐元數量。

該協議旨在解決潛在銀行擠兌的擔憂，確保數位歐元不會破壞現有金融系統的穩定。拉加德強調了數位歐元的政治重要性，表示它代表了歐洲在管理支付和金融基礎設施方面的主權。

數位歐元實施的漫長道路

儘管討論取得進展，數位歐元的推出可能仍需數年時間。歐洲議會必須批准相關立法，這可能在未來幾個月面臨激烈辯論。歐洲央行希望在2026年6月前完成立法，但數位歐元的實際發行可能還需要額外三年時間。

數位歐元項目正受到批評，尤其是來自西班牙議員費爾南多·納瓦雷特·羅哈斯的批評。納瓦雷特提出了數位歐元帶來的風險擔憂，包括對金融穩定性和數據隱私的潛在威脅。

他質疑數位歐元是否解決了當前金融系統中的實際需求。他的質疑為關於其可行性和必要性的持續辯論增添了新的聲音。

