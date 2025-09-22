交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
TLDR 歐盟財政部長們已更接近就數位歐元框架達成共識。數位歐元將與商業銀行貨幣並行運作，為消費者和企業提供安全的支付系統。財政部長們已同意給予歐盟官員對數位歐元的發行和每個[...]的數量有發言權。這篇文章《歐盟財政部長在持續辯論中為數位歐元設定路線圖》首次發表於 Blockonomi。TLDR 歐盟財政部長們已更接近就數位歐元框架達成共識。數位歐元將與商業銀行貨幣並行運作，為消費者和企業提供安全的支付系統。財政部長們已同意給予歐盟官員對數位歐元的發行和每個[...]的數量有發言權。這篇文章《歐盟財政部長在持續辯論中為數位歐元設定路線圖》首次發表於 Blockonomi。

歐盟財政部長設定數位歐元路線圖，爭議仍在持續

作者：Blockonomi
2025/09/22 06:58
Lorenzo Protocol
BANK$0.08404-0.55%

摘要

  • 歐盟財政部長們在數位歐元框架上達成共識的進程更進一步
  • 數位歐元將與商業銀行貨幣並行運作，為消費者和企業提供安全的支付系統。
  • 財政部長們已同意賦予歐盟官員對數位歐元發行及每位居民可持有數量的決策權。
  • 歐洲央行行長克里斯汀·拉加德強調了數位歐元對歐洲金融主權的政治重要性。
  • 數位歐元的推出可能需要數年時間，歐洲議會將於今年秋季討論相關立法。

歐盟財政部長們在數位歐元推出的共識上更進一步。數位歐元作為一種中央銀行數位貨幣(CBDC)，旨在提供一個替代美國主導支付系統(如Visa和Mastercard)的戰略選擇。

財政部長們最近在哥本哈根會面，討論數位歐元在歐洲金融格局中的潛在角色。歐盟計劃讓數位歐元與商業銀行貨幣並行運作，確保為消費者和商家提供強大且安全的支付方式。然而，儘管已取得進展，該項目的實施可能需要數年時間。

歐盟部長討論數位歐元框架

在一次關鍵會議中，歐盟財政部長和歐洲央行(ECB)行長克里斯汀·拉加德概述了數位歐元的框架。討論集中在數位歐元如何補充現有的商業銀行貨幣，同時維持歐洲經濟的穩定性。

數位歐元將允許消費者和企業使用基於歐元系統資產負債表發行的線上錢包。該系統旨在提供安全且易於使用的支付方式。

財政部長與歐洲央行之間的最新協議賦予歐盟官員對數位歐元發行的決策權。這包括決定每位居民可持有的數位歐元數量。

該協議旨在解決潛在銀行擠兌的擔憂，確保數位歐元不會破壞現有金融系統的穩定。拉加德強調了數位歐元的政治重要性，表示它代表了歐洲在管理支付和金融基礎設施方面的主權。

數位歐元實施的漫長道路

儘管討論取得進展，數位歐元的推出可能仍需數年時間。歐洲議會必須批准相關立法，這可能在未來幾個月面臨激烈辯論。歐洲央行希望在2026年6月前完成立法，但數位歐元的實際發行可能還需要額外三年時間。

數位歐元項目正受到批評，尤其是來自西班牙議員費爾南多·納瓦雷特·羅哈斯的批評。納瓦雷特提出了數位歐元帶來的風險擔憂，包括對金融穩定性和數據隱私的潛在威脅。

他質疑數位歐元是否解決了當前金融系統中的實際需求。他的質疑為關於其可行性和必要性的持續辯論增添了新的聲音。

這篇文章《歐盟財政部長在持續辯論中為數位歐元設定路線圖》首次發表於Blockonomi。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,619.42
$104,619.42$104,619.42

-0.41%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.36
$3,553.36$3,553.36

+0.96%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.79
$163.79$163.79

-1.50%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4676
$2.4676$2.4676

-2.43%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17816
$0.17816$0.17816

-0.59%