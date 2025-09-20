歐盟敲定數位歐元路線圖以挑戰美國支付主導地位 作者：Coinstats 2025/09/20 16:30 分享

歐盟正在推進數位歐元計劃，主要目標是幫助該集團減少對外國金融系統的依賴。歐盟批准數位歐元路線圖 歐盟（EU）財政部長已就數位歐元路線圖達成一致，這是一種中央銀行數位貨幣（CBDC），旨在 [...] 歐盟正在推進數位歐元計劃，主要目標是幫助該集團減少對外國金融系統的依賴。歐盟批准數位歐元路線圖 歐盟（EU）財政部長已就數位歐元路線圖達成一致，這是一種中央銀行數位貨幣（CBDC），旨在 [...]