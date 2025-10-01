Ethereum、XRP、Aster 和 Bitcoin Hyper

專家認為，隨著"Rektmber"讓位給"Pumptober"，加密市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。

不出所料，鯨魚投資者正迅速為未來3個月的巨額收益做好準備。

除了在以太坊和XRP等大型加密貨幣上的大量配置外，聰明資金投資者還在購買像Bitcoin Hyper這樣具有10倍至100倍上漲潛力的小市值寶石。

以太坊、XRP成為鯨魚最大買入對象

以太坊在鯨魚投資者中需求旺盛，這歸因於專家們越來越一致認為，這個最大的替代幣今年可能達到10,000美元。

就在今天，一位鯨魚投資者向ETH投入了1.17億美元的巨額資金。

不出所料，ETH財庫公司正充分利用最近的市場調整。在大規模購入9.63億美元後，Tom Lee的BitMine Immersion現在持有價值106.6億美元的以太坊。

同時，Sharplink Gaming的ETH持倉價值達到了33.7億美元。

除了以太坊外，XRP也需求旺盛。知名分析師Ali Martinez透露，鯨魚投資者在過去24小時內購買了1.2億枚XRP。

隨著美國SEC最近發布的通用上市標準，現貨XRP ETF的推出迫在眉睫，這預計將大幅提升代幣價格。

知名交易員Crypto Tony預測，XRP價格今年將達到4.80美元。

Aster和PUMP是最受歡迎的中型市值幣

鯨魚投資者正悄悄積累Pump.fun代幣，為下季度的牛市做準備。鏈上分析平台Lookonchain標記了兩位鯨魚購買了6.2249億枚PUMP，價值348萬美元。

儘管更廣泛的市場前景不確定，PUMP價格仍表現出強勁的韌性，週二上漲了近13%，而BTC則基本保持平穩。

同樣，新的Aster幣儘管出現大幅拋售，但需求仍然旺盛，鯨魚投資者正在逢低買入。

本週早些時候，一位鯨魚投資者積累了價值1.17億美元的ASTER，有傳言稱該錢包與Donald Trump的社交媒體公司Truth Social有關。

同樣，Lookonchain在週二標記了另一筆424萬美元的購買。

Bitcoin Hyper需求旺盛，專家稱其為下一個100倍加密貨幣

Bitcoin Hyper (HYPER)已經確立了自己作為最熱門小市值幣之一的地位，其預售籌集了1,940萬美元就是證明。

對於不熟悉的人來說，Bitcoin Hyper是最新的BTC第二層項目，由尖端的零知識架構和Solana虛擬機提供支持。

憑藉其在BTC生態系統內提供高擴展性、性能和可編程性的承諾，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付應用、DeFi應用和迷因幣。不出所料，其原生代幣HYPER需求旺盛。

鯨魚投資者特別迅速地認識到HYPER的上漲潛力。例如，一位資金雄厚的投資者用27個ETH換取了Bitcoin Hyper，價值超過11.2萬美元。

他隨後又在兩筆不同的交易中向HYPER投資了21萬美元，在其公開市場發布前最大化曝光。

聰明資金投資者對Bitcoin Hyper的發布後前景非常樂觀，尤其是在即將到來的牛市中。畢竟，第二層代幣與其各自的第一層表現出強烈的相關性。隨著Bitcoin預計在未來幾個月內達到20萬美元，HYPER處於有利位置，可提供超額回報。

一些網紅和資深交易員甚至支持HYPER成為下一個100倍加密貨幣。

