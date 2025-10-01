交易所DEX+
Ethereum、XRP、Aster 和 Bitcoin Hyper

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 07:26
專家認為，隨著"Rektmber"讓位給"Pumptober"，加密市場正處於今年最爆發性牛市的邊緣。 

不出所料，鯨魚投資者正迅速為未來3個月的巨額收益做好準備。 

除了在以太坊和XRP等大型加密貨幣上的大量配置外，聰明資金投資者還在購買像Bitcoin Hyper這樣具有10倍至100倍上漲潛力的小市值寶石。 

以太坊、XRP成為鯨魚最大買入對象

以太坊在鯨魚投資者中需求旺盛，這歸因於專家們越來越一致認為，這個最大的替代幣今年可能達到10,000美元。 

就在今天，一位鯨魚投資者向ETH投入了1.17億美元的巨額資金。 

不出所料，ETH財庫公司正充分利用最近的市場調整。在大規模購入9.63億美元後，Tom Lee的BitMine Immersion現在持有價值106.6億美元的以太坊。 

同時，Sharplink Gaming的ETH持倉價值達到了33.7億美元。 

除了以太坊外，XRP也需求旺盛。知名分析師Ali Martinez透露，鯨魚投資者在過去24小時內購買了1.2億枚XRP。 

隨著美國SEC最近發布的通用上市標準，現貨XRP ETF的推出迫在眉睫，這預計將大幅提升代幣價格。 

知名交易員Crypto Tony預測，XRP價格今年將達到4.80美元。 

Aster和PUMP是最受歡迎的中型市值幣

鯨魚投資者正悄悄積累Pump.fun代幣，為下季度的牛市做準備。鏈上分析平台Lookonchain標記了兩位鯨魚購買了6.2249億枚PUMP，價值348萬美元。 

儘管更廣泛的市場前景不確定，PUMP價格仍表現出強勁的韌性，週二上漲了近13%，而BTC則基本保持平穩。 

同樣，新的Aster幣儘管出現大幅拋售，但需求仍然旺盛，鯨魚投資者正在逢低買入。 

本週早些時候，一位鯨魚投資者積累了價值1.17億美元的ASTER，有傳言稱該錢包與Donald Trump的社交媒體公司Truth Social有關。 

同樣，Lookonchain在週二標記了另一筆424萬美元的購買。 

Bitcoin Hyper需求旺盛，專家稱其為下一個100倍加密貨幣

Bitcoin Hyper (HYPER)已經確立了自己作為最熱門小市值幣之一的地位，其預售籌集了1,940萬美元就是證明。 

對於不熟悉的人來說，Bitcoin Hyper是最新的BTC第二層項目，由尖端的零知識架構和Solana虛擬機提供支持。

憑藉其在BTC生態系統內提供高擴展性、性能和可編程性的承諾，Bitcoin Hyper有望引入一波新的支付應用、DeFi應用和迷因幣。不出所料，其原生代幣HYPER需求旺盛。 

鯨魚投資者特別迅速地認識到HYPER的上漲潛力。例如，一位資金雄厚的投資者用27個ETH換取了Bitcoin Hyper，價值超過11.2萬美元。 

他隨後又在兩筆不同的交易中向HYPER投資了21萬美元，在其公開市場發布前最大化曝光。 

聰明資金投資者對Bitcoin Hyper的發布後前景非常樂觀，尤其是在即將到來的牛市中。畢竟，第二層代幣與其各自的第一層表現出強烈的相關性。隨著Bitcoin預計在未來幾個月內達到20萬美元，HYPER處於有利位置，可提供超額回報。 

一些網紅和資深交易員甚至支持HYPER成為下一個100倍加密貨幣。 

訪問Bitcoin Hyper預售

本文由我們的商業合作夥伴之一提供，並不反映Cryptonomist的觀點。請注意，我們的商業合作夥伴可能通過本文中的鏈接使用聯盟計劃來產生收入。

來源：https://en.cryptonomist.ch/2025/09/30/biggest-whale-buys-this-week-ethereum-xrp-aster-and-bitcoin-hyper/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

