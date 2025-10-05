以太坊鯨魚積累激增 — 最佳加密貨幣預售，MAGACOIN FINANCE 籌集資金已超過 $15.5M

以太坊本週重新成為焦點，因為鯨魚加速累積，而ETF資金流轉為正向。同時，MAGACOIN FINANCE已突破1550萬美元的融資里程碑，鞏固其作為2025年最受討論的預售項目之一的地位。這兩者共同展示了機構需求和散戶投機如何重塑山寨幣輪動。

以太坊鯨魚增加了數百萬ETH

ETH相關ETF在過去幾小時內獲得了6.74億美元的淨流入，而比特幣基金自9月中旬以來經歷了興趣減少。以太坊連續第二週在ETF需求方面優於比特幣，使分析師相信機構正在利用這一趨勢進行戰略性資產配置。

ETF購買對市場流動性產生更大影響，因為質押獎勵繼續減少以太坊的流通供應。鯨魚累積與ETF購買的結合為以太坊在2025年底前成為基礎資產創造了堅實基礎。

ETF資金流確認機構興趣

當前市場趨勢已導致專家修改其對未來價格的預測。目前的鯨魚投資模式使多個交易平台預測ETH將在2026年前幾個月達到5,000美元。4,500美元的價格水平作為上行運動的障礙，但每次成功反彈都增強了市場樂觀情緒。如果比特幣經歷停滯，機構和散戶投資者之間的資金流動可能將其主流引向以太坊。

當前市場情況脫穎而出，因為基本面和技術指標顯示同步正向趨勢。市場顯示積極跡象，因為鯨魚繼續其購買活動，而ETF吸引新投資者，Layer-2擴展解決方案維持可負擔的交易費用。這些因素的匯聚表明以太坊在為即將到來的重大價格上漲積累動能的同時保持其地位。

為何分析師談論5,000美元的ETH

價格預測正在適應最新資金流。幾個交易平台現在建議，如果鯨魚保持這一步伐，ETH可能在2026年初達到5,000美元。雖然阻力仍在4,500美元附近，但每次更高的反彈都在增強信心。如果比特幣停滯，以太坊可能成為機構和散戶資金輪動的主要受益者。

使這一時刻值得注意的是基本面和技術面正在對齊。鯨魚正在買入，ETF正在吸引資金，Layer-2上的擴展解決方案使交易成本保持可控。這種匯聚正在助長以太坊不僅在保持陣地，而且正在為其下一次重大突破做準備的想法。

結論

這篇文章《以太坊鯨魚累積激增——最佳加密貨幣預售，MAGACOIN FINANCE籌集資金突破1550萬美元》首次發表於Blockonomi。