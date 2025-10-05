交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
以太坊交易者從柴犬幣獲利6900萬美元後以0.015美元價格投入45萬美元參與預售 首發於Coinpedia金融科技新聞 加密貨幣圈再次沸騰，因為消息傳出一位以太坊交易者——以早期投資柴犬幣獲得驚人6900萬美元收益而聞名——剛剛以0.015美元的價格購買了價值45萬美元的Paydax協議(PDP)預售代幣。這不僅僅是另一則鯨魚頭條。這是一個強烈信號，表明曾在...以太坊交易者從柴犬幣獲利6900萬美元後以0.015美元價格投入45萬美元參與預售 首發於Coinpedia金融科技新聞 加密貨幣圈再次沸騰，因為消息傳出一位以太坊交易者——以早期投資柴犬幣獲得驚人6900萬美元收益而聞名——剛剛以0.015美元的價格購買了價值45萬美元的Paydax協議(PDP)預售代幣。這不僅僅是另一則鯨魚頭條。這是一個強烈信號，表明曾在...

以太坊交易者從 Shiba Inu 獲利 6900 萬美元後，以 0.015 美元價格投入 45 萬美元參與此預售

作者：CoinPedia
2025/10/05 21:42
BitShiba
SHIBA$0.000000000485-4.90%
Threshold
T$0.01291-0.15%
eth-shib

這篇文章《從Shiba Inu賺取6900萬美元的Ethereum交易者以0.015美元價格投入45萬美元參與預售》首次發表於Coinpedia Fintech News

加密貨幣圈再次沸騰，因為消息傳出一位Ethereum交易者——以早期投資Shiba Inu獲得驚人6900萬美元收益而聞名——剛剛以0.015美元的價格購買了價值45萬美元的Paydax Protocol (PDP)預售代幣。

這不僅僅是另一則鯨魚頭條。這是一個強烈信號，表明曾在Shiba Inu上賺取財富的同一種直覺，現在正聚焦於一個具有嚴肅基本面的預售項目。

為何這位Ethereum交易者的舉動如此重要

這位Ethereum交易者並非以追逐炒作而聞名。他的傳奇完全來自於在代幣成為家喻戶曉之前發現被忽視的機會。2020年，Shiba Inu只是一個無人關心的迷因。如今，這一投資被視為加密貨幣歷史上最傳奇的交易之一。

shib-usd-chart

來源：TradingView

現在，他對PDP的45萬美元配置表明他看到了相同的不對稱上漲潛力——只是這次，背後支撐的是Paydax Protocol，一個解決DeFi最大痛點之一的項目：釋放流動性。

Paydax Protocol：無需犧牲的流動性

Paydax Protocol (PDP)旨在解決一個基本問題：大多數交易者無法在不出售代幣的情況下獲取其價值。無論是質押、鎖倉還是預售分配，資產往往閒置不用，而這些資產本可以重新部署以獲取更多收益。

Paydax Protocol通過在安全的DeFi基礎架構上創建流動性託管層來解決這一問題。以下是其運作方式：

  • 抵押 → 用戶存入PDP或其他資產代幣。
  • 流動性獲取 → 穩定幣或流動性代幣立即解鎖。
  • 所有權保留 → 當鎖倉期結束時，你仍保留完整分配。
paydax

來源：Paydax Protocol

對於習慣積極輪換資本的Ethereum交易者來說，這是一個遊戲規則改變者。不必被迫在持有和交易之間做選擇，Paydax Protocol使兩種選擇能夠同時進行。

引起共鳴的使用案例

想像一位投資者，比如這位Ethereum交易者，持有大量Shiba Inu (SHIB)和Ethereum (ETH)。他們不必出售代幣來獲取流動性並失去對任一山寨幣進一步收益的敞口，而是可以在Paydax Protocol中抵押這些代幣，解鎖穩定幣，並在PDP繼續增值的同時獲取收益。

這種雙重敞口——既有上漲潛力又有流動性——正是Shiba Inu時代所缺少的。當時，早期買家必須耐心等待或過早賣出。有了Paydax Protocol，遊戲規則已經改變。

從Shiba Inu到PDP：早期進場模式

當這位Ethereum交易者首次支持Shiba Inu時，它的交易價格僅為幾分之一美分，被市場大多數人忽視。當行情上漲時，那些早期配置已經增值為代代相傳的財富。

今天的相似之處令人驚訝：PDP在預售中的價格僅為0.015美元。然而，與Shiba Inu不同，這個代幣並不僅僅依靠迷因或炒作。相反，它由Paydax Protocol的借貸、收益耕作和抵押系統提供支持。

shiba-then-now

來源：Paydax Protocol 

背後的數字

加密社區喜歡深入數學。所以，這裡有一些數字供你參考：

  • 預售價格：每個PDP 0.015美元，下一階段將提高到0.017美元。
  • 交易者配置：45萬美元 → 近3000萬PDP代幣。
  • 潛在上漲空間：分析師模擬PDP可能遵循類似Shiba Inu的曲線。即使是適度的採用也可能隨著時間推移將0.015美元的入場價轉變為1美元以上。

正是這種不對稱數學——與造就Shiba Inu百萬富翁的相同數學——解釋了為什麼一位紀律嚴明的Ethereum交易者會投入近50萬美元參與預售。

paydax-token

來源：Paydax Protocol 

歷史再次重演

從Shiba Inu賺取6900萬美元的Ethereum交易者並非輕率下注。他對PDP的45萬美元投資表明他確信這超越了迷因幣的潛力；這是正在形成的DeFi基石。如果說Shiba Inu關乎病毒式傳播時機，那麼Paydax Protocol則是關於解決實際問題，同時仍提供可以重寫未來的入場價格。 

對於日常交易者來說，0.015美元的入場價可能相當於爆發前的Shiba Inu。通過正在進行的促銷活動，有興趣的投資者在結帳時使用代碼PD80BONUS可以在有限時間內獲得80%的代幣購買獎勵。現在不是等待的時候；現在根本沒有時間可等。效仿這位Ethereum交易者，為自己爭取類似Shiba Inu的PDP收益。

加入Paydax Protocol (PDP)預售和社區：

  • 網站： https://pdprotocol.com/
  • Telegram： https://t.me/PaydaxCommunity
  • X (Twitter)： https://x.com/Paydaxofficial
  • 白皮書： https://paydax.gitbook.io/paydax-whitepaper
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

BlockchainFX 在預售中突破 1100 萬美元並獲得 AOFA 許可證，隨著 Stellar 和 Hedera 停滯，它正成為下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣。
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:35
英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06218-6.29%
Sleepless AI
AI$0.06164-4.07%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44

熱門新聞

更多

下一個具有 500 倍潛力的大型加密貨幣：BlockchainFX 預售突破 1100 萬美元門檻，而 Stellar 和 Hedera 停滯不前

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,577.56
$104,577.56$104,577.56

-0.45%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,550.19
$3,550.19$3,550.19

+0.87%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.66
$163.66$163.66

-1.58%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4660
$2.4660$2.4660

-2.49%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17808
$0.17808$0.17808

-0.64%